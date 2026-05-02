O plajă spectaculoasă de pe o insulă a fost desemnată cea mai bună din lume, dar turiștii spun că are un dezavantaj

3 minute de citit Publicat la 08:00 02 Mai 2026 Modificat la 08:00 02 Mai 2026

Situată lângă insula Cozumel, în Marea Caraibilor, plaja mexicană Isla Pasión este accesibilă la doar 10 minute cu barca. Sursa colaj foto: Getty Images

O plajă spectaculoasă de pe o insulă a fost desemnată cea mai bună din lume în cadrul premiilor TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 2026, relatează Daily Express. Vizitatorii o descriu ca fiind liniștită și ideală pentru relaxare, unul dintre ei menționând că, în ciuda renumelui, nu este aglomerată. Totuși, turiștii sunt avertizați să nu uite un lucru esențial dacă plănuiesc o vizită în acest paradis.

Potrivit clasamentului realizat de Tripadvisor, cea mai bună plajă din Europa în 2026 este Elafonisi Beach, situată pe insula Creta din Grecia. Mai mult, aceasta ocupă și locul al doilea la nivel mondial, în topul "Travellers’ Choice – Best of the Best".

Iar primul loc este ocupat de plaja Isla de la Pasión, din Cozumel, Mexic. Renumită pentru nisipul său fin, auriu apele cristaline, palmierii tropicali și recifele de corali, această oază exclusivistă a depășit alte destinații celebre în clasamentul "Best of the Best". Insula este înconjurată de Marea Caraibilor și este situată între Statele Unite și continentul sud-american, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Daily Express.

Unii dintre turiști au transmis celor care se aventurează în acest paradis retras că ar trebui să aplice un repelent puternic pentru insecte, deoarece mușcăturile de musculițe de nisip și țânțari le-au afectat experiența unora, chiar dacă mii de vizitatori spun că s-au bucurat pe deplin de vacanță.

De altfel, Viator, o companie de turism afiliată TripAdvisor, le recomandă turiştilor să aibă la ei suficiente produse împotriva insectelor, din cauza prezenței muștelor de nisip și a țânțarilor. Conform sursei citate, musculițele de nisip sunt "deosebit de active" la răsărit și la apus.

Cei care au ajuns pe Isla de la Pasión au atras atenția că nu este o plajă publică accesibilă liber. Vizitatorii trebuie să cumpere un bilet de o zi sau să participe la un tur organizat pentru a ajunge pe insulă. Recifurile de corali colorate pot fi explorate prin snorkeling în această destinație apreciată, descrisă drept "o insulă grozavă, deloc aglomerată", însă accesul este posibil doar în cadrul excursiilor organizate.

Un utilizator TripAdvisor a descris experiența ca fiind "o oază", la care se poate ajunge doar cu barca.

Acesta a adăugat: "Pentru mine, ca pentru majoritatea celor care o văd, pare un peisaj desprins dintr-o carte poștală. Isla Pasión se află pe o insulă izolată din Caraibe și poate fi accesată doar prin tururi cu barca, de obicei, din Cozumel".

"Vreau să mă întorc”, a continuat acesta, descriind apele limpezi și puțin adânci, "recifurile de corali protejate și întinderea largă de nisip alb".

Viator, care oferă excursii către Isla Pasión, recomandă utilizarea protecției solare, mai ales dacă deplasarea se face cu o barcă deschisă. Perioada optimă pentru vizită este sezonul uscat și însorit, din ianuarie până în aprilie, când apa este "cristalină", iar locul oferă oportunități excelente de a observa fauna marină.

Plaja mexicană Isla Pasión este considerată și o destinație ideală pentru familii, oferind numeroase activități pentru copii și tineri.

Un alt utilizator TripAdvisor a povestit: "Familia noastră s-a simțit minunat. Echipajul a fost extraordinar. Toată lumea a fost foarte prietenoasă. Au fost multe activități distractive pentru copii. De asemenea, mâncarea și băuturile au fost excelente".