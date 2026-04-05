Cea mai bună plajă din Europa în 2026 a fost desemnată. Este pe locul 2 la nivel mondial

Culoarea aparte a plajei se datorează fragmentelor microscopice de scoici și cochilii provenite de la moluște. Foto: Getty Images

Vara a început oficial, iar planurile de vacanță sunt tot mai aproape. Europa oferă numeroase destinații spectaculoase, de la coastele Italiei și Franței până la plajele din Spania. Totuși, un loc anume a reușit să iasă în evidență anul acesta, potrivit Express.

Potrivit clasamentului realizat de Tripadvisor, cea mai bună plajă din Europa în 2026 este Elafonisi Beach, situată pe insula Creta din Grecia. Mai mult, aceasta ocupă și locul al doilea la nivel mondial, în topul „Travellers’ Choice – Best of the Best”.

Plaja este celebră pentru apele sale limpezi și liniștite, dar mai ales pentru nisipul cu nuanțe roz, un fenomen rar care o transformă într-un peisaj aproape ireal.

Culoarea roz provine din milioane de fragmente minuscule de scoici, corali și microorganisme, măcinate în timp și amestecate cu nisipul alb. O contribuție importantă o are un organism marin numit foraminifer, care produce cochilii cu pigment roșiatic.

Elafonisi este o destinație ideală pentru toate tipurile de turiști. Lagunele puțin adânci sunt perfecte pentru familiile cu copii, în timp ce apele mai adânci din apropiere oferă condiții excelente pentru înot și snorkeling.

Plaja are un scor de 4,5 din 5 pe Tripadvisor, bazat pe peste 16.000 de recenzii, iar vizitatorii o descriu ca fiind la fel de spectaculoasă în realitate ca în fotografii.

„Este unul dintre acele locuri care arată la fel de bine în realitate ca în poze. Deși este foarte cunoscută, poți găsi zone liniștite dacă te îndepărtezi puțin de intrarea principală”, a scris un turist.

Un alt vizitator a remarcat liniștea din extrasezon:

„Am fost într-o perioadă mai puțin aglomerată și ne-am bucurat de plajă aproape doar pentru noi. Apa era cristalină, vremea plăcută, iar peisajul superb.”

Top 16 cele mai bune plaje din Europa în 2026

Clasamentul include destinații spectaculoase din mai multe țări:

Elafonissi Beach Balos Lagoon Praia da Falésia La Pelosa Beach Falasarna Beach Platja de Muro Paleokastritsa Beach Spiaggia dei Conigli Playa de Maspalomas Plage de Palombaggia Spiaggia La Cinta Fig Tree Bay Horsey Beach Playa de Cofete Cala Comte Tsambika Beach