O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii

Rebekah Swatton a adunat 21.000 de euro vânzându-și hainele și a plecat într-o călătorie în America de Sud FOTO: Instagram/ Rebekah Swatton

O tânără a reușit să strângă 21.000 de euro în numai șapte luni, pentru o călătorie în jurul lumii, vânzându-și garderoba la second-hand.

Rebekah Swatton, din Powick, Worcestershire, Marea Britanie, a început să economisească pentru o călătorie în străinătate fără o dată stabilită de întoarcere, după ce o experiență anterioară de călătorie a determinat-o să își reevalueze relația cu banii și bunurile materiale, potrivit Daily Mail.

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Perspectiva ei asupra vieții s-a schimbat radical în urmă cu cinci ani, după moartea subită a iubitului ei, care a suferit un stop cardiac. Ea spune că această experiență a făcut-o să înțeleagă că „nimic în viață nu este sigur”.

În martie 2025, tânăra în vârstă de 26 de ani și-a luat un concediu sabatic de la locul de muncă de la Lloyds Banking Group și a pornit într-o aventură de șase luni, cu rucsacul în spate, prin Australia, Africa și Asia.

Însă, când s-a întors în Marea Britanie, în septembrie, și-a dat seama cât de puțină nevoie avea, de fapt, de lucrurile care o așteptau acasă.

Această revelație a declanșat o schimbare radicală a stilului său de viață: Rebekah și-a vândut mașina, a lucrat până la 20 de ore suplimentare pe săptămână și și-a vândut cea mai mare parte a garderobei pe platforma Vinted (dedicată cumpărării, vânzării și schimbului de articole second-hand, în special haine și încălțăminte), reușind astfel să economisească 18.000 de lire sterline (21.000 de euro) pentru următoarea ei călătorie în America de Sud.

„Am fost plecată atât de mult timp, încât, când m-am întors, mi-am dat seama că fusesem mai fericită trăind fără toate aceste lucruri materiale”, spunea ea.

Rebekah spune că a fost inspirată să călătorească după moartea subită a iubitului ei, cu care avea o relație de șase luni. Acesta a murit din cauza unei afecțiuni cardiace nediagnosticate.

„M-a făcut să mă trezesc la realitate și să înțeleg că nimic nu este garantat în viitor. Am trecut direct de la facultate la carieră, fără să mă gândesc prea mult. Spusesem mereu că vreau să călătoresc, iar acest eveniment a fost, într-adevăr, catalizatorul primei mele călătorii, pentru că vreau să îmi trăiesc viața din plin”, a mai povestit tânăra.

În timpul primei sale aventuri cu rucsacul în spate, Rebekah a călătorit prin Australia, Filipine, Cambodgia, Vietnam, Kenya și Tanzania. Experiența a fost atât de frumoasă, încât a decis să transforme călătoriile într-un stil de viață.

„A fost o perioadă minunată. Mi-a plăcut enorm sentimentul de libertate și faptul că în fiecare zi trăiam experiențe noi. Dar, odată ce m-am întors, mi-am dorit o schimbare. Am decis că, pentru următoarea călătorie, îmi voi părăsi definitiv locul de muncă și nu mă voi întoarce în Marea Britanie cel puțin câțiva ani”, a mai spus ea.

Având această decizie în minte, Rebekah avea nevoie să strângă economii consistente pentru a se putea întreține, întrucât nu intenționa să stabilească o dată fixă de întoarcere.

„De când m-am întors, locuiesc cu părinții mei, ceea ce, bineînțeles, mă ajută să îmi reduc cheltuielile. Lucrez cu normă întreagă în domeniul bancar, unde câștig 30.000 de lire sterline pe an, iar în plus fac între 15 și 20 de ore suplimentare în fiecare săptămână. Am vândut peste 200 de articole pe Vinted – de la haine și accesorii până la diverse mărunțișuri – și mi-am vândut și mașina pentru 2.500 de lire sterline. Toate acestea, împreună cu faptul că am lucrat aproximativ 60 de ore pe săptămână și am locuit cu părinții mei, m-au ajutat să economisesc aproape 20.000 de lire sterline pentru următoarea dată când voi pleca din țară”, a spus ea.

Rebekah și-a rezervat deja un zbor spre Guatemala, care va fi punctul de plecare al călătoriei sale prin America de Sud.

„Am planificat primele două luni ale călătoriei, inclusiv zborurile și o parte din cazare, fără un itinerariu foarte strict. Știu însă că, în următoarele șase luni, vreau să vizitez Guatemala, Columbia, Peru, Bolivia, Brazilia, Argentina și Chile”, și-a descris ea planurile.