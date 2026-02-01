Plaja desemnată cea mai frumoasă din lume se află în Europa. Paradisul cu ape turcoaz și nisip alb, la prețuri neașteptat de mici

Insulele sunt aproape complet nelocuite, iar infrastructura este minimă Foto: Getty Images

Când vine vorba de vacanțe în Spania, majoritatea turiștilor se gândesc automat la Insulele Baleare sau Canare. Tenerife, Lanzarote, Mallorca sau Ibiza atrag anual milioane de turiști. Puțini știu însă că Spania mai are un arhipelag spectaculos, aproape necunoscut publicului larg și aproape neatins de turismul de masă, scrie Express.

Este vorba despre Insulele Cíes, situate la doar 45 de minute cu feribotul de orașul Vigo, în nord-vestul Spaniei. Arhipelagul este format din trei insule principale: Monteagudo, Do Faro și San Martiño. Primele două sunt unite de o plajă spectaculoasă, lungă de aproximativ 1,2 kilometri, cu o lagună pe o parte și Oceanul Atlantic pe cealaltă.

Fără hoteluri, fără aglomerație

Cei care ajung aici nu trebuie să se aștepte la resorturi all-inclusive sau hoteluri luxoase. Insulele sunt aproape complet nelocuite, iar infrastructura este minimă: un mic magazin și câteva restaurante. Majoritatea vizitatorilor vin doar pentru câteva ore, petrecând timpul pe trasee naturale, poteci sălbatice și plaje curate, lipsite de zgomot și agitație.

Accesul este strict controlat. În sezonul de vârf, care include Paștele și perioada mai–septembrie, sunt permiși maximum 1.800 de vizitatori pe zi, iar obținerea unei autorizații este obligatorie înainte de a urca pe feribot. În afara sezonului, limita scade la doar 450 de persoane pe zi.

Plaja desemnată cea mai frumoasă din lume

Plaja care leagă insulele Monteagudo și Do Faro se numește Rodas și a fost desemnată cea mai frumoasă plajă din lume de publicația The Guardian. Jurnaliștii au descris Insulele Cíes drept „Maldive sau Seychelles de Spania”, cu plaje cu nisip alb, ape turcoaz și un peisaj care amintește de un paradis complet nealterat.

Activități în mijlocul naturii

Drumețiile sunt principala atracție a insulelor, cu trasee ușor de parcurs și priveliști spectaculoase spre ocean. Scufundările și snorkelingul sunt, de asemenea, extrem de populare, însă, fiind parte din Parcul Național Islas Atlánticas, activitățile sunt atent reglementate și necesită autorizații speciale.

Poți rămâne peste noapte

Pentru cei care nu vor să se limiteze la o excursie de o zi, există un camping amplasat într-un cadru spectaculos, cu vedere spre lagună și ocean. Vizitatorii pot închiria corturi deja montate, dotate cu paturi adevărate, și se pot bucura de cerul înstelat, fără poluare luminoasă, după plecarea turiștilor de o zi.

Campingul oferă facilități de bază, de la dușuri cu apă caldă și snack-bar, până la activități pentru copii, tururi cu caiacul și sesiuni de snorkeling.

Insula accesibilă doar cu barca

Cea mai sudică dintre insule, San Martiño, este și cea mai izolată. Nu există feriboturi regulate, iar accesul se face doar cu bărci private, pe bază de permis special. Cei care reușesc să ajungă aici descoperă o liniște aproape absolută, plaje cu nisip alb și palmieri care dau senzația unui colț de Caraibe, ascuns în largul Spaniei.