„Poarta spre Iad”. Cum trăiesc oamenii în cel mai nemilos loc de pe Terra, unde temperaturile ajung și la 62 de grade Celsius

Depresiunea Danakil, localizată în Deșertul Danakil din Etiopia, este recunoscută drept zona locuită cu cele mai ridicate temperaturi de pe glob FOTO: Profimedia Images

Depresiunea Danakil, localizată în Deșertul Danakil din Etiopia, este recunoscută drept zona locuită cu cele mai ridicate temperaturi de pe glob, fiind numită de National Geographic „Locul cel mai nemilos de pe Pământ”. Aceasta include Dallol, un sit minier izolat, accesibil doar pe cămile.

În depresiune trăiesc oamenii Afar, care îndură temperaturi medii anuale de 35 de grade Celsius, ce pot urca până la 62 de grade. Dallol, situat la 121 metri sub nivelul mării, primește sub 200 mm de precipitații anual și are temperaturi aproape constante, extrem de ridicate.

În anii ’60, o companie minieră americană a efectuat un studiu geologic în Danakil, înregistrând la Dallol o temperatură medie record de 35 de grade, cu maxime zilnice ce depășesc adesea 46 de grade.

Depresiunea conține rocă roșie, câmpuri de sulf și depozite de sare, formate treptat prin inundațiile repetate ale Mării Roșii. Căldura extremă a evaporat apa, lăsând doar sarea.

În Danakil, sarea este esența economiei, bazată pe minerit și comerțul cu minerale. Minerii folosesc metode tradiționale – caravane de cămile, ciocane și frânghii – pentru a extrage și transporta sarea. Munca este periculoasă: căldura poate fi letală, iar cutremurele pot despica pământul, înghițind cămilele.

Călătoria spre Dallol este lungă și dificilă, localnicii numind zona „Poarta spre Iad” din cauza lipsei drumurilor și a terenului ostil din Deșertul Danakil. Drumul pe cămilă din cel mai apropiat centru populat durează o zi întreagă.

În Danakil, lumina zilei este orbitoare, iar peisajul plat pare infinit. La distanță, se zărește o colină cafenie și baza unui vulcan, ascunse de valul de căldură. Pe măsură ce te apropii, frumusețea zonei crește, dar la fel și pericolele: o crustă subțire acoperă bazine de acid colorat, care bolborosesc prin izvoare fierbinți.

Pe lângă crusta fragilă, bazinele de acid și emanațiile de sulf, pericolele includ „amenințarea focului” – furtunile de nisip – și tribul nomad Afar, cunoscut pentru ferocitatea sa.