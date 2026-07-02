Primele nouă dintre cele mai puternice zece pașapoarte din lume sunt europene

3 minute de citit Publicat la 10:45 02 Iul 2026 Modificat la 10:45 02 Iul 2026

Pasaport cu ștampile de călătorie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

A cincea ediție anuală a Global Passport Index a fost publicată, iar Europa domină din nou clasamentul. Nouă din primele 10 cele mai puternice pașapoarte din lume sunt europene, arată GPI.

Potrivit Global Passport Index, realizat de Global Citizen Solutions, care evaluează atât accesul fără viză, cât și atractivitatea pentru investiții și calitatea vieții, nouă dintre cele mai puternice 10 pașapoarte din lume sunt europene. Singura țară din afara Europei care reușește să intre în top 10 este Singapore, pe locul al zecelea.

Spre deosebire de Henley Passport Index, care ia în calcul exclusiv numărul de țări în care deținătorii unui pașaport pot călători fără viză, GPI analizează și atractivitatea pentru investiții, precum și calitatea vieții.

Pentru realizarea clasamentului, Global Citizen Solutions (GCS) a evaluat factori precum regimul fiscal, gradul de inovare, competitivitatea economică, sistemul de sănătate, siguranța, clima și infrastructura socială.

„Dominația Europei în fruntea Global Passport Index este incontestabilă și se bazează pe echilibru, nu pe un singur punct forte”, a declarat Patricia Casaburi, CEO al Global Citizen Solutions.

Țările din Europa, pe primele nouă locuri din clasament

„Cele mai puternice nouă pașapoarte din lume în 2026 sunt toate europene, conduse de Suedia, Elveția și Finlanda. Ceea ce impresionează este modul în care au ajuns aici.

La capitolul libertate de călătorie, Singapore le depășește pe toate, iar în ceea ce privește atractivitatea pentru investiții, mai multe state din Golf și Asia le rivalizează.

Avantajul Europei se află însă în altă parte: este singura regiune care combină un acces aproape nelimitat la nivel global cu cea mai ridicată calitate a vieții din lume – o dimensiune pe care niciun guvern nu o poate crea prin tratate sau stimulente fiscale.”

Cele mai bune pașapoarte din lume în 2026

Suedia ocupă primul loc în clasament. Țara se situează pe locul 11 la capitolul mobilitate, pe locul nouă în ceea ce privește atractivitatea pentru investiții și pe locul al doilea la calitatea vieții.

Urmează Elveția, clasată pe locul șapte la mobilitate, pe locul al doilea pentru investiții și pe locul 36 la calitatea vieții.

Pe locul al treilea se află Finlanda, care ocupă poziția a patra la mobilitate, locul 28 la investiții și primul loc în ceea ce privește calitatea vieții.

Germania este pe locul al patrulea, datorită pozițiilor 15 la mobilitate, 20 la investiții și trei la calitatea vieții.

Topul este completat de Țările de Jos și Danemarca, aflate la egalitate pe locul cinci.

Din primele zece poziții mai fac parte Irlanda, Regatul Unit, Norvegia și Singapore.

SUA - cel mai accentuat declin din ultimii cinci ani dintre toate țările G7

Referitor la Regatul Unit, GCS subliniază impactul Brexit asupra libertății de călătorie.

„Pașaportul Regatului Unit s-a menținut în top 10 mondial pe toată perioada analizată, ocupând locul opt în 2026, susținut de un scor al calității vieții care se numără printre cele mai bune din lume”, a spus Casaburi.

„Totuși, pentru un pașaport cu un asemenea statut, poziția sa în clasamentul mobilității este surprinzător de modestă, în jurul locului 30, mult sub elita din care, altfel, face parte. Această diferență reprezintă semnătura discretă a Brexitului.

Indicele măsoară posibilitatea de a călători fără viză, unde pașaportul britanic rămâne puternic, însă nu poate reflecta ceea ce s-a pierdut în realitate: dreptul automat al cetățenilor britanici de a locui, munci și se stabili în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.”

GCS remarcă, de asemenea, că Statele Unite au înregistrat cel mai accentuat declin din ultimii cinci ani dintre toate țările membre ale G7. După ce au ocupat primul loc în 2021, cu cel mai mare scor agregat din istoria GPI (96,45), SUA au coborât pe locul 14 în 2025, revenind anul acesta până pe poziția a 12-a.

Schimbarea se explică prin reintroducerea unor cerințe de viză în cadrul unor acorduri bilaterale, inclusiv de către Brazilia, care a reimpus obligativitatea vizelor pentru cetățenii americani în luna aprilie a anului trecut.

Global Passport Index 2026 – Top 10

Suedia Elveția Finlanda Germania Țările de Jos (la egalitate) Danemarca (la egalitate) Irlanda Regatul Unit Norvegia Singapore