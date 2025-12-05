Satul fantomă, izolat de restul lumii în 1943, va fi deschis acum doar pentru 4 zile, ca să fie vizitat. Fascinanta poveste a lui Imber

2 minute de citit Publicat la 13:56 05 Dec 2025 Modificat la 14:02 05 Dec 2025

Satul Imber, în 1948 și în prezent FOTO: Getty Images

Un sat abandonat, închis pentru public aproape tot anul, va fi redeschis doar pentru câteva zile, după Crăciun, pentru a fi vizitat.

Satul Imber, aflat în Salisbury Plain, Wiltshire, Anglia, va putea fi vizita în perioada 29 decembrie – 1 ianuarie 2026 și, cu siguranță, vor fi mulți doritori având în vedere istoria lui interesantă, potrivit The Independent.

Satul, consemnat în Domesday Book, a fost inițial o așezare agricolă izolată, înainte de a fi cumpărat de Ministerul Apărării.

În 1943, întreaga populație de 150 de persoane a fost evacuată pentru a face loc trupelor americane ce urmau să se antreneze pentru invazia Europei din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

După război, sătenilor nu li s-a mai permis să se întoarcă la casele lor.

Satul se află în continuare sub controlul Ministerului Apărării, iar accesul civil este permis doar câteva zile pe an. Atunci, vizitatorilor pot să exploreze satul istoric pe jos.

În Imber sunt un conac, un pub, o fermă, case ale fermierilor, o mică școală, blocuri de locuințe și o biserică clasată drept monument istoric.

„Biserica St Giles va fi deschisă vizitatorilor între orele 11:00 și 16:00”, se arată într-o declarație de pe site-ul acesteia.

În sat și în jurul acestuia sunt vehicule și echipamente militare dezafectate.

Satul a fost deschis ultima dată pentru public în luna august, cu ocazia evenimentului anual Imberbus, când în jur de 30 de autobuze Routemaster vechi și noi, au parcicipat la o paradă.

Evenimentul a atras aproximativ 4.000 de vizitator și a adunat 35.000 de lire sterline, bani redirecționați pentru cauze caritabile.

În ianuarie 2023, în Imber a avut loc o înmormântare, care a fost ultima oficiată vreodată aici.

Ray Nash, un fost locuitor al satului, și-a exprimat dorința de a fi înmormântat alături de tatăl său în cimitirul din sat, acesta din urmă murind când Ray avea doar un an.

Nash, fost mecanic, a plecat din sat împreună cu mama lui, după moartea tatălui din 1936, dar a păstrat mereu o legătură puternică cu Imber.

A murit la vârsta de 87 de ani.