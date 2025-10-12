Singura companie aeriană care oferă alcool gratuit tuturor pasagerilor. Care e motivul

1 minut de citit Publicat la 09:10 12 Oct 2025 Modificat la 09:10 12 Oct 2025

Air Canada va servi gratuit bere și vin pasagerilor din clasa economy pe toate zborurile sale. Foto: Getty Images

Air Canada va servi gratuit bere și vin pasagerilor din clasa economy pe toate zborurile sale, inclusiv pe cele interne de scurtă durată, devenind astfel singura companie aeriană care oferă acest serviciu pe toate rutele.

Potrivit Reuters, citată de CNN, decizia vine ca răspuns la nemulțumirile pasagerilor legate de taxele suplimentare pentru bagaje și spațiu suplimentar la picioare. Noua politică este văzută ca o „compensare prietenoasă” menită să îmbunătățească experiența de zbor.

„Mâncarea și băuturile au un impact disproporționat asupra satisfacției clienților, mai mare decât orice alt element al produselor și serviciilor noastre”, a explicat Scott O’Leary, vicepreședinte Air Canada pentru loialitate și produs.

Compania canadiană speră ca această inițiativă să readucă un plus de popularitate brandului, mai ales după ce în ultimele luni a primit critici pentru creșterea costurilor adiacente biletelor.

Air Canada nu este la primul gest de „ospitalitate tipic canadiană”: recent, o campanie de promovare turistică a Canadei a devenit virală pe internet datorită mesajului său cald și uman, care promova țara „elanilor, siropului de arțar și îmbrățișărilor gratuite”.

În timp ce lipsa controlorilor de trafic aerian continuă să fie principala problemă a industriei aviatice nord-americane, știrea despre băuturile gratuite de la Air Canada a fost primită ca o gură de aer proaspăt pentru pasagerii din clasa economy.