Sunt câteva blocuri în lume unde, dacă te muți, vei avea mii sau zeci de mii de vecini. Topul celor mai populate clădiri

Cele mai populate clădiri din lume FOTO: Getty Imges

Cei mai mulți dintre noi ne recunoaștem vecinii de bloc, îi salută sau chiar schimbăm câteva cuvinte de politețe cu ei. Dar în lume sunt câteva clădiri în care locatarii nu fac asta, pentru simplu fapt că mii de vecini de scară și este practic imposibil să-i cunoască.

Fiecare dintre aceste clădiri adăpostește populația unui orășel în spatele unei singure fațade, având propriile magazine, școli și clinici, astfel încât locuitorii pot petrece săptămâni întregi fără să fie nevoiți, din punct de vedere tehnic, să părăsească imobilul.

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Iată șase dintre cele mai populate clădiri din lume, potrivit World Atlas:

6. Ponte City: Johannesburg, Africa de Sud

Ponte City este imposibil de ignorat: un cilindru din beton cu 54 de etaje, situat în cartierul Berea din Johannesburg, Africa de Sud, gol pe toată înălțimea sa, asemenea unui coș de fum gigantic. Acest spațiu deschis, cunoscut drept „nucleul” clădirii, a fost proiectat pentru a direcționa lumina naturală către apartamentele orientate spre interior.

La inaugurarea sa, în 1975, era cea mai exclusivistă adresă din oraș, iar cu cei 173 de metri înălțime rămâne și astăzi cea mai înaltă clădire rezidențială din Africa. Însă anii 1980 și 1990 au adus un declin accentuat: turnul a devenit sinonim cu criminalitatea și neglijența, iar în nucleul central s-au acumulat mai multe etaje de gunoaie. O amplă operațiune de curățare și renovare i-a redat, în cele din urmă, reputația. Astăzi, aproximativ 3.000 de persoane locuiesc aici.

5. Sillon de Bretagne: Nantes, Franța

Sillon de Bretagne seamănă cu o scară uriașă din beton construită pentru un gigant. Acest ansamblu în trepte, cu formă piramidală, se află în Saint-Herblain, la periferia orașului Nantes, în vestul Franței, și se întinde pe impresionanta lungime de 425 de metri, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai voluminoase clădiri din Europa.

Cu cele 32 de etaje și o înălțime de 97 de metri, a fost cea mai înaltă clădire rezidențială din Franța la finalizarea sa, la începutul anilor 1970. În prezent, aproximativ 3.600 de persoane locuiesc și lucrează aici. Pe acoperiș este montată chiar și o antenă radio, care transmite discret un semnal audio digital către restul orașului Nantes.

4. Chungking Mansions: Hong Kong

Chungking Mansions a fost inaugurat în 1961 ca un bloc de locuințe în dens populatul district Kowloon din Hong Kong, însă în timp s-a transformat într-un loc mult mai neobișnuit și fascinant.

Cele cinci turnuri interconectate, fiecare cu 17 etaje și deservite de doar două lifturi, formează astăzi un adevărat labirint de pensiuni ieftine, restaurante cu specific indian, magazine de telefoane mobile și case de schimb valutar.

Se estimează că aproximativ 4.000 de persoane locuiesc aici, iar alte câteva mii îi trec zilnic pragul, venind din zeci de țări. Un antropolog a descris celebru clădirea drept un centru al „globalizării de jos”. Totuși, această efervescență comercială vine și cu un dezavantaj: clădirea are de mult timp reputația unor măsuri precare de siguranță împotriva incendiilor.

3. Edificio Copan: São Paulo, Brazilia

Edificio Copan se unduiește pe orizontul orașului São Paulo asemenea unui val uriaș, purtând amprenta inconfundabilă a arhitectului Oscar Niemeyer.

Construcția a început în 1952 și s-a încheiat în 1966, după numeroase întreruperi. Clădirea are 38 de etaje și găzduiește 1.160 de apartamente, de la garsoniere compacte până la locuințe spațioase pentru familii, precum și zeci de magazine și alte afaceri la parter.

Aproximativ 5.000 de persoane locuiesc aici, suficient de multe încât clădirea să primească propriul cod poștal. Proiectul a fost conceput în mod deliberat pentru a reuni, sub același acoperiș curbat, locuitori din toate clasele sociale ale Braziliei.

2. Le Lignon: Geneva, Elveția

Le Lignon a fost răspunsul Elveției la criza locuințelor din anii 1960, iar soluția aleasă a fost una pe măsură: construirea la scară uriașă.

Situată în suburbia Vernier din apropierea Genevei, clădirea principală se întinde pe aproape un kilometru, fiind unul dintre cele mai lungi blocuri de apartamente din Europa.

Cele 2.780 de locuințe găzduiesc peste 6.000 de persoane, iar complexul include propria școală, un centru comercial și o biserică, astfel încât rezidenții își pot desfășura cea mai mare parte a vieții cotidiene fără a părăsi clădirea. Mai degrabă decât un simplu bloc, Le Lignon este un mic oraș care, întâmplător, are o singură adresă foarte lungă.

1. Regent International: Hangzhou, China

Iar apoi există Regent International, o clădire care face ca toate celelalte din această listă să pară aproape intime prin comparație.

Acest singur turn în formă de „S”, situat în Hangzhou, China, găzduiește aproximativ 20.000 de locuitori și are o capacitate de până la 30.000 de persoane, fiind cea mai mare clădire de apartamente din lume din punctul de vedere al capacității.

A fost proiectată inițial ca un hotel de șase stele de arhitecta Alicia Loo, care a contribuit și la proiectarea complexului Marina Bay Sands din Singapore, înainte de a fi transformată în aproximativ 5.000 de apartamente.

Clădirea, cu 39 de etaje, funcționează ca un adevărat oraș vertical autonom: supermarketuri, zone de restaurante, săli de fitness, piscine, saloane de înfrumusețare, școli și chiar o clinică medicală, toate sub același acoperiș, cu o stație de metrou chiar la intrare.

O garsonieră fără ferestre se închiriază cu aproximativ 1.500 de yuani pe lună, motiv pentru care clădirea este foarte populară în rândul studenților și al tinerilor angajați, care, teoretic, ar putea petrece săptămâni întregi fără să iasă vreodată afară. Criticii o consideră un exemplu de distopie urbană. Locuitorii ei o descriu, în mare parte, ca fiind pur și simplu convenabilă.