Țara cu cele mai multe piramide din lume are peste 250 de structuri antice. Nu este nici Egipt, nici Mexic și puțini români o vizitează

Piramide în orașul antic Meroë din Republica Sudan. Sura foto: Getty Images

Când vine vorba despre piramide, majoritatea oamenilor se gândesc automat la Egipt sau, poate, la Mexic. În realitate, cele mai multe astfel de monumente antice se află într-o țară pe care foarte puțini turiști români o aleg pentru vacanță, deși găzduiește peste 250 de piramide și unele dintre cele mai impresionante situri arheologice din lume.

Egiptul are aproximativ 118 piramide antice. În schimb, Republica Sudan, vecinul său din sud, are în jur de 255. Diferența nu este rezultatul unei reclasificări recente și nici al unor estimări controversate. Ea este cunoscută de peste un secol în literatura arheologică, a fost confirmată prin fotografii aeriene și este menționată în lucrările de referință, potrivit Space Daily.

Piramidele nubiene din Sudan sunt de peste două ori mai numeroase decât cele egiptene. Cu toate acestea, în timp ce aproape toată lumea a auzit de Piramidele din Giza, puțini cunosc siturile de la Meroë, Nuri, El-Kurru sau Jebel Barkal.

Diferența de notorietate are legătură cu factori geografici, politici și cu modul în care cercetătorii europeni din secolul al XIX-lea au prezentat istoria regiunii, nu cu valoarea monumentelor în sine.

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Piramide construite timp de peste o mie de ani

Piramidele au fost ridicate de Regatul Kush, o civilizație antică ce a stăpânit Nubia - valea superioară a Nilului, aflată astăzi în nordul Sudanului și sudul Egiptului - timp de peste o mie de ani.

Construcția piramidelor kushite a început în jurul anului 900 î.Hr. și a continuat până în jurul anului 400 d.Hr., lăsând în urmă aproximativ 255 de piramide răspândite în deșert.

În schimb, în Egipt, construcția marilor piramide regale se încheiase deja în perioada Noului Regat, în jurul anului 1500 î.Hr., ultima piramidă regală importantă fiind cea a faraonului Ahmose I, la Abydos.

Astfel, kushiții au continuat să ridice piramide aproape două milenii după ce egiptenii renunțaseră la această tradiție.

Cum arată piramidele din Sudan

Piramidele nubiene sunt diferite de cele din Egipt. Ele sunt mai mici ca dimensiuni, având baze cu laturi între aproximativ 6 și 27 de metri, comparativ cu baza de peste 230 de metri a Marii Piramide din Giza.

În schimb, sunt mult mai înalte raportat la bază, având o înclinație de aproximativ 70 de grade, față de cele 52 de grade ale piramidei lui Keops. Acest lucru le conferă un aspect îngust și elegant, asemănător unor obeliscuri.

Majoritatea sunt construite din gresie roșie nubiană, spre deosebire de calcarul alb folosit la Giza, ceea ce le oferă o nuanță caldă, care contrastează puternic cu peisajul deșertic.

Cea mai mare piramidă nubiană se află la Nuri și aparține regelui Taharqa, unul dintre celebrii „Faraoni Negri”, conducători ai Regatului Kush care au domnit atât peste Egipt, cât și peste Kush în timpul Dinastiei a XXV-a, în secolul al VII-lea î.Hr.

După invazia asiriană și căderea acestei dinastii, kushiții s-au retras spre sud, mai întâi la Napata, apoi la Meroë, unde regatul a continuat să prospere timp de secole.

Cel mai mare complex de piramide din Sudan

Peste 200 dintre piramide sunt grupate în cel puțin șase situri arheologice importante: El-Kurru, Nuri, Jebel Barkal, Sedeinga, precum și cimitirele nordic și sudic de la Meroë, alături de alte necropole mai mici.

Numai la Meroë există aproximativ 100 de piramide, ceea ce face din acest sit cea mai mare concentrare de astfel de monumente din Sudan. Complexul a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO în anul 2011 și este cel mai fotografiat dintre toate câmpurile de piramide nubiene.

Cele mai vechi construcții se află la El-Kurru și datează din secolul al IX-lea î.Hr., iar cele mai recente au fost ridicate la Meroë până în secolul al IV-lea d.Hr.

De ce aproape nimeni nu știe de ele

Faptul că piramidele nubiene sunt atât de puțin cunoscute nu se datorează dimensiunilor lor, stării de conservare sau unei descoperiri recente.

Ele sunt cunoscute de arheologii europeni încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, au fost cartografiate în detaliu între 1916 și 1923 de egiptologul american George Reisner și au făcut obiectul cercetărilor arheologice până în prezent.

Principalul motiv pentru care nu au devenit faimoase este numărul foarte mic de turiști care ajung în Sudan.

Ani la rând, turismul a fost afectat de instabilitatea politică, cele două războaie civile, conflictul din Darfur și avertismentele de călătorie emise de numeroase state occidentale.

În 2015, Sudanul primea mai puțin de 15.000 de turiști străini pe an, în timp ce Egiptul era vizitat anual de peste 10 milioane de persoane.

În plus, accesul este mult mai dificil. Dacă Piramidele din Giza se află la doar câțiva kilometri de centrul orașului Cairo, cele de la Meroë sunt situate la aproximativ 200 de kilometri nord de Khartoum, în mijlocul deșertului, fiind necesare vehicule cu tracțiune integrală și, pentru mult timp, obținerea unei vize sudaneze a fost complicată.

Cum au fost umbrite de istorie

Specialiștii consideră că notorietatea redusă a piramidelor nubiene are și o explicație istorică.

În secolul al XIX-lea, cercetătorii europeni au încadrat Egiptul antic drept o civilizație apropiată lumii mediteraneene și greco-romane, în timp ce Nubia era privită exclusiv ca parte a Africii subsahariene, fiind adesea tratată cu prejudecățile rasiale ale epocii.

Un episod celebru este cel al italianului Giuseppe Ferlini, care, în 1834, a distrus vârfurile a peste 40 de piramide nubiene în căutarea aurului. El pornea de la convingerea că regii Kush nu ar fi putut crea comori valoroase, însă descoperirile sale aveau să demonstreze exact contrariul.

Ce pot vedea turiștii astăzi

În ciuda distrugerilor provocate de Ferlini și a eroziunii naturale cauzate de furtunile de nisip și inundații, piramidele nubiene reprezintă și astăzi una dintre cele mai mari concentrări de monumente funerare regale din lume.

La Meroë se află 41 de morminte în cimitirul nordic, dintre care 38 aparțin unor monarhi care au domnit între aproximativ 250 î.Hr. și 320 d.Hr. Cimitirul sudic adăpostește alte morminte regale, în timp ce la Nuri există 21 de piramide ale regilor și 52 dedicate reginelor.

El-Kurru păstrează mormintele celor mai vechi conducători kushiți, iar Jebel Barkal, un munte de gresie considerat sacru atât de egipteni, cât și de kushiți, este înconjurat de temple și piramide impresionante.

Astăzi, vizitatorii pot explora aceste situri aproape în liniște deplină. Multe dintre ele nu au garduri, centre pentru turiști sau infrastructură dezvoltată, ceea ce oferă o experiență rară: posibilitatea de a te plimba printre morminte regale vechi de peste 2.000 de ani fără aglomerația specifică marilor obiective turistice.