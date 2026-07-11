Țara din Europa la fel de frumoasă ca Grecia, pe care turiștii o evită. Peisaje spectaculoasă la prețuri accesibile

2 minute de citit Publicat la 08:00 11 Iul 2026 Modificat la 08:00 11 Iul 2026

Aproximativ 900.000 de turiști au vizitat Macedonia de Nord anul trecut, ceea ce o plasează printre cele mai puțin vizitate țări europene. Foto: Getty Images

În timp ce milioane de turiști aleg în fiecare an Grecia, o țară aflată chiar peste graniță rămâne încă o destinație puțin cunoscută. Este vorba despre Macedonia de Nord, unul dintre cele mai puțin vizitate state din Europa, dar care începe să atragă tot mai mulți călători datorită peisajelor spectaculoase, patrimoniului istoric și prețurilor accesibile, potrivit Express.

Potrivit platformei Tragento, aproximativ 900.000 de turiști au vizitat Macedonia de Nord anul trecut, ceea ce o plasează printre cele mai puțin vizitate țări europene, înaintea doar unor state foarte mici, precum Liechtenstein, San Marino și Republica Moldova.

Totuși, interesul pentru această destinație este în creștere. Numărul vizitatorilor a crescut cu aproximativ 7%, iar compania aeriană Wizz Air operează zboruri directe către cele două mari orașe ale țării, Skopje și Ohrid.

Un amestec de culturi și istorie

Așezată între Grecia, Albania, Bulgaria și Serbia, Macedonia de Nord a fost influențată de-a lungul timpului de culturile balcanică, mediteraneană, otomană și greacă.

Acest amestec este vizibil mai ales în capitala Skopje, unde centrul orașului a fost transformat în ultimii ani printr-un amplu proiect de reamenajare. În cadrul proiectului „Skopje 2014” au fost ridicate zeci de statui și monumente dedicate unor personalități precum Alexandru cel Mare sau Maica Tereza, născută în oraș.

Deși proiectul a stârnit numeroase controverse și opinii împărțite, Skopje rămâne unul dintre cele mai interesante orașe din Balcani.

Țara munților și a lacurilor

Adevărata atracție a Macedoniei de Nord este însă natura. Aproximativ 80% din suprafața țării este acoperită de munți și lacuri, ceea ce o transformă într-o destinație ideală pentru drumeții, ciclism, caiac sau alte activități în aer liber.

Fauna este la fel de bogată. În pădurile țării trăiesc urși, lupi, mistreți, cerbi și peste 200 de specii de fluturi.

Bucătăria locală reflectă, la rândul ei, influențele istorice diverse. Printre preparatele tradiționale se numără tavče gravče, o mâncare de fasole coaptă, considerată preparatul național.

Cinci locuri care merită vizitate

Lacul Ohrid

Considerat unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, Lacul Ohrid face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Apele sale limpezi, centrul vechi medieval și biserica Sfântul Ioan Kaneo, construită pe o stâncă deasupra lacului, atrag vizitatori din întreaga lume.

Bazarul Vechi din Skopje

Cartierul Čaršija este unul dintre cele mai bine păstrate bazaruri otomane din Balcani. Străduțele pavate sunt pline de ateliere meșteșugărești, cafenele, restaurante și monumente istorice.

Canionul Matka

La doar 15 kilometri de Skopje se află Canionul Matka, una dintre cele mai spectaculoase zone naturale ale țării. Vizitatorii pot face plimbări cu caiacul, pot explora peșteri și pot descoperi vechi mănăstiri construite pe versanții abrupți.

Parcul Național Mavrovo

Cel mai mare parc național din Macedonia de Nord oferă peisaje alpine, păduri întinse și un lac de acumulare în mijlocul căruia se află celebra Biserică Sfântul Nicolae, parțial scufundată în apă. Zona este populară atât vara, pentru drumeții, cât și iarna, pentru sporturile de sezon.

Bitola și Heraclea Lyncestis

Al doilea oraș ca mărime din țară, Bitola, este renumit pentru atmosfera relaxată și pentru bulevardul pietonal Širok Sokak, plin de cafenele și clădiri elegante.

La marginea orașului se află situl arheologic Heraclea Lyncestis, întemeiat de Filip al II-lea al Macedoniei, unde pot fi admirate mozaicuri romane vechi de aproape două milenii, păstrate într-o stare remarcabilă.

Pentru cei care vor să descopere o destinație europeană mai puțin aglomerată, dar bogată în natură, istorie și cultură, Macedonia de Nord poate fi o alternativă surprinzătoare la vacanțele clasice din Grecia.