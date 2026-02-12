Târgul de Turism al României 2026: Oferte de vacanţă în întreaga lume, cu reduceri și de 65%. Cât costă turul țării noastre în 11 zile

A început ediţia din februarie a Târgului de Turism al României 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ediţia Târgului de Turism al României (TTR) din perioada 12-15 februarie 2026, rămâne cea mai importantă întâlnire a industriei de profil, susţine Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT).

„Ediţia din februarie a Târgului de Turism al României este cea mai importantă, dând reperul anului turistic care de-abia a început. Evenimentul nu mai este doar o platformă de vânzare a pachetelor de vacanţă, ci a devenit, mai ales după pandemie, un spaţiu complex de networking, conferinţe tematice şi întâlniri business-to-business. Această este o tendinţă mondială după pandemie”, a declarat, joi, pentru Agerpres, Traian Bădulescu.

Acesta a precizat că, în paralel cu târgul fizic, agenţiile de turism vin cu oferte speciale de tip early booking, cu reduceri suplimentare acordate exclusiv în perioada TTR, iar unele organizează propriile târguri, online sau la sediu.

La vacanţele de vară, discounturile ajung până la 50%

Interesul turiştilor se îndreaptă în special către vacanţele estivale, unde discounturile pot ajunge până la 50%, media fiind în jur de 30% pentru destinaţii precum litoralul românesc şi bulgăresc, Grecia, Turcia, Spania sau Egipt.

„Se remarcă şi o creştere a cererii pentru destinaţii exotice şi circuite în Extremul Orient, Africa sau America Latină, semn că tot mai mulţi români caută experienţe diverse - de la turism cultural şi tematic, la aventură”, a mai spus Bădulescu.

Reprezentanţii industriei consideră că ar trebui consolidată şi componenta de incoming a târgului, prin atragerea, în parteneriat cu ministerul de resort şi organizaţiile de profil, a agenţilor străini în regim de hosted buyer, precum şi a jurnaliştilor şi comunicatorilor internaţionali.

În acelaşi timp, România ar trebui să fie prezentă oficial la toate marile târguri internaţionale de turism, dar să susţină constant evenimentele naţionale de profil, a transmis Traian Bădulescu.

Christian Tour – reduceri și garanții de preț

Christian Tour, unul dintre principalii turoperatori români, este prezent fizic la Târgul de Turism al României organizat la Romexpo, dar ofertele pot fi accesate şi online sau în agenţiile din ţară. Compania mizează pe campanii dedicate familiilor şi pe mecanisme care oferă siguranţă în alegerea preţului, dar revine şi cu tradiţionala vacanţa la un euro.

Campania „Găseşti mai ieftin? Dublăm diferenţa” este adresată turiştilor care rezervă pachete în perioada târgului şi presupune acordarea unei compensaţii în cazul în care este găsită, în aceeaşi zi, o ofertă identică din toate punctele de vedere - hotel, tip de cameră, regim de masă, perioadă de călătorie, oraş de plecare şi destinaţie - la un preţ mai mic. În această situaţie, Christian Tour oferă de două ori diferenţa de preţ sub formă de reducere la rezervarea actuală şi voucher pentru o rezervare viitoare, în limita a 100 de euro.

„Târgul de Turism este un moment în care turiştii compară foarte mult şi analizează atent ofertele. Campania Găseşti mai ieftin? Dublăm diferenţa a fost gândită pentru a le oferi un reper clar atunci când iau decizia de rezervare, într-un context în care există multe opţiuni disponibile. Este un mecanism bazat pe transparenţă, care completează reducerile şi facilităţile din această perioadă”, a afirmat Cristian Pandel, CEO şi fondator Christian Tour, într-un comunicat transmis Agerpres.

Pentru familii, oferta agenţiei include programele „Copiii merg gratis în vacanţă” şi „Copiii zboară gratis”, valabile pentru anumite hoteluri, destinaţii şi perioade de plecare. În plus, sunt disponibile pachete care reduc costul total al sejurului, precum: oferte „1=2 la cazare”; formule „Plăteşti 5 nopţi, stai 7”; vacanţe la preţuri simbolice, de 1 euro, la care se adaugă costul transportului, disponibile în număr limitat.

Vizitatorii standului pot afla şi detalii despre circuite culturale, destinaţii exotice, programe pentru seniori sau pachete tematice din portofoliul companiei.

BIBI Touroperator – Ofertă specială „Marele Tur al României”, de 11 zile

BIBI Touroperator a pregătit pentru ediţia de primăvară a TTR 2026 pachete exclusive cu reduceri de până la 55%. Aceste oferte speciale prin programul „Înscrieri Timpurii” sau cu reduceri suplimentare vor fi disponibile doar pe durata desfăşurării evenimentului, oferind turiştilor oportunitatea de a-şi securiza vacanţa estivală la cele mai avantajoase tarife din an.

O facilitate importantă este posibilitatea de a rezerva vacanţe cu un avans de doar 100 de lei, ceea ce permite turiştilor să îşi asigure locurile şi să achite ulterior restul sumei.

Vizitatorii vor avea acces la „oferte imbatabile” pentru litoralul românesc. Unităţile de cazare din staţiunile Mamaia, Eforie Nord, Neptun şi Venus sunt în topul preferinţelor, cumulând o pondere majoritară de 60% din totalul rezervărilor. Pentru zona de munte şi balneo, accentul se pune pe facilităţile de spa-wellness şi tratament, destinaţii precum Băile Felix, Călimăneşti-Căciulata, Poiana Braşov şi Sinaia fiind la mare căutare pentru relaxarea de primăvară şi vară.

Tur-operatorul promovează şi BIBI CampFest, un eveniment dedicat familiilor, organizat în natură, cu activităţi recreative şi reduceri de 20% în perioada târgului, pachetele pornind de la circa 780 lei/adult.

„Deşi tarifele pentru sezonul estival 2026 pot înregistra uşoare ajustări care ţin pasul cu inflaţia, ele devin extrem de atractive prin discounturile de până la 55% oferite exclusiv la Târgul de Turism. Practic, cine rezervă acum plăteşte un preţ similar sau chiar mai mic decât în anul precedent. Facilitatea avansului de doar 100 de lei este un ajutor esenţial pe care îl oferim pentru a securiza vacanţele românilor, asigurând un raport calitate-preţ excelent într-un an în care fiecare leu contează”, a declarat Adrian Voican, preşedinte BIBI Group4travel.

Printre ofertele operatorului se mai numără: Riviera românească, cu sejururi de 5 nopţi de la aproximativ 550 lei/persoană în vârf de sezon, în Eforie Nord, pentru hoteluri de 2 stele, dar care pot ajunge şi la circa 4.200 lei/persoană pentru hoteluri de 4 stele din Olimp cu servicii ultra all inclusive; în Delta Dunării sunt oferite pachete în luna iunie în Sfântu Gheorghe, Crişan sau Sulina, de la 420 lei/persoană pentru 3 nopţi; pentru perioada pascală, tarifele pleacă de la 320 de lei/persoană pentru 3 nopţi, dar fără mese incluse la Borşa Maramureş şi ajung până 2.500 de lei/persoană cu mese tradiţionale incluse la Voroneţ, în Bucovina; sejururi la munte şi schi, de la aproximativ 760 lei/persoană pentru 5 nopţi în Sinaia până la pachete premium de circa 3.200 lei/persoană în Poiana Braşov.

O ofertă specială este „Marele Tur al României”, un circuit de 11 zile prin Transilvania, Maramureş, Bucovina şi Moldova, cu tarife de la aproximativ 5.000 lei/persoană, transport inclus, demipensiune şi vizite la obiective turistice.

Paralela45 – Travel Fest online și offline

Paralela45 organizează Travel Fest, un târg de turism desfăşurat în perioada 11-17 februarie, în format online şi offline, în agenţiile proprii şi partenere, dar şi prin platformele digitale ale companiei. Rezervările pot fi făcute online, telefonic, pe toate reţelele de socializare, prin e-mail sau direct în agenţii.

„Travel Fest by Paralela45 revine cu aceeaşi energie cu care ne-am obişnuit turiştii, aducând oferte speciale şi idei de vacanţă pentru toate gusturile. Reducerile le permit să îşi asigure locurile preferate şi să profite de avantajele rezervării cu numai 10%, iar varietatea propunerilor noastre, de la circuite la sejururi de vară, le oferă şansa să găsească vacanţa ideală”, a declarat Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Campania marchează finalul perioadei de Early Booking şi aduce condiţii flexibile de plată, cu 10% avans şi restul cu 30 de zile înainte de plecare.

Accentul este pus pe circuitele organizate, pentru care reducerile pot ajunge la 250 de euro de persoană, în funcţie de destinaţie şi program. Oferta include circuite în Europa - Paris, Barcelona, Portugalia, Malta sau Puglia - dar şi programe pe distanţe lungi, precum China, Thailanda, Coreea de Sud, Maroc sau Malaezia-Singapore.

În ceea ce priveşte sejururile de vară, reducerile pot ajunge la 58% din costul cazării, iar oferta include numeroase destinaţii cu zbor charter sau direct. Printre exemplele de preţuri se numără: Antalya - de la 299 euro/persoană la hotel de 4 stele all inclusive; Muntenegru - de la 526 euro/persoană la hotel de 4 stele cu mic dejun; Costa Brava - de la 589 euro/persoană; Kos - de la 665 euro/persoană.

Compania anunţă şi extinderea programelor charter, inclusiv zboruri noi, precum cele către Muntenegru sau Costa de la Luz, precum şi creşterea numărului de curse faţă de anul precedent.

Hello Holidays – vacanțe cu autocarul și reduceri mari

Hello Holidays aduce la târgul de turism, organizat online şi în agenţiile proprii din Bucureşti, Sibiu şi Iaşi, în perioada 12-16 februarie, oferte construite pe baza preferinţelor turiştilor din 2025. Potrivit companiei, românii continuă să îşi planifice vacanţele din timp şi caută un raport bun calitate-preţ, iar vacanţele cu autocarul revin puternic în tendinţe, fiind percepute ca o soluţie practică şi convenabilă.

„Târgul de turism din acest an este despre ce îşi doresc turiştii noştri să cumpere. Am analizat preferinţele lor şi am creat oferte cu reduceri pentru exact acele destinaţii de vară şi circuite în lumea largă pe care le caută - de la Grecia şi Bulgaria la circuite clasice, programe Senior Holidays ori Hello Premium Tours. Ofertele din cadrul târgului sunt valabile în limita locurilor disponibile”, declară Denisa Oprea, Director de Marketing Hello Holidays.

Grecia rămâne cea mai solicitată destinaţie, în special staţiunile accesibile cu transport terestru. În cadrul târgului, sunt disponibile reduceri de până la 65% pentru anumite hoteluri din Lefkada şi Parga, precum şi tarife de la aproximativ 149 de euro de persoană pentru vacanţe de şapte nopţi, cu transport inclus, în anumite perioade.

Tarife similare, de la 149-199 de euro de persoană, sunt disponibile şi pentru sejururi de şapte nopţi în Halkidiki, Paralia Katerini şi Thassos efectuate la începutul şi finalul de sezon ori reduceri de până la 65% pentru anumite unităţi de cazare, în restul sezonului. Pentru litoralul bulgăresc reducerile variază între 5% şi 45%, în staţiuni precum Albena, Nisipurile de Aur, Ozbor, Nessebar, etc.

Un alt segment în creştere este cel al circuitelor turistice. La târgul online, circuitele clasice beneficiază de reduceri de până la 20%, atât pentru variantele cu autocarul, cât şi pentru cele cu avionul. Unele dintre cele mai căutate variante sunt: Grecia - Albania, Austria - Italia de Nord, Coasta de Azur - Normandia, Polonia - Ţările Baltice şi Suedia, Fiordurile Scandinave.

Compania oferă, de asemenea, reduceri de până la 200 de euro de persoană pentru circuitele premium în destinaţii precum China, Egipt, Italia de Nord, Nepal & India, iar pentru pachetele Senior Holidays, destinate tuturor categoriilor de vârstă, discounturile sunt de până la 100 de euro/persoană, pentru destinaţii precum Costa del Sol, Portugalia, Polonia, Malta, Toscana, Sardinia, Napoli şi Coasta Amalfitană.

IRI Travel – Ultra Early Booking și reduceri de până la 55%

IRI Travel a lansat ediţia din februarie a Târgului de Turism Online, desfăşurată între 10 şi 28 februarie, cu reduceri suplimentare peste tarifele early booking, transformate în oferte „Ultra Early Booking”, cu discounturi totale de până la 55%.

Campania vizează în principal sezonul estival 2026 şi mini-vacanţele din primăvară, iar ofertele sunt disponibile exclusiv prin reţeaua de peste 1.500 de agenţii partenere.

Potrivit companiei, cele mai căutate destinaţii pentru 2026 sunt litoralul bulgăresc şi românesc, Grecia şi Turcia. Pentru Bulgaria, reducerile la hoteluri din staţiuni precum Sunny Beach, Obzor, Nessebar sau Nisipurile de Aur ajung la 20-40% sau chiar mai mult în anumite perioade, iar tarifele pornesc, de exemplu, de la aproximativ 354 de euro de persoană pentru cinci nopţi la hoteluri all inclusive.

Reprezentanţii companiei arată că rezervările early booking au crescut deja în ianuarie faţă de anul precedent şi estimează un interes ridicat şi în februarie, semn că turiştii români îşi planifică tot mai devreme vacanţele.

„În ianuarie 2026 am înregistrat o creştere a rezervărilor early booking faţă de ianuarie 2025, pentru Bulgaria, litoralul românesc, Grecia şi Turcia. Însă ne aşteptăm la creşteri spectaculoase pentru luna februarie. Este un semnal clar că turiştii români îşi planifică din timp vacanţele şi că agenţiile partenere reuşesc să transmită foarte bine avantajele rezervărilor timpurii”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Pentru Bodrum, reducerile early booking pot ajunge la 55%, cu tarife de la circa 198 de euro de persoană pentru hoteluri de 3-4 stele şi de la aproximativ 366 de euro pentru resorturi de 5 stele ultra all inclusive, în funcţie de perioadă şi unitatea de cazare.

Exact Travel – Reduceri de până la 500 de euro de persoană

Exact Travel organizează, în perioada 12-20 februarie, o ediţie a Târgului de Turism Online dedicată programelor pentru vara şi toamna 2026, cu reduceri de până la 500 de euro de persoană pentru primele 5 locuri din fiecare program.

Agenţia îşi extinde portofoliul cu destinaţii noi, printre care Irak, Kuweit, Bahrain, Qatar, Rwanda, Uganda, Madagascar, Namibia, Botswana sau Canada, şi continuă să dezvolte segmentul croazierelor de grup în destinaţii precum Hawaii, Alaska, Caraibe sau Norvegia.

„Prin ediţia din februarie a Târgului de Turism Online ne dorim să punem în lumină nu doar ofertele speciale, ci şi direcţia în care evoluează turismul românesc: mai informat, mai curajos, mai atent la experienţă. Continuăm să aducem destinaţii noi şi programe atent construite, în care credem şi în care am merge şi noi”, declară Olivia Berghian