Taxa de intrare în Veneția revine de săptămâna aceasta: Când trebuie să plătești și cum eviți amenzile

2 minute de citit Publicat la 22:14 30 Mar 2026 Modificat la 22:43 30 Mar 2026

Turiștii care vizitează Veneția pentru o singură zi vor fi obligați să plătească taxa de acces. Foto: Getty Images

Din aprilie 2026, turiștii care vizitează Veneția pentru o singură zi vor fi obligați să plătească taxa de acces în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Anul acesta, autoritățile au decis să extindă numărul zilelor cu taxă la 60, față de cele 54 din 2025.

Măsura vizează așa-numitul turism „lovește și fugi” (daytripper), care aglomerează excesiv orașul în lunile de vârf, dar aduce puține beneficii locuitorilor. Totuși, cifrele de anul trecut arată că numărul vizitatorilor a scăzut doar foarte puțin, în ciuda taxei. În zilele cele mai aglomerate, Veneția a atras aproape 25.000 de turiști de o zi - adică echivalentul a jumătate din populația rezidentă a orașului.

În ce zile se aplică taxa în 2026

Taxa va fi activă în lunile aprilie, mai, iunie și iulie. Iată calendarul exact pe zile:

Aprilie: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Mai: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31

Iunie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28

Iulie: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26

La fel ca în 2025, taxa se aplică doar în intervalul orar 08:30 - 16:00. În afara acestor ore, accesul rămâne gratuit.

Cine scapă de plată și cum funcționează sistemul

Există o serie de excepții: nu plătesc taxa rezidenții, persoanele născute în Veneția, studenții, muncitorii și turiștii care au o rezervare la hotel sau alt tip de cazare în oraș.

Iată ce trebuie să știi dacă plănuiești o vizită:

Rezervarea: Vizitatorii trebuie să își „rezerve” ziua pe o platformă online dedicată.

Codul QR: După plată sau înregistrarea scutirii, vei primi un cod QR. Acesta va fi verificat prin sondaj la cele șapte puncte de acces din oraș (de exemplu, la ieșirea din gara Santa Lucia).

Turiștii cu cazare: Chiar dacă nu plătesc taxa de zi (deoarece achită deja taxa de ședere la hotel), aceștia trebuie să introducă datele rezervării în sistem pentru a obține codul QR necesar la punctele de control.

Costuri: Taxa standard este de 5 euro. Totuși, dacă nu îți faci rezervarea cu cel puțin patru zile înainte, prețul crește la 10 euro.

Amenzi: Cine este prins fără cod QR sau fără o scutire validă riscă amenzi între 50 și 300 de euro.

De ce a recurs Veneția la această măsură

Veneția se luptă de zeci de ani cu efectele turismului de masă. Vara trecută, activiștii au tras un semnal de alarmă când numărul paturilor pentru turiști a depășit oficial numărul locuitorilor (care a scăzut sub 50.000).

Acest dezechilibru afectează serviciile publice, blochează străduțele înguste și forțează localnicii să se mute pe continent. Autoritățile consideră că această taxă este esențială pentru a gestiona situația.

„Este un instrument util pentru gestionarea fluxurilor de turiști și pentru a asigura un echilibru mai bun între rezidenți și vizitatori”, explică consilierul Michele Zuin. „Rămâne o măsură experimentală pe care o evaluăm cu atenție. Veneția este primul oraș din lume care a pornit pe acest drum”.

Deși măsura este revoluționară, impactul ei imediat este încă dezbătut. În 2025, media zilnică a celor care au plătit taxa a fost de 13.046 de persoane, o scădere mică față de media de 16.676 din 2024. Recordul a fost atins vineri, 2 mai, când 24.951 de turiști au plătit accesul într-o singură zi.