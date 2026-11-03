Transilvania, inclusă într-o selecție a celor mai spectaculoase destinații de iarnă din Europa pentru cei care nu schiază

3 minute de citit Publicat la 10:08 03 Noi 2026 Modificat la 10:08 03 Noi 2026

Transilvania, inclusă într-o selecție a celor mai spectaculoase destinații de iarnă din Europa pentru cei care nu schiază. FOTO: Getty Images

Urme de urs și de lup în zăpadă, drumeții prin Parcul Național Piatra Craiului și un pahar de pălincă de casă la final de zi - Transilvania a fost inclusă într-o selecție a celor mai frumoase vacanțe de iarnă din Europa dedicate celor care preferă aventura în locul pârtiilor de schi. Carpații românești sunt prezentați drept unul dintre ultimele refugii ale marilor carnivore de pe continent, alături de destinații precum Laponia, Alpii francezi sau Dolomiții, scrie The Guardian.

Pe potecile înguste din Parcul Național Piatra Craiului, șansele de a da peste urme de urs sau de lup sunt mai mari decât cele de a întâlni alți drumeți. Carpații sunt unul dintre ultimele bastioane ale marilor prădători din Europa, se estimează că doar în România trăiesc peste 10.000 de urși bruni și aproximativ 2.500 de lupi cenușii.

Un circuit ghidat de o săptămână, organizat de compania de turism Exodus, îi poartă pe vizitatori prin peisajul carstic al Transilvaniei. Baza expediției este pensiunea de familie Villa Hermani, situată la peste 1.000 de metri altitudine, în satul Măgura, unde turiștii sunt întâmpinați mereu cu un pahar de pălincă de casă.

Traseele urcă pe creasta Dealului Măgurice sau pe platoul dintre Munții Piatra Craiului și Bucegi, acolo unde liniștea poate fi întreruptă doar de urletul unui lup. Una dintre cele mai spectaculoase drumeții străbate Cheile Zărneștiului, ai căror pereți verticali de calcar se înalță la 200 de metri deasupra fundului înghețat al canionului.

Programul include și vizite la biserici medievale, prin centrul vechi pietruit al Brașovului și la sanctuarul de urși Libearty, care a salvat peste 120 de urși bruni din captivitate. Nu lipsește nici Castelul Bran, adesea considerat sursa de inspirație pentru locuința lui Dracula, deși Bram Stoker nu a pus niciodată piciorul în România. Iarna, cu turnurile acoperite de chiciură pe fundalul Carpaților, castelul arată mai gotic ca oricând și, în plus, e scutit de aglomerația din sezonul estival.

Circuitul de șapte nopți „Transylvania winter walk and snowshoe” costă de la 1.459 de lire sterline de persoană și include cazarea, masa, transportul, activitățile, ghidul, precum și rachetele de zăpadă și bețele.

Alte destinații din top

Laponia finlandeză - Ruka. Stațiunea aflată chiar în interiorul Cercului Polar are pârtii iluminate, iar din decembrie oferă excursii ghidate, plimbări prin pădure, pescuit la copcă, cursuri de supraviețuire arctică și drumeții nocturne în căutarea aurorei boreale. Copiii îl pot vizita pe Moș Crăciun, la aproximativ 30 de minute de stațiune.

Scoția - Munții Cairngorms. Nopțile lungi și poluarea luminoasă redusă fac din zonă un loc ideal pentru observarea stelelor. Centrul din Tomintoul împrumută echipamente de astronomie, iar ghizii organizează plimbări nocturne cu povești despre cerul înstelat. Ziua, turiștii pot parcurge cele mai înalte drumuri publice din Marea Britanie sau pot vedea singura turmă de reni în libertate din țară.

Franța - Chamonix. La poalele Mont Blanc se pot face drumeții schiurile, o excursie cu trenul până la ghețarul Mer de Glace și o vizită în peștera de gheață săpată în el. Telecabina urcă până la Aiguille du Midi, la 3.842 de metri, iar recent deschisul Muzeu Mont-Blanc spune istoria văii.

Austria - Innsbruck. Orașul înconjurat de Alpi oferă coborâri cu bobul pe pista olimpică de la Igls, săniuș nocturn, nopți petrecute în igluuri la Kühtai și șapte târguri de Crăciun. Nou în această iarnă este Ice Magic, un traseu de patinaj iluminat prin oraș.

Suedia - patinaj nordic. În jurul Stockholmului, ghizii specializați îi duc pe turiști la patinaj pe gheață naturală, pe lacul Malaren sau pe Marea Baltică, în arhipelag. În oraș, alternativele sunt patinoarul din Kungstradgarden sau un meci de hochei pe gheață.

Italia - Dolomiții. Un circuit de o săptămână prin parcul natural Drei Zinnen combină drumețiile pe poteci deszăpezite cu bucătăria tiroleză din cabanele montane: găluște Knodel, risotto cu hribi și clătite Kaiserschmarrn. Baza este istoricul Hotel Drei Zinnen din satul Sesto, deschis în 1930.

Norvegia - Tromsø. La 350 de kilometri nord de Cercul Polar, orașul este un punct de plecare ideal pentru vânătoarea aurorei boreale, plimbări cu sania trasă de câini husky și safari cu snowmobilul. Turiștii pot cunoaște și cultura sami, la o tabără de familie unde pot hrăni renii și asculta cântece tradiționale în jurul focului.