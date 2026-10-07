Transilvania, pe lista destinațiilor "Cenușăreasa" recomandate britanicilor. Ce puncte forte are în fața celorlalte

Pe primul loc în topul „destinațiilor Cenușăreasa” se află Transilvania. Sursă foto: Getty Images

Turiștii britanici încep să se îndrepte tot mai mult către destinații mai puțin cunoscute sau care nu erau neapărat în topul preferințelor până acum. Potrivit unei analize realizate pentru operatorul turistic Riviera Travel, în acest an crește interesul pentru așa-numitele „destinații Cenușăreasa”, care oferă prețuri mai accesibile și alternative la stațiunile deja foarte aglomerate, potrivit The Sun.

Pe primul loc în topul „destinațiilor Cenușăreasa” se află Transilvania.

Transilvania este cunoscută în întreaga lume datorită legendei lui Dracula, însă regiunea are mult mai multe de oferit decât poveștile despre vampiri. Turiștii pot descoperi sate cu piețe medievale, trasee montane și castele, dar și o zonă în care se află una dintre cele mai mari populații de urși bruni din România.

Jurnaliștii britanici scriu că „Transilvania, o regiune românească strâns legată de vampiri, ar trebui vizitată doar în această perioadă a anului, pe măsură ce ne apropiem de Halloween.

Însă există atât de multă cultură și istorie fascinantă de descoperit, dincolo de miturile legate de Dracula”.

Pentru o vacanță de opt zile, prețul este de 1.749 de lire sterline de persoană. În acest cost sunt incluse zborurile dus-întors, cazarea la hoteluri de patru stele, micul dejun zilnic, două prânzuri, două cine și 12 activități.

Sri Lanka

O altă destinație mai puțin vizitată până acum este Sri Lanka. Jurnaliștii de la The Sun scriu că, în ultimii ani, această destinație a devenit tot mai populară printre turiștii care aleg această țară în locul Thailandei.

„Sri Lanka oferă numeroase variante de cazare, dar și oportunități pentru iubitorii de animale. Printre activitățile recomandate se numără excursiile de o jumătate de zi pentru observarea animalelor sălbatice”, se mai arată în text.

Șapte nopți la hotelul Sun Siyam Pasikudah, fiind prezentat drept cea mai bună variantă având în vedere raportul calitate-preț, costă de la 1.379 de lire sterline de persoană, inclusiv zborurile de la Gatwick.

Slovenia

Pe locul trei se află Slovenia. Jurnaliștii scriu că Slovenia este prezentată drept o alternativă mai accesibilă pentru turiștii care caută peisaje alpine și lacuri spectaculoase.

Țara are râuri glaciare, munți acoperiți de zăpadă și locuri precum Lacul Bled, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Slovenia.

Potrivit analizei, șapte nopți de cazare la hotelul Triglav Bled costă de la 459 de lire sterline de persoană, cu zboruri incluse de la aeroportul Luton.

Uzbekistan

Pe locul patru se află Uzbekistan.

Turiștii britanici pot călători în Uzbekistan fără viză pentru perioade de până la 30 de zile. Arhitectura spectaculoasă a țării reprezintă principalul punct de atracție pentru turiști. Aceștia pot descoperi clădirile istorice sunt decorate cu domuri turcoaz și mozaicuri colorate.

Un circuit de 11 zile costă de la 3.249 de lire sterline de persoană și include zborurile dus-întors, nouă nopți de cazare la hoteluri de trei și patru stele, micul dejun zilnic, nouă mese și 10 activități.

Coreea de Sud

Nu în ultimul rând, în topul „destinațiilor Cenușăreasa” se află și Coreea de Sud. În ultimii ani, țara a devenit tot mai populară în rândul tinerilor, atrași de muzica K-pop, produsele cosmetice și gastronomia țării.

Destinația este acum și mai ușor accesibilă pentru turiștii britanici, după lansarea unor zboruri directe operate de Virgin Atlantic între aeroportul Heathrow din Londra și capitala Seul.