Uitați de Grecia și Spania. Harta noilor destinații unde europenii fug de caniculă: "Vara alpină” a devenit noul trend

Interesul de căutare pentru vara alpină a crescut cu 82% față de anul precedent. FOTO: Profimedia Images

Conform datelor Google Trends, interesul de căutare în Marea Britanie pentru „vara alpină” a crescut cu 82% față de anul precedent - călătorii căutând escapade la munte pentru vacanțele lor răcoroase în Europa, scrie Euronews.

În timp ce Europa se pregătește pentru un nou val de căldură, cererea de vacanțe în destinații mai răcoroase rămâne un subiect foarte fierbinte în domeniul călătoriilor în acest moment.

Inventată pentru prima dată de Condé Nast Traveler în previziunile sale pentru industrie pe 2024, tendința de călătorie „coolcationing” a evoluat ulterior, dezvoltându-se în mai multe direcții cum ar fi „vacanțe rezistente la căldură”, „sezonalitate inversă” și „călătorii inteligente din punct de vedere climatic”.

Un termen derivat care a fost în tendințe recent este „vara alpină”, care nu necesită prea multe explicații, deoarece înseamnă pur și simplu petrecerea lunilor mai calde la munte, mai degrabă decât la plajă.

Conform datelor Google Trends, interesul de căutare pentru vara alpină a crescut cu 82% față de anul precedent, călătorii obosiți de valul de căldură căutând să renunțe la plajele aglomerate pentru aer de munte mai blând, trasee de drumeție pitorești și lacuri de înot răcoritoare.

Această tendință se potrivește cu concluziile raportului Comisiei Europene pentru Turism din primăvara/vara anului 2026 – aproape 6.000 de respondenți au clasat „vremea plăcută și stabilă” ca al doilea factor cel mai important în alegerea unei destinații (15%), după „siguranță” (22%) și înaintea „ofertelor bune” (14%).

„Schimbări” de destinații mai răcoroase

Reflectând tendințele și cererea crescută, specialistul în vacanțe montane Heidi și-a dublat gama de destinații mai răcoroase pentru drumeții, ajungând la 46 de stațiuni în Franța, Austria, Italia, Slovenia și Polonia, în timp ce Elveția și Andorra au fost adăugate pentru prima dată.

„Stațiunile montane de mare altitudine beneficiază în continuare de soare vara, dar sunt mai răcoroase decât locurile populare de plajă din Mediterană, oferind o evadare revigorantă”, a declarat Marcus Blunt, co-fondator al Heidi. „Poți merge pe jos, face drumeții, înota și explora fără căldura apăsătoare.”

Înlocuiește Costa del Sol din Spania cu Arinsal în Pirinei, Andorra: „Evită temperaturile maxime de peste 30°C din sudul Spaniei pentru o vacanță relaxantă la munte în Arinsal. Situat în Pirinei, la 1.550 m, bucură-te de temperaturi ușoare, ideale pentru explorarea Parcului Natural Comapedrosa.”

Înlocuiește Coasta Amalfi cu Selva di Val Gardena în Dolomiți, Italia: „Dolomiții trec printr-un moment de vară – și devin rapid alegerea pentru călătorii care doresc să evite căldura de 29-30°C din sudul Italiei. Mergi mai sus, spre Selva di Val Gardena, la 1.563 m, pentru 18-21°C și un loc de joacă alpin uimitor pentru plimbători, excursioniști și gurmanzi deopotrivă.”

Schimbă Vasiliki, Grecia, cu Pertisau, pe Lacul Achensee, Austria: „Îți plac sporturile nautice? Atunci vei adora Pertisau. Spre deosebire de căldura verii de peste 30°C din centrul sporturilor nautice al Greciei, Pertisau se menține la temperaturi între 25 și 37°C. Lacul său răcoritor este unul dintre cele mai bune locuri din Austria pentru navigație, windsurfing, caiac și paddleboarding.”