Un cuplu și-a planificat vacanța cu ajutorul AI. Ea folosind ChatGPT, el Claude. Iar rezultatul a fost surprinzător

Rezultatele au venit rapid — și nu puteau fi mai contrastante. Foto: Getty Images

Planificarea unei vacanțe poate fi o provocare, dar pentru un cuplu de tineri aventurieri, a devenit un experiment despre viitorul tehnologiei – și al relațiilor. În loc să apeleze la agenții de turism sau la site-uri de specialitate, cei doi au decis să lase inteligența artificială să preia controlul, potrivit Business Insider.

Rezultatul? Două itinerarii complet diferite pentru aceeași destinație – Tunisia – și o concluzie surprinzătoare despre modul în care oamenii (și roboții) gândesc experiențele de călătorie.

ChatGPT versus Claude

„Folosesc ChatGPT de luni bune pentru tot felul de lucruri — de la proiecte de muncă la lucruri personale. Așa că mi s-a părut firesc să-l las să-mi organizeze și vacanța”, povestește autoarea experimentului. Partenerul ei, însă, a ales Claude, un alt asistent AI dezvoltat de Anthropic, „mai calm și mai organizat”.

Cei doi au stabilit doar cadrul: o călătorie de cuplu în Tunisia, cu opriri în Tunis, Tozeur și Hammamet. Apoi, fiecare AI a primit sarcina de a crea un itinerar complet pentru câte o zi în fiecare oraș.

„Am vrut să vedem care dintre ele are flerul mai bun de ghid turistic”, spun ei.

Pe hârtie: două lumi diferite

Rezultatele au venit rapid — și nu puteau fi mai contrastante. ChatGPT a creat un plan ca dintr-un film de aventură. Prima zi, în capitala Tunis, începea cu un răsărit în Sidi Bou Saïd, ceai de mentă și patiserii locale, urmat de o plimbare prin Medina și o oprire la ruinele Cartaginei. În Tozeur, itinerariul continua cu un tur printre decorurile originale din “Star Wars”, călărie pe cămile și apus peste dunele din Sahara. Finalul? Timp petrecut în Hammamet, între mese cu couscous și plimbări pe plajă.

„Era un plan colorat, intens, puțin haotic, dar spectaculos”, povestesc cei doi.

Claude, în schimb, a preferat un ritm lent și rațional. În loc de aventuri în deșert, AI-ul de la Anthropic a recomandat tururi culinare ghidate în Tunis, o vizită detaliată la Cartagina și o după-amiază liniștită într-o oază din Tozeur. În Hammamet, a redus totul la esențial: o vizită la Kasbah și o cină cu vedere la mare.

„Claude părea mai pragmatic, mai atent la echilibru. ChatGPT părea un regizor de film”, spune ea râzând.

Realitatea a pus itinerariile la încercare

Cei doi au combinat cele mai bune idei din ambele planuri și au pornit în călătorie. Dar Tunisia le-a arătat rapid că nicio inteligență artificială nu poate controla vremea sau oboseala.

„Ziua din Tozeur propusă de ChatGPT aproape ne-a epuizat. Drumul lung până în deșert era departe de excursia relaxată descrisă în text. Iar când am ajuns, o furtună de nisip blocase complet accesul spre platourile de filmare din Star Wars.”

Pe de altă parte, recomandarea lui Claude pentru turul culinar din Tunis a fost un succes neașteptat.

„Am gustat produse locale, de la prăjituri acoperite cu susan până la ceaiuri aromate, în locuri pe care n-am fi avut cum să le găsim singuri.”

Claude a venit și cu două opriri-surpriză care au schimbat întreaga perspectivă asupra țării: Marea Moschee din Kairouan și amfiteatrul roman El Jem, două situri istorice care i-au impresionat prin liniște și măreție.

„Ne-am dat seama că AI-ul nu doar ne-a arătat ce putem face, ci și cum vrem să călătorim.”

Când algoritmii dezvăluie personalități

După câteva zile, competiția dintre ChatGPT și Claude s-a transformat într-o lecție despre oameni.

„ChatGPT a fost exact ca mine – entuziast, impulsiv, mereu dornic să vadă cât mai mult într-un timp scurt. Claude, în schimb, era ca partenerul meu – organizat, pragmatic, atent la confort și detalii.”

Comparând itinerariile și experiențele, cei doi au observat că diferențele dintre cele două AI-uri reflectau felul în care ei înșiși se raportează la viață și la vacanțe.

„ChatGPT a oferit povești de neuitat, Claude – liniște și echilibru. Dar adevărata călătorie a fost cea dintre noi și modul în care ne completăm”, spun ei.

O concluzie despre viitorul călătoriilor – și al AI-ului

Pentru cuplu, experimentul a fost mai mult decât un test de eficiență digitală. A fost o demonstrație despre cum inteligența artificială poate fi o unealtă creativă, dar și o oglindă subtilă a personalității umane.

„Tunisia a fost frumoasă, haotică, neașteptată – exact ca noi. Niciun AI nu a câștigat competiția, dar împreună ne-au arătat că o vacanță perfectă nu înseamnă un plan fără greșeală, ci o experiență care te învață ceva despre tine.”