Un influencer a fost nevoit să plătească 10.000 de dolari pentru un simplu selfie în baia unui Airbnb

Selfie-ul a fost făcut în celebra „Casă Invizibilă” din Joshua Tree, California. FOTO: Airbnb

Un turist american s-a trezit cu o factură de 10.000 de dolari după ce, pe perioada cazării prin Airbnb, cineva din grupul lui a făcut… un simplu selfie în baie, relatează The World in my pocket.

De la o noapte în deșert la o factură uriașă

Sean Davis, cunoscut pe TikTok, a închiriat prin Airbnb celebra „Casă invizibilă” din Joshua Tree, California, pentru 2.400 de dolari pe noapte. Ceea ce părea o escapadă de lux s-a transformat într-un coșmar după ce proprietarii i-au cerut încă 10.000 de dolari pentru o postare pe Instagram.

Casa de sticlă care a făcut furori pe Instagram

Construită pe 90 de acri de teren în apropiere de Parcul Național Joshua Tree, casa este acoperită în întregime cu oglinzi, părând să dispară în peisaj — de aici și numele său. Proprietatea a devenit faimoasă pe Instagram și a fost promovată de vedete precum Demi Lovato, Lizzo sau Diplo. A apărut inclusiv într-un serial Netflix despre destinații spectaculoase de vacanță.

Cu o suprafață de 5.500 mp, o piscină interioară de 30 de metri și dotări high-tech, vila este listată pe Airbnb, Booking.com și Expedia. Tariful e ridicat, dar promite o experiență exclusivistă. Mai ales datorită exteriorului său unic, care atrage fotografii și influenceri dornici de conținut spectaculos.

Cum a început conflictul

Davis a rezervat casa și a presupus că tariful include și posibilitatea de a face fotografii. Totul a luat însă o turnură neașteptată când cineva din grupul său a postat pe Instagram un selfie făcut în baie, însoțit de un tag.

Postarea a fost redistribuită, iar proprietarii au considerat că a încălcat contractul de închiriere, încadrând fotografia la conținut comercial. De aici a apărut cererea suplimentară de 10.000 de dolari.

Însă problemele nu s-au oprit aici. Davis a descris șederea ca fiind departe de luxul promis: noaptea, pereții-oglindă transformau casa într-un acvariu, expunând intimitatea oaspeților. În plus, zgomotele structurale constante făceau imposibil somnul, comparându-le cu scârțâiturile unei clădiri de birouri.

Nota de plată șocantă

La câteva zile după check-out, Davis a primit solicitarea oficială de plată. Argumentul proprietarilor: tag-ul transforma selfie-ul într-un act de fotografie comercială, iar contractul prevedea taxe suplimentare.

Davis a contestat, explicând că nimeni nu fusese plătit pentru acea postare și că munca lui fotografică propriu-zisă avusese loc în afara casei. Dar compania de administrare a proprietății a rămas fermă: regulile de pe Airbnb stipulau diferența între utilizare personală și comercială, iar simpla asociere cu un brand activa clauza taxei.

Taxe ascunse în industria Airbnb

Experții spun că, la proprietățile de lux, taxele pentru fotografie comercială sunt comune. Unele case percep chiar 10.000 de dolari pe zi pentru ședințe foto profesionale.

Tot mai mulți proprietari monitorizează rețelele sociale ale oaspeților, căutând posibile încălcări. În consecință, unele Airbnb-uri solicită semnarea unor acorduri detaliate privind ce se poate posta online și ce presupune taxe suplimentare.

Avocații atrag atenția că aceste clauze devin tot mai complexe și uneori greu de înțeles pentru turiști. În plus, dacă taxele nu sunt comunicate clar înainte de rezervare, ele pot fi contestate legal ca taxe abuzive.

Platforma permite gazdelor să își stabilească propriile reguli pentru fotografii și conținut social media. Astfel, Airbnb nu limitează taxele percepute, ci doar le lasă la latitudinea fiecărui proprietar.

Unele gazde creează anunțuri separate, cu tarife ridicate, destinate exclusiv ședințelor foto comerciale. Altele, însă, aplică taxe după check-out, atunci când descoperă postări online ale oaspeților.

Lecția pentru turiști

Cazul lui Davis a devenit viral pe TikTok, cu peste 1,3 milioane de vizualizări. Mulți utilizatori au fost revoltați, acuzând proprietarii de „taxe absurde”, în timp ce alții au spus că astfel de tarife sunt standard pentru locații exclusive.

Indiferent de tabără, incidentul a tras un semnal de alarmă. Așadar, citiți cu atenție contractele Airbnb, mai ales la proprietăți cu faimă pe rețele sociale. Întrebați gazdele explicit despre politica privind fotografiile și postările online și păstrați dovezi scrise despre acordurile făcute.