Una dintre cele mai fascinante și mai izolate națiuni din lume se deschide și așteaptă vizitatori

5 minute de citit Publicat la 07:00 02 Mai 2026 Modificat la 07:45 02 Mai 2026

Bhutan are doar 750.000 de locuitori FOTO: Getty Images

Una dintre cele mai izolate țări din lume face un pas major către deschidere. Bhutanul, cunoscut pentru politica sa strictă în materie de turism, investește într-un nou aeroport internațional și într-un oraș futurist care ar putea schimba radical modul în care este vizitat regatul himalayan, potrivit BBC.

Regele Bhutanului, implicat direct în construcția noului aeroport

La începutul acestui an, regele Bhutanului, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, a fost prezent în Gelephu, un oraș din sudul țării, aproape de granița cu India, unde a participat alături de 12.000 de voluntari la curățarea terenului pentru construcția unui nou aeroport.

Proiectul, programat pentru finalizare în 2029, a atras deja atenția la nivel internațional, câștigând premiul „Future Project of the Year” la World Architecture Festival 2025.

Terminalul aeroportului va fi construit din lemn bhutanez și proiectat astfel încât să regleze natural umiditatea și să reflecte peisajul montan. În plus, va include spații dedicate meditației, yoga și terapiilor sonore.

Cu o capacitate estimată la 123 de zboruri pe zi, aeroportul va deveni principala poartă de acces către noul proiect urban Gelephu Mindfulness City (GMC).

Bhutanul își păstrează modelul unic de turism controlat

Situat în Munții Himalaya, Bhutanul a fost mult timp o țară izolată, care a permis accesul turiștilor abia în 1974. Strategia adoptată - „High Value, Low Volume” - a avut ca scop protejarea culturii și evitarea turismului de masă.

Până la pandemie, turiștii erau obligați să rezerve prin agenții autorizate și să plătească între 200 și 250 de dolari pe zi, sumă care includea majoritatea serviciilor.

Din 2022, sistemul a fost modificat: vizitatorii plătesc o taxă de dezvoltare durabilă de 100 de dolari pe noapte, iar restul cheltuielilor sunt gestionate separat.

Chiar și cu noul aeroport, autoritățile insistă că acest model nu va fi abandonat.

Paro, unul dintre cele mai dificile aeroporturi din lume

În prezent, Bhutanul are un singur aeroport internațional, situat în Paro, în vestul țării. Accesul este limitat, cu doar două companii aeriene și aproximativ opt zboruri zilnice.

Pentru turiștii din Europa sau America de Nord, călătoria implică adesea mai multe escale și poate dura zile întregi. Costurile sunt ridicate, depășind frecvent 1.200 de dolari pentru un zbor dus-întors din huburi regionale.

Aterizarea în Paro este considerată una dintre cele mai dificile din lume. Aeroportul este situat la peste 2.200 de metri altitudine, într-o vale îngustă, iar piloții trebuie să efectueze manevre complexe fără ajutorul radarului. Mai puțin de 50 de piloți sunt autorizați să aterizeze aici.

În 2025, aeroportul a fost tranzitat de doar 88.546 de pasageri.

Sudul Bhutanului, până acum o zonă puțin explorată

Majoritatea turiștilor care ajung în Bhutan vizitează traseele clasice din vest - Thimphu, Punakha, Phobjikha și Bumthang. Sudul țării, bogat în biodiversitate, rămâne însă în mare parte neexplorat.

Noul aeroport din Gelephu ar putea schimba această situație, facilitând accesul către această regiune și sprijinind dezvoltarea GMC, o zonă administrativă specială care ar putea găzdui până la un milion de locuitori până în 2060.

Proiectul include și o conexiune feroviară de 69 de kilometri către statul indian Assam, prima linie de cale ferată din Bhutan.

Un oraș nou, gândit pentru viitor

Conceptul Gelephu Mindfulness City a fost lansat de rege cu mai bine de un deceniu în urmă, dar pandemia de COVID-19 a accelerat planurile.

În perioada pandemiei, Bhutanul și-a închis granițele până în 2022, afectând grav turismul și amplificând emigrarea tinerilor.

Noul oraș este conceput pentru a atrage investiții și companii internaționale, dar și pentru a păstra valorile fundamentale ale țării: sustenabilitatea și spiritualitatea.

„Avem nevoie de zboruri și de pasageri”, a declarat Lotay Tshering, fost prim-ministru și actual guvernator al GMC.

Gelephu, o nouă destinație pentru turiști

Autoritățile își doresc ca Gelephu să devină un punct de oprire atractiv pentru călătorii internaționali.

„În loc să tranziteze orașe precum Bangkok sau Hong Kong, turiștii ar putea alege Gelephu și să petreacă câteva zile aici, fie în safari, fie în retreaturi de meditație”, a explicat Tshering Dolkar, directorul de turism.

Regiunea oferă un peisaj diferit de imaginea clasică a Bhutanului: junglă subtropicală, plantații de cardamom și portocali, râuri și izvoare termale.

Faună rară și experiențe în natură

Zona este mărginită de două parcuri naționale, inclusiv Royal Manas, unde turiștii pot vedea elefanți, tigri, rinoceri, leoparzi și peste 360 de specii de păsări.

Sudul Bhutanului este considerat un refugiu pentru specii pe cale de dispariție.

În paralel, autoritățile dezvoltă infrastructura turistică într-un mod care respectă tradițiile spirituale. Sunt planificate centre de meditație, temple și chiar un complex monastic cu facilități pentru vizitatori.

Trasee noi și turism alternativ

Unul dintre cele mai importante proiecte este traseul Lotus-Born Trail, de 168 de kilometri, care va fi deschis în 2028. Acesta va lega sudul țării de regiunile centrale și va urma traseul istoric al lui Guru Rinpoche.

Spre deosebire de traseele montane dificile din nord, sudul va oferi activități precum rafting, observarea păsărilor și safari în junglă.

Cazarea va include gospodării locale și eco-tabere, iar în 2024 a fost deschisă și prima locație de lux dedicată pescuitului sportiv.

Cultură, gastronomie și tradiții

Autoritățile pregătesc și revitalizarea orașului vechi din Gelephu, inclusiv un proiect culinar inspirat de diversitatea etnică a regiunii.

Vizitatorii vor putea încerca preparate tradiționale precum thali, dal sau ema datshi, celebrul fel de mâncare cu ardei iute și brânză.

De asemenea, sunt planificate zone dedicate artei, cu murale și un sat tradițional care va prezenta cele 13 arte tradiționale bhutaneze.

O regiune sălbatică, greu de cucerit

Sudul Bhutanului a rămas mult timp izolat din cauza condițiilor dificile: boli, climă și faună periculoasă.

În secolul al XIX-lea, britanicii au încercat să controleze zona, dar au fost respinși în urma unui conflict de cinci luni.

Astăzi, regiunea rămâne una dintre cele mai puțin alterate de intervenția umană.

Un proiect care poate redefini Bhutanul

Lucrările la aeroport și la noul oraș continuă, iar autoritățile văd în acest proiect o oportunitate istorică.

„Avem șansa de a încerca lucruri noi”, a declarat regele Bhutanului. „Sper ca această inițiativă să aducă beneficii generațiilor viitoare”.

Noul aeroport și orașul Gelephu ar putea să schimbe modul în care turiștii ajung în Bhutan, dar și să redefinească viitorul acestei țări unice.