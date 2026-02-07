Singura țară din lume unde Fericirea Națională Brută e mai importantă decât PIB-ul: Mulți români nu ajung niciodată în micul regat

Bhutan este un mic regat în munții Himalaya, între India și China. Sursa foto: Getty Images

Bhutan este o mică țară din munții Himalaya, situată între India și China, care a devenit celebră în toată lumea pentru un lucru rar: nu măsoară progresul doar prin bani, ci prin cât de fericiți sunt oamenii. În loc să se concentreze exclusiv pe Produsul Intern Brut (PIB), statul a ales să folosească un indicator numit Fericirea Națională Brută.

Această idee a apărut în anii ’70, când regele Bhutanului a spus că dezvoltarea adevărată nu înseamnă doar economie, ci și bunăstare sufletească. De atunci, deciziile importante din țară sunt luate ținând cont de mai multe lucruri: sănătatea oamenilor, educația, protejarea naturii, păstrarea tradițiilor și echilibrul dintre muncă și viața personală.

Ce îi învață religia budistă pe locuitori, încă de mici

Un rol foarte important în viața bhutanezilor îl are religia budistă.

Majoritatea populației practică budismul, o religie care pune accent pe calm, modestie, compasiune și pe ideea că fericirea nu vine din lucruri materiale, ci din liniște interioară și relații bune cu ceilalți.

Oamenii sunt învățați de mici să trăiască simplu, să respecte natura și să nu alerge obsesiv după avere.

Laya, „cel mai fericit oraș” din Bhutan

Un exemplu aparte este orașul Laya, considerat de mulți drept unul dintre locurile cu cei mai fericiți oameni din Bhutan.

Laya se află la peste 3.800 de metri altitudine, într-o zonă izolată de munte, greu accesibilă. Aici trăiește o comunitate mică, foarte unită, care se ocupă în principal cu creșterea animalelor și păstrează tradiții vechi de sute de ani.

Locuitorii din Laya spun că sunt fericiți pentru că se cunosc între ei, se ajută, nu trăiesc sub presiunea banilor și sunt mereu în contact cu natura. Viața este grea, dar simplă, iar oamenii pun mare preț pe familie, comunitate și pe timpul petrecut împreună. Festivalurile locale, dansurile tradiționale și respectul pentru obiceiuri le oferă un puternic sentiment de identitate și apartenență.

Râurile de turiști lipsesc, iar tehnologia ajunge greu în zonă, însă tocmai acest lucru îi ajută pe localnici să rămână conectați la un stil de viață echilibrat. Ideea că „mai mult” înseamnă „mai bine” nu este foarte prezentă aici.

Bhutan și modul său de a vedea fericirea au fost prezentate și în documentarul „Welcome to Earth”, realizat de Will Smith. În film, este explicat pe înțelesul tuturor cum această țară a ales un drum diferit față de restul lumii și cum oamenii, deși nu sunt bogați în sens clasic, ba chiar mulți dintre ei trăiesc la limita sărăciei, se declară mulțumiți de viața lor.

De ce se ajunge greu în Bhutan și cum poți să călătorești din România acolo

Bhutan este una dintre cele mai greu accesibile țări din lume, iar acest lucru este intenționat. Statul își dorește să își protejeze cultura, natura și stilul de viață, așa că turismul este strict controlat. Nu poți ajunge în Bhutan oricând și oricum, iar vizitatorii trebuie să respecte reguli clare impuse de autorități.

În primul rând, nu există zboruri directe din Europa, inclusiv din România, către Bhutan. Singurul aeroport internațional al țării se află la Paro, într-o vale montană îngustă, considerat unul dintre cele mai dificile aeroporturi din lume. Doar câteva companii aeriene au voie să aterizeze aici, iar piloții trebuie să fie special instruiți.

Pentru a ajunge din România în Bhutan, traseul presupune mai multe etape. De regulă, se zboară din București către un mare hub internațional, precum Doha, Istanbul sau Frankfurt, apoi către India (cel mai des Delhi) sau Nepal (Kathmandu). De acolo, se ia un zbor regional spre Paro. Întreaga călătorie poate dura peste 24 de ore.

În plus, turiștii străini nu pot călători pe cont propriu. Este obligatoriu să rezervi vacanța printr-o agenție autorizată, care se ocupă de viză, cazare, ghid și transport intern. Există și o taxă zilnică impusă vizitatorilor, menită să limiteze numărul de turiști și să susțină dezvoltarea durabilă a țării.

Pe lângă dificultatea accesului, vizitarea Bhutanului poate fi și fizic provocatoare. Majoritatea orașelor și atracțiilor turistice se află la altitudini mari, iar aerul este mai rarefiat, ceea ce face respirația mai grea. Turiștii trebuie să aibă o bună condiție fizică și să fie pregătiți pentru drumeții pe munți și urcușuri abrupte.

Toate aceste condiții fac ca Bhutanul să fie greu de vizitat, dar tocmai această izolare a contribuit la păstrarea tradițiilor, la protejarea mediului și la stilul de viață echilibrat pentru care țara este cunoscută în întreaga lume.