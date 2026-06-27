Unde poți merge în Grecia, cu mai puțin de 500 de euro, prin ofertele last minute. Vacanță de opt zile în patru destinații superbe

Unele pachete last minute pornesc de la aproximativ 445 de euro de persoană pentru opt zile. Foto: Getty Images

Cei care încă nu și-au rezervat concediul de vară mai pot găsi oferte atractive pentru Grecia. Unele pachete last minute pornesc de la aproximativ 445 de euro de persoană pentru opt zile și includ sejururi în destinații apreciate precum Lesbos, Kokkino Nero, Halkidiki sau Riviera Olimp. Sunt locuri care îmbină plajele cu apă cristalină, peisajele spectaculoase și atmosfera autentică a Greciei, scrie businessinsider.com.pl.

Lesbos, insula unde timpul pare să curgă mai încet

Lesbos este una dintre insulele grecești care și-au păstrat farmecul autentic, departe de aglomerația marilor stațiuni. Vizitatorii găsesc aici golfuri liniștite, plaje întinse și taverne tradiționale în care preparatele locale sunt vedetele meniului. Este o alegere potrivită pentru cei care își doresc relaxare și natură.

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Kokkino Nero, una dintre cele mai liniștite destinații de pe malul Mării Egee

Deși nu este la fel de cunoscut precum Creta sau Rhodos, Kokkino Nero câștigă tot mai mult teren în preferințele turiștilor. Stațiunea este apreciată pentru atmosfera relaxată, fiind așezată între munți și mare. Plimbările pe faleză, cafenelele locale și peisajele naturale sunt principalele sale atuuri.

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Halkidiki, regiunea cu unele dintre cele mai frumoase plaje din Grecia

Halkidiki este supranumită de mulți turiști „Caraibele Greciei", datorită culorii spectaculoase a apei și plajelor cu nisip fin. Cele trei peninsule ale regiunii oferă atât locuri ideale pentru familii, cât și stațiuni potrivite pentru cei care preferă vacanțele active.

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Riviera Olimp, vacanță între mare și muntele Olimp

Riviera Olimp este una dintre cele mai populare regiuni turistice din nordul Greciei. Situată la poalele legendarului Munte Olimp, aceasta oferă combinația perfectă între relaxarea la plajă și posibilitatea de a vizita obiective istorice și naturale.

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