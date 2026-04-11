Unul din trei călători folosește deja AI pentru a-și planifica vacanțele. Rome2Rio și Omio se integrează cu ChatGPT

sursa foto: Getty

De la goana pentru prinderea unui avion la panica din timpul zborului legată de cum ajungi la hotelul dintr-o țară străină, stresul călătoriilor ar putea deveni în curând o amintire, pe măsură ce inteligența artificială promite să facă întreaga experiență mai simplă – poate chiar un pic prea previzibilă, scrie Euronews.

Două platforme globale de turism lansează aplicații împreună cu OpenAI pentru a le oferi celor 900 de milioane de utilizatori săptămânali ai platformei acces la rute, prețuri și opțiuni de transport din întreaga lume.

Rome2Rio și compania-mamă germană Omio au anunțat că lansează aplicații în ChatGPT care vor permite utilizatorilor să caute, să compare și să își planifice călătoriile cu trenul, autobuzul, avionul, feribotul și alte mijloace de transport.

Găsirea celei mai bune rute între două orașe înseamnă, de obicei, jonglatul între mai multe site-uri de rezervări pentru a pune cap la cap legăturile – însă noile aplicații bazate pe inteligență artificială schimbă această realitate.

Utilizatorii pot pur și simplu să întrebe „Care este cea mai rapidă și mai ieftină rută între Roma și Florența sâmbăta aceasta?” și să obțină totul într-o singură conversație.

Unul din trei călători folosește deja AI pentru a-și planifica vacanțele, apelând adesea la această tehnologie chiar înainte de a se decide asupra destinației, potrivit cercetărilor Rome2Rio.

Deși inteligența artificială este departe de a fi perfectă și poate „halucina” sau inventa lucruri, companiile de turism spun că folosesc date în timp real, nu estimări generate de AI.

„Există un tren real, există un autobuz real, un feribot real – și totul este conectat prin API, prin integrări tehnice profunde”, a declarat Naren Shaam, fondatorul și directorul general al Omio, pentru Euronews Next.

„Orice se construiește pe baza asta este conținut real”

Tehnologia este gândită să reducă halucinațiile AI prin extragerea informațiilor dintr-un inventar verificat, în loc să genereze date aproximative despre călătorii, a adăugat el.

Inteligența artificială ar putea îmbunătăți experiența de călătorie și prin faptul că te poate anunța despre perturbări și îți poate oferi rute alternative, a spus Shaam.

„Dacă există o perturbare pe o linie, ar trebui, în teorie, să îți trimitem un mesaj în care să spunem: «Salut, e posibil să existe o perturbare. Iată câteva opțiuni alternative de luat în considerare»”, a spus el, adăugând că, deși schimbările de ultim moment pot costa mai mult, scopul este acela de a face călătoria „mult mai transparentă și de a ajuta clienții să ia decizii bune”.

În pofida comodității pe care o aduce AI în călătorii, există temerea că, dacă toată lumea o va folosi pentru a-și planifica rutele și vacanțele, zonele deja supraaglomerate de turiști ar putea deveni și mai populate.

Și oare un algoritm va ucide pofta de ducă – acea bucurie de a descoperi o rută neașteptată, de a da peste un oraș care nu apare pe niciun itinerariu și de a lua o decizie de moment într-o gară?

Sistemele AI sunt antrenate pe date de popularitate, motiv pentru care întăresc tiparele deja existente – ceea ce înseamnă că i-ar putea îndruma pe utilizatori către aceleași rute și aceleași aventuri care domină oricum rezultatele căutărilor pe internet.

Shaam recunoaște riscul, dar susține că efectul poate merge și în sens invers.

„AI le poate da oamenilor posibilitatea de a descoperi mai multe rute”, a spus el. „Trebuie să declanșezi mai multe întrebări pentru ca sistemul să intre mai adânc în context și să ofere itinerarii mai unice”.

Ideea este că inteligența artificială conversațională, spre deosebire de o bară de căutare, invită la întrebări suplimentare și ar putea purta un utilizator care întreba inițial unde să își petreacă o noapte la Madrid către alte regiuni ale Spaniei.

Shaam susține, de asemenea, că descoperirile mediate de AI ar putea contribui la răspândirea turismului dincolo de marile orașe supraaglomerate, împingându-i pe călători spre legături feroviare și rutiere către destinații secundare.

„Dacă mergi în Spania și nu te duci doar la Madrid și Barcelona, ci și la Sevilla, Granada, Bilbao – acestea sunt la două, două ore și jumătate de tren”, a spus el. „Dacă AI poate face ca acea călătorie să se întâmple, e un lucru bun și pentru ecosistemele locale”.

Deocamdată, Omio prezintă inteligența artificială ca pe un instrument care se ocupă de logistică, lăsând spiritul de aventură intact.