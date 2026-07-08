Vacanțele de familie în Dubai și Egipt s-au ieftinit în această vară față de 2025. Cât costă acum un sejur all-inclusive de șapte nopți

Vacanțele de familie în Dubai și Egipt s-au ieftinit în această vară față de 2025. FOTO: Getty Images

Vacanțele de familie în destinații precum Dubai și Egipt sunt mai ieftine în această vară decât anul trecut, după ce operatorii de turism au redus prețurile pentru a-i convinge pe turiști să revină. Prețul mediu pentru un sejur all-inclusive de șapte nopți, pentru o familie, în Emiratele Arabe Unite a scăzut cu 25% în luna august față de anul trecut. Pentru o vacanță similară în Egipt, prețurile sunt cu 8% mai mici, potrivit datelor TravelSupermarket comparate de BBC.

Războiul din Iran i-a făcut pe mulți turiști britanici să evite țările aflate în apropierea conflictului sau rutele care traversează spațiul aerian din Orientul Mijlociu. În schimb, tot mai mulți aleg să rămână în Europa.

În același timp, costul pachetelor turistice pentru Spania, Portugalia și Grecia a crescut cu 3% până la 5%, arată aceleași date.

Tim și Natalie Harris, din Swansea, rezervaseră o vacanță în Dubai pentru această vară, împreună cu cele două fiice. După izbucnirea războiului din Iran, au decis să anuleze călătoria și au pierdut avansul plătit. "Am reușit totuși să găsim un pachet all-inclusive în Mexic, pentru 6.400 de lire sterline, pe care l-am rezervat", spune Tim.

Luna trecută, Ministerul britanic de Externe a retras recomandarea prin care îi sfătuia pe cetățeni să nu călătorească în Dubai, după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru oprirea războiului. Totuși, autoritățile au avertizat că "situația rămâne imprevizibilă" în regiune.

Operatorii de turism au redus prețurile și pentru alte destinații. O vacanță medie în Maroc este cu 6,5% mai ieftină, în Tunisia cu 2,5%, iar în Turcia cu 1,6% față de vara trecută.

Mollie Hitchen, assistant manager la Marple Travel Hyde, spune că turiștii sunt anul acesta mai îngrijorați când vine vorba de destinații aflate în apropierea Orientului Mijlociu sau de riscul de a rămâne blocați undeva mai departe, din cauza unor eventuale probleme cu aprovizionarea cu combustibil.

"Oamenii pun întrebări, dar noi îi asigurăm că nu există absolut nicio problemă cu aceste destinații", spune ea.

Flora Badger va pleca în această vară în prima vacanță în străinătate împreună cu trei fiice. Flora s-a gândit inițial să rezerve în aprilie, pentru a evita lunile scumpe de vară, dar spune că a amânat decizia din cauza situației din Orientul Mijlociu și a temerilor că ar putea rămâne blocată în străinătate. În cele din urmă, a rezervat o vacanță în septembrie pe insula spaniolă Lanzarote.

"Prețul a fost o problemă foarte, foarte mare", spune ea. "Este foarte frustrant cât de mult cresc prețurile în vacanțele școlare. Până la urmă, copiii au nevoie de o bucurie, am economisit pentru această vacanță, au așteptat-o cu nerăbdare, așa că plănuim să mergem."

Creșterile abrupte de preț pentru vacanțele în Europa par să fi încetinit, dar costurile continuă totuși să urce, potrivit datelor TravelSupermarket.

Prețul mediu al unui sejur all-inclusive de șapte nopți, pentru o familie, în luna august, în Spania, este cu 4% mai mare, ajungând la 155 de lire sterline de persoană. În Portugalia, prețurile au crescut cu 3%, iar în Grecia cu 5%.

În funcție de ziua săptămânii în care aleg să călătorească, o familie de patru persoane ar putea plăti cu până la 160 de lire sterline în plus pentru o vacanță în Spania anul acesta față de anul trecut, ceea ce ar duce costul total până la aproximativ 4.340 de lire sterline. Datele se bazează pe căutări online făcute pe TravelSupermarket între 18 aprilie și 17 iunie, pentru vacanțe all-inclusive de șapte nopți, în familie, în august 2025 și august 2026.

Deși această analiză oferă o imagine generală a tendinței, costurile pot varia în funcție de destinația exactă aleasă de o familie și de momentul rezervării.

Un lucru de care Flora a putut profita este faptul că prețul pentru închirierea unei mașini a scăzut în toate cele mai căutate destinații față de anul trecut.

Încetinirea producției de mașini noi de după pandemie s-a resimțit treptat în piață, astfel că acum există suficiente autoturisme disponibile, iar companiile de închirieri auto concurează puternic pentru un număr mai mic de rezervări făcute în primăvară. "A fost mai ieftin să închiriem o mașină decât să plătim transferul de la aeroport pentru patru persoane", spune Flora.

Schimbarea destinației

Richard Slater, directorul Henbury Travel Limited din Macclesfield, spune că rezervările au început să crească după ce Statele Unite și Iranul au semnat luna trecută un acord de încetare a focului.

"În ultima săptămână, am făcut cam cât într-o lună obișnuită de rezervări. Este un amestec de rezervări last-minute pentru Mediterana, dar vedem și un număr semnificativ de rezervări pentru croaziere", spune el.

Oamenii fac față creșterilor de preț din ultimii ani reducând durata vacanțelor, explică el.

"Vacanțele de două săptămâni erau regula atunci când am început noi, acum 40 de ani. Acum poți număra pe degete câte vacanțe de două săptămâni la plajă vindem. Mai degrabă se caută sejururi de opt, nouă sau zece nopți, iar apoi oamenii mai fac și un city break de două sau trei nopți."

Schimbarea destinației a devenit un alt lucru pe care turiștii îl iau în calcul atunci când caută vacanțe cu un raport mai bun calitate-preț, adaugă el. Potrivit acestuia, Muntenegru, Malta și Madeira au devenit destinații tot mai populare.