„Veneția Estului”: Orașul de poveste de lângă Shanghai, unde străzile sunt, de fapt, canale luminate de lampioane

La doar o aruncătură de băț de Shanghai se află spectaculosul Suzhou, un oraș străbătut de atât de multe canale și lacuri, încât și-a câștigat de mult timp renumele de „Veneția Estului”. Deși are peste 8 milioane de locuitori, centrul orașului își păstrează aspectul tradițional chinezesc, cu grădini vechi și canale înguste traversate de poduri din piatră.

Canalele din Suzhou fac parte din Marele Canal Beijing-Hangzhou, inclus în patrimoniul UNESCO, și reprezintă coloana vertebrală culturală a orașului, exact cum este Canal Grande pentru Veneția. Însă, dacă în Italia vei găsi gondolieri în tricouri cu dungi, aici vei vedea ambarcațiuni lungi, viu luminate, sau bărci tradiționale din lemn, manevrate de localnici cu pălării conice.

Orașul este o destinație populară pentru cei care vizitează Shanghaiul, deoarece drumul cu trenul de mare viteză durează doar 23 de minute. Deși se poate vizita într-o singură zi, este recomandat să rămâneți o noapte pentru a vedea cum arată clădirile de pe marginea apei seara, când sunt luminate de lampioane roșii, scrie Yahoo Travel.

Grădini, poduri și zone istorice

Atracția principală din Suzhou este zona veche, care contrastează puternic cu blocurile moderne din districtele noi, precum Suzhou Industrial Park (SIP). Totuși, spre deosebire de Shanghai, aici nu predomină zgârie-norii. Un punct de interes major sunt grădinile clasice UNESCO. „Grădina Administratorului Umil” este cea mai cunoscută, iar „Grădina Zăbovirii” este apreciată pentru pavilioanele și iazurile sale, fiind un loc bun pentru plimbări liniștite.

În zonele istorice, precum strada Pingjiang, străzile înguste merg paralel cu apa și sunt pline de ceainării, muzee mici și magazine. Seara, lampioanele roșii se aprind și se reflectă în canal, creând o atmosferă care amintește de Jiufen din Taiwan (locul care a inspirat ceainăria din celebrul film „Spirited Away”).

O altă zonă căutată de turiști este strada Shantang, o stradă pietonală veche, unde se găsesc acum pub-uri, restaurante și de unde se pot închiria bărci pentru plimbări pe canal.

Pe lângă arhitectură, Suzhou este cunoscut pentru mâncarea regională numită „Su Cuisine”, una dintre cele mai importante opt tradiții culinare ale Chinei.

Mâncarea de aici are arome discrete și se bazează mult pe pește și fructe de mare. Printre preparatele specifice se numără:

peștele Mandarin în formă de veveriță: servit cu sos dulce-acrișor

creveții cu ceai Biluochun: o combinație între fructe de mare și ceaiul verde local

tăiețeii în stil Suzhou: serviți de obicei cu supă clară și carne de porc

crabul de lac Yangcheng: o delicatesă servită toamna.

Ceainăriile tradiționale sunt foarte populare și se află la tot pasul. Un exemplu este „Pin Von”, aflat pe strada Pingjiang, care este accesibil turiștilor străini pentru că are meniul tradus în engleză. Acest local servește ceai încă de pe vremea dinastiei Qing. Dimineața, localnicii vin aici să bea ceai negru și să mănânce preparate tip dim sum, atât dulci, cât și sărate.