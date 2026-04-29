Un american s-a mutat cu soția și copiii în China și spune că abia acum trăiește „visul american”. Dă 100 de dolari pe mâncare, pe lună

Un american s-a mutat cu familia în China și spune că acum trăiește „visul american”. FOTO: Getty Images

Un american de 36 de ani spune că a găsit în China stabilitatea și stilul de viață pe care nu le-a avut în Statele Unite. Locuiește în Shenzhen împreună cu soția și cei doi copii, plătește aproximativ 1.000 de dolari pe lună pentru chirie și spune că bugetul lunar pentru alimentele unei familii de patru persoane ajunge la aproximativ 100 de dolari, scrie CNBC.

Bărbatul s-a născut în California, dar în copilărie s-a mutat des. A locuit în Arizona, Colorado, Carolina de Nord, Virginia, Montana și Oklahoma, fără să simtă că un loc anume a fost „acasă” pentru prea mult timp. Tocmai de aceea, spune el, nu și-ar fi imaginat niciodată că va ajunge să își construiască viața în China.

A vizitat China pentru prima dată în 2016, la vârsta de 27 de ani, după ce a obținut un loc de muncă drept profesor de engleză în Shenzhen, un important centru tehnologic aflat la granița cu Hong Kong. Și-a vândut mașina și a folosit banii pentru a-și cumpăra biletul de avion din Carolina de Nord. Până atunci, nu ieșise niciodată din Statele Unite.

În următorii patru ani, viața în Asia i-a oferit șansa de a călători în locuri precum Cambodgia și Thailanda. Spune că aceste experiențe l-au ajutat să își testeze curajul și să trăiască noi experiențe.

Astăzi, trăiește în Shenzhen alături de soția sa și de cei doi copii ai lor. Privind în urmă, spune că mutarea în China a fost una dintre cele mai bune decizii din viața sa.

Soția sa s-a născut în Tahiti, iar părinții ei sunt din China. Când s-au cunoscut, ea lucra în Shenzhen ca profesoară de franceză.

În momentul izbucnirii pandemiei, cei doi locuiau deja de trei ani în China și se aflau în vacanță în Statele Unite. După închiderea granițelor, au decis să se mute în Tahiti, pentru a fi mai aproape de părinții ei.

După cinci ani, aveau doi copii mici. Deși existau lucruri care le plăceau la viața din Tahiti, simțeau că le lipsește ceva. China continua să fie locul pe care îl considerau cu adevărat acasă, așa că s-au întors în Shenzhen în iunie 2025.

Bărbatul spune că este încă recunoscător pentru primul loc de muncă obținut acolo. Deși a ajuns profesor în China aproape întâmplător, acea decizie i-a schimbat complet viața.

Cheltuiește mult mai puțin decât în Statele Unite

După revenirea în Shenzhen, în 2025, și-a continuat cariera de profesor de engleză și câștiga aproximativ 4.000 de dolari pe lună.

Familia închiriază un apartament cu trei camere pentru aproximativ 1.000 de dolari pe lună. Internetul costă în jur de 29 de dolari, iar factura la electricitate ajunge, în medie, la 100 de dolari.

Pentru alimente, cei patru cheltuiesc aproximativ 100 de dolari pe lună. Atunci când mănâncă în oraș, rareori plătesc mai mult de 10 dolari în total. În plus, asigurarea medicală costă în jur de 90 de dolari pe lună.

În total, spune el, cheltuielile lunare sunt cam un sfert din ceea ce plătea în Statele Unite, în perioada în care locuia singur.

Spune că Shenzhen pare un oraș al viitorului

Pentru el, Shenzhen seamănă cu o combinație între Silicon Valley și New York, dar în China. Descrie orașul drept o capitală tehnologică agitată, plină de surprize.

În Shenzhen, dronele pot livra mâncare în 15 minute sau chiar mai repede, iar taxiurile autonome circulă pe străzi luminate de reclame și neoane. Bărbatul spune că orașul are o atmosferă puternic futuristă.

Transportul public este, de asemenea, unul dintre lucrurile care îl impresionează. Metroul ajunge aproape peste tot, iar liniile sunt construite rapid și eficient. O călătorie cu metroul prin oraș poate costa aproximativ 30 de cenți.

Mai spune că, de multe ori, nu are nevoie să poarte portofel sau chei. Plățile se fac cu telefonul, prin coduri QR sau prin sisteme biometrice. Pentru el, acest lucru face viața de zi cu zi mult mai simplă.

Are un loc de muncă flexibil și venituri bune

În perioada în care locuia în Tahiti, a continuat să predea engleză și a început să publice câteva videoclipuri despre această experiență. În 2025, soția lui l-a încurajat să posteze mai des pe TikTok, pentru a le arăta oamenilor cum arată viața în China.

Contul său a crescut rapid, iar videoclipurile au devenit populare. În scurt timp, a ajuns să fie considerat influencer, iar această expunere i-a adus și alte oportunități. În februarie, a obținut un loc de muncă full-time ca manager de marketing.

Noul job este mai tradițional decât activitatea cu care era obișnuit și e este plătit mai puțin decât atunci când era profesor. În prezent, câștigă aproximativ 3.500 de dolari pe lună, la care se adaugă în jur de 1.200 de dolari lunar din alte activități. Totuși, spune că nu este obligat să stea toată ziua la birou. Compania îi oferă un program flexibil, ceea ce îi permite să lucreze și la alte proiecte. În plus, poate lucra și de acasă.

Crede că își poate crește copiii în siguranță

Shenzhen i se pare un oraș potrivit pentru familii. Are peste 1.000 de parcuri, mii de spații de joacă interioare și numeroase activități comunitare pentru copii și părinți.

Bărbatul spune că nu simte nevoia să fie un părinte hiperprotector. Nu se teme de probleme precum violența armată, iar principala lui grijă legată de siguranță sunt scuterele electrice care circulă rapid pe trotuare.

Costul grădiniței este de aproximativ 300 de dolari pe semestru pentru ambii copii, sumă care include și mâncarea.

În plus, el spune că hrana oferită la grădiniță, dar și produsele disponibile în magazinele locale, i se par mai sănătoase decât cele pe care le-ar găsi în Statele Unite.

Bărbatul recunoaște că nu se aștepta să își găsească stabilitatea în China, dar spune că acolo trăiește propria versiune a „visului american”.