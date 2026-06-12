Eclectic grandpa şi soft sport. Dacă eşti o fată la modă, e obligatoriu să afli aceste trenduri

În ultimii ani, în modă a tronat ideea de lux în tăcere şi tonurile neutre au fost la mare căutare. Dar vara asta lucrurile se schimbă. Dacă mergeam până acum pe adidasi albi, clasici, vara asta este a picioarelor colorate. Energia, vibe-ul şi bucuria pornesc când ai în picioare o pereche de adidaşi plini de culoare, care captează instant privirile. Cine zice că încălţămintea e ultima piesă de adus într-o ţinută? Din contră, poţi forma ţinuta începând de la o pereche de adidaşi albi.

Ai auzit de trendul eclectic grandpa?

Acest trend presupune să îmbini piese vintage, aparent bătrâneşti cu elemente ultramoderne. Există ceva unic în imaginea unei fete care păşeşte pe trecerea de pietoni purtând ceva ce pare luat pe furiş din garderoba de vacanţă a bunicului ei de prin anii '70, însă cu o pereche de adidaşi care par proiectaţi dintr-o misiune interstelară. În esenţă asta e treaba cu trendul eclectic grandpa, cu ţinute care nu sunt perfecte, dar îmbrăţişează "urâtul", "demodatul" într-un mod asumat şi îl transformă în ceva foarte cool.

Imaginează-ţi un weekend însorit în Berlin sau într-un cartier parizian. Nu vrei să te îmbraci pentru a impresiona şi ca să te simţi confortabil, deosebit, liniştită în vacanţă pe care atât de mult o meriţi. Tragi pe tine o fustă midi din satin care curge fluid, într-o nuanţă măslinie sau bronz, pentru plus de feminitate. Îmbraci un cardigan croşetat manual de bunica (are ochiuri mari şi motive geometrice tradiţionale). Dar adevărata ruptură de ritm e la picioarele tale. În loc de o pereche de balerini, porţi nişte sneakersi tehnici, în culori sfidătoare de gri metalic, portocaliul neon sau roz aprins. E ţinuta perfectă pentru orice fată care îşi începe ziua cu un vernisaj, plimbându-se pe străzile unui oraş sau explorând cetăţile cu un aparat foto analogic atârnat de gât (sau un telefon ultimul model în mână).

Totuşi, ca să nu cazi în derizoriu, este important să te gândeşti la echilibru atunci când porţi o astfel de ţinută. În primul rând vorbim de proporţii. Dacă fusta e lungă şi fluidă, alege un cardigan mai scurt sau poţi chiar să bagi colţul cardiganului în talie. Dacă alegi o pereche de adidaşi coloraţi mai voluminoşi, lasă glezna la vedere ca silueta să pară aerisită.

Cât priveşte imprimeurile, poţi combina fără probleme un cardigan în carouri pentru o fustă cu imprimeu floral mărunt, însă sneakersii vor fi cei care vor face legătura între cele două iar pentru asta ai grijă ca sneakersii să preia cel puţin o nuanţă din restul pieselor. La final, nu uita de şosete. Alege o pereche din bumbac gros, alb sau crem, uşor încreţită deasupra gleznei, ca să creezi acel aer autentic de drumeţie de munte adaptat pentru jungla cu asfalt.

Bella Hadid şi Hailey Bieber au fost văzute deseori în acest tip de ţinute în zilele lor de confort. Bella combină de fuste midi cu pantaloni sport tehnici şi veste tricotate, iar mai mulţi influenceri de modă au demonstrat că o pereche de sneakers coloraţi poţi anestezia frumusețea unei fuste de mătase de exemplu.

Soft sport, elemente hiper feminine cu o doză de adrenalină

Soft sport se potriveşte fetelor care iubesc fragilitatea dantelei, însă au nevoie de libertatea de mişcare a unui atlet. E despre un contrast vizual intens - pe de-o parte rigiditatea şi funcţionalitatea adidaşilor sport, iar pe de altă parte delicateţea aproape eterică a hainelor.

Închide ochii şi gândeşte-te la o siluetă care pluteşte printre maşini şi clădiri. Nu poartă poante, ci o pereche de sneakersi coloraţi şi slim care îi îmbrăţişează frumos piciorul. Sub o fustă din dantelă pare că poartă o pereche de pantaloni scurţi de tip biker. Ei, lookul acesta vorbeşte despre dualitate - fata e pregătită pentru o repetiţie la dans, dar poate şi să străbată oraşul pe bicicletă.

Ca acest look să funcţioneze e nevoie de câteva suprapuneri smart şi de un joc de transparenţe. Stratificarea trebuie să propună un contrast de materiale. Alege culori pastelate, cum ar fi un roz pudră pentru pantaloni sau un alb imaculat pentru fustă. Sneakersii slim sunt de bază - poartă modele joase, cu talpă subţire, iar ca şi culori poţi alege galben pai sau albastru prăfuit.

Mai există ceva ce poţi face pentru ca această ţinută să fie instagramabilă. Scoate şireturile din bumbac cu care vin sneakersii şi înlocuieşte-i cu nişte panglici lungi din satin sau organza. Poţi să le legi în jurul gleznei înainte de a face nodul sau să faci o fundă mare.

E o ţinută adorată de fetele din generaţia Z pentru că sparge barierele de gen ale hainelor (sneakersii masculini, sportivi, în nuanţe pastel şi accesorizaţi cu funde).

Vara asta moda nu o să mai fie o dictatură a regulilor rigide ci un spaţiu de joacă personală. Trecem de la adidaşii albi imaculaţi (care era opţiunea sigură pentru orice ocazie) la curajul de a purta o pereche de sneakersi coloraţi, care sunt ca un manifest al libertăţii de mişcare. Ne permit să fim în aceeaşi zi exploratoare, feminine, neobosite, fără să sacrificăm cum ne simţim şi cum arătăm. Deci, înainte de a ieşi pe uşă, uită-te la încălţămintea ta. Dacă nu îţi provoacă un surâs sau nu spune o poveste despre cine eşti tu azi, poate e timpul pentru o schimbare de ton. Ce zici?