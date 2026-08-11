George, Iulian, Daniel și Eduard, pe lista ispitelor masculine din noul sezon "Insula Iubirii", care începe pe 4 septembrie la Antena 1

George, Iulian, Daniel și Eduard – următoarele patru nume pe lista ispitelor masculine din sezonul MAXIM Insula Iubirii. Sursa colaj foto: Antena 1

Thailanda este locul perfect în care soarele, iubirea, tentațiile și aventurile se împletesc în unele dintre cele mai frumoase povești. În mai puțin de o lună, cinci cupluri vor intra în cel mai dur test al relațiilor și vor lua decizii importante, după ce își vor răspunde la întrebări extrem de relevante. Totul va putea fi urmărit de telespectatori, în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY în sezonul MAXIM Insula Iubirii! Până la start, patru noi ispite masculine sunt prezentate oficial.

George Ivănescu are 35 de ani, este antreprenor și este cunoscut deja, de către fanii show-ului, ca... Jaguarul! Este gata să le spună, încă o dată, "Ciao Bambolina", celor care îl vor convinge că merită atenția lui.

"Aș vrea să le arăt fetelor și persoana cu care poți vorbi, o persoană foarte ambițioasă, care are capul pe umeri. Fetele cu care am vorbit în această perioadă mi-au spus că pot îmbina distracția cu partea de seriozitate, ceea ce face persoana perfectă", spune el, înainte de startul difuzării.

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Din Italia, la 31 de ani, vine Iulian Bogdan, funcționar la căile ferate de acolo, în zodia berbec. Admite că uneori este mai retras, dar știe că se poate folosi de alte atuuri pentru a atrage atenția fetelor.

"Pentru mine este o experiență fantastică, pe care oricine cred că ar vrea să o trăiască. Eu nu sunt foarte deschis, am și o urmă de timiditate, dar încerc să depășesc aceste limite", povestește Iulian.

"Simt că este o oportunitate frumoasă, de care mă bucur. Sunt mândru să fac parte din sezonul 10", recunoaște Daniel Chiorean, model și online fitness coach.

Daniel Chiorean are 35 de ani, este în zodia capricorn, iar forma lui fizică este una de invidiat. Are multe tatuaje care pot fura privirile celor din jur, vine sigur pe el în această experiență și vrea să fie descoperit exact așa cum este, deoarece garantează multă naturalețe.

Eduard Vlădescu este un pilot de 33 de ani, vărsător, sigur pe el și decis să împărtășească din experiențele lui de viață. Vrea să fie cât se poate de transparent și să le dea o șansă tuturor să-l cunoască.

El a văzut multe țări, însă știe că Thailanda îi poate aduce aventuri pe care nu le-a mai trăit niciodată: "cred că o să fie o experiență intensă și unică și pe care nu o să o mai întâlnesc vreodată. De aceea, aș vrea să fac fiecare moment de neuitat".

Patru bărbați care știu ce vor și care nu se vor da la o parte din fața unei provocări. Patru tentații care aduc realismul într-un univers în care este nevoie de răspunsuri.

Lista ispitelor masculine se încheie mâine, cu trei noi nume! Până atunci, noutăți despre Insula Iubirii pot fi aflate de pe rețelele sociale ale show-ului fenomen, de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY! Nu ratați marea premieră, din 4 septembrie.