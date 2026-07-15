Un băiat de 19 ani fără bani de bilet s-a pus într-un colet ca să ajungă acasă, în Marea Britanie, dar a fost expediat în SUA

Un băiat de 19 ani fără bani de bilet s-a pus într-un colet ca să ajungă acasă, în Marea Britanie, dar a fost expediat în SUA. FOTO: Getty Images

La doar 19 ani, un tânăr disperat să se întoarcă acasă din Australia, s-a ascuns într-o ladă de lemn și s-a expediat ca marfă aeriană spre Marea Britanie. Călătoria, care trebuia să dureze 36 de ore, s-a transformat într-un coșmar de cinci zile, în care a fost ținut cu capul în jos, fără suficientă apă și aproape fără aer, scrie Times of India.

Povestea lui Brian Robson a început în 1965, când a plecat din Cardiff pentru a lucra la compania feroviară Victorian Railways din Australia. La început, ideea unei vieți noi într-o țară îndepărtată i s-a părut atractivă. În scurt timp însă, tânărul a devenit tot mai singur, nefericit și copleșit de dorul de casă.

Întoarcerea în Marea Britanie nu era însă deloc simplă. Robson ajunsese în Australia printr-un program de călătorie subvenționată, iar dacă pleca înainte de încheierea contractului trebuia să ramburseze costurile drumului. Împreună cu prețul unui bilet de avion, suma de care avea nevoie ajungea la aproximativ 700 de lire sterline, mult peste posibilitățile sale.

Convins că nu avea altă soluție, tânărul a pus la cale un plan extrem. Dacă nu își permitea să călătorească drept pasager, urma să se transforme în marfă aeriană.

A găsit o ladă mică din lemn, folosită inițial pentru transportul unei mașini de scris. Cutia avea aproape un metru lungime, mai puțin de un metru lățime și era atât de joasă încât nu putea sta în picioare și nici nu își putea întinde corpul.

Pentru călătorie, și-a luat o pernă, o lanternă, o sticlă cu apă, un recipient din plastic pentru nevoile fiziologice, sperând că astfel va putea rezista până la destinație.

Planul nu putea fi pus în aplicare fără ajutor. Brian i-a convins pe doi colegi, John și Paul, să îl sprijine. Cei doi l-au ajutat să intre în ladă, apoi au bătut capacul în cuie. Cutia urma să fie transportată de la Melbourne la Londra, într-o călătorie estimată la 36 de ore.

O eroare de transport i-a prelungit călătoria

Planul a mers prost încă de la început. În loc să fie trimis direct spre Marea Britanie, coletul a fost transferat pe un zbor Pan Am, iar traseul a devenit mult mai lung, trecând prin Sydney și apoi peste Oceanul Pacific.

Mai mult, angajații aeroporturilor au ignorat avertismentul „Această parte în sus” înscris pe ladă.

Pentru o bună parte a drumului, Brian a stat cu capul și umerii în jos. Presiunea era uriașă, sângele i se aduna în zona capului, iar brațele și picioarele îi amorțiseră complet. Pentru că spațiul era extrem de strâmt, nu își putea schimba poziția și nu putea reduce durerea din spate și mușchi.

Condițiile din cala avionului se schimbau de la o extremă la alta. În timpul opririlor pe aeroport, lada se încingea, iar tânărul transpira abundent și se deshidrata. În timpul zborului, compartimentul neîncălzit devenea foarte rece, iar acesta tremura necontrolat.

Apa s-a terminat repede, iar aerul din interior devenea tot mai greu de respirat. Brian a început să leșine din cauza căldurii și a deshidratării. La un moment dat, a avut halucinații și a fost convins că va muri în cutie, fără ca cineva să știe că se află acolo.

Descoperit în Statele Unite după cinci zile

Coșmarul s-a încheiat abia după ce avionul a aterizat la Los Angeles. După cinci zile de călătorie, lada a fost descărcată într-un depozit de marfă, unde un vameș a observat că ceva nu era în regulă.

Acesta a văzut o gaură mică în cutie și a luminat interiorul cu o lanternă. Inițial, angajatul a crezut că în ladă se afla un cadavru. Tânărul a reușit însă să facă o mișcare slabă, iar serviciile de urgență au fost chemate imediat.

După ce capacul a fost desfăcut, Brian Robson a fost găsit ghemuit în poziție fetală, cu pielea acoperită de răni și atât de slăbit încât nu putea nici să vorbească, nici să stea în picioare.

A fost transportat de urgență la un spital din Los Angeles, unde medicii l-au tratat pentru deshidratare severă și au încercat să îi redea mobilitatea brațelor și picioarelor. În mod surprinzător, și-a revenit complet după doar câteva zile.

Autoritățile americane au decis să nu îl pună sub acuzare

Povestea tânărului care se expediase singur într-o ladă a făcut rapid înconjurul lumii. Jurnaliști din mai multe țări au vrut să îl intervieveze, iar cazul său a devenit o senzație internațională.

Pentru că intrase în Statele Unite fără pașaport, viză sau alte documente, Brian ar fi putut fi acuzat de trecerea ilegală a frontierei și risca închisoarea.

Autoritățile americane au considerat însă că gestul său fusese o decizie nechibzuită a unui adolescent disperat și copleșit de dorul de casă, nu o faptă criminală. În loc să îl pună sub acuzare, i-au permis să călătorească la Londra și să se întoarcă la familia sa din Țara Galilor.

Ani mai târziu, Brian Robson a scris o carte despre această experiență și a recunoscut că planul fusese extrem de periculos. De asemenea, a încercat să îi găsească pe cei doi foști colegi care îl ajutaseră, pentru a le spune că nu îi învinovățea pentru cele întâmplate.

Privind în urmă, el a spus că a fost incredibil de norocos că a supraviețuit.