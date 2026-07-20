Un curier care livrează mâncare a câștigat unul dintre cele mai importante premii literare din China

Un curier care livrează mâncare a câștigat unul dintre cele mai importante premii literare din China. FOTO: XChina Focus

O colecție de poezii, dintre care unele au fost scrise pe bucăți de hârtie între două livrări de mâncare, i-a adus lui Wang Jibing unul dintre cele mai importante premii literare din China, scrie BBC.

Volumul "Zbor la joasă altitudine", inspirat din dificultățile cu care se confruntă zilnic curierii, a câștigat Premiul literar Lu Xun. Distincția poartă numele scriitorului considerat părintele literaturii chineze moderne.

Wang, în vârstă de 56 de ani, a început să livreze mâncare în jurul anului 2019 și a devenit cunoscut pe rețelele sociale datorită poeziilor și eseurilor sale.

#China’s delivery rider-poet Wang Jibing wins prestigious Lu Xun #Literature Prize, one of the country’s highest literary honors, and vows to keep working as a delivery rider until 60. Countless netizens sent sincere congratulations to the grassroots poet on social media, noting… pic.twitter.com/hty99n9g6v — Global Times (@globaltimesnews) July 15, 2026

El face parte dintr-un grup tot mai numeros de muncitori care se remarcă prin operele lor literare. Textele acestora oferă o imagine asupra presiunilor cu care se confruntă angajații din uriașa economie a muncii la cerere din China.

Pentru Wang, prestigiosul premiu vine după câteva decenii dificile, în care și-a câștigat existența din diferite munci ocazionale.

"Am fost extrem de emoționat", a declarat Wang pentru publicația de stat „Global Times”, pe 15 iulie, când s-a aflat că a câștigat premiul. El a mărturisit că atenția intensă primită din partea presei a pus o presiune psihică puternică asupra sa.

Wang Jibing, 56, a food delivery rider in Kunshan, has won the prestigious Lu Xun Literature Prize for his poetry collection ?? ??? ??? ????, which translates as ??? ??????.



His verses, written in fleeting moments – waiting for meals, elevators, or customers… pic.twitter.com/j3TUrcZEX9 — China Focus (@China__Focus) July 17, 2026

Valoarea premiului în bani acordat câștigătorilor nu este anunțată public. În 2014, aceasta era de 100.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 14.800 de dolari.

Născut în provincia Jiangsu, Wang a fost nevoit să renunțe la școală în adolescență din cauza dificultăților financiare ale familiei. A lucrat în construcții, a adunat deșeuri și a vândut produse la o tarabă, înainte de a deveni curier pentru livrări de mâncare.

Pasiunea sa pentru lectură nu a dispărut însă niciodată. În ultimul deceniu, Wang și-a publicat poeziile și eseurile pe rețelele sociale.

În 2022, una dintre poeziile sale, intitulată "Omul grăbit", a devenit virală pe internet. Textul a fost inspirat de un incident petrecut în 2019, când a pierdut mai multe ore încercând să facă o livrare, după ce un client introdusese o adresă greșită. În 2023, Wang și-a publicat primul volum de poezii, intitulat "Omul grăbit: Poeziile unui curier care livrează mâncare".

În ciuda câștigării premiului, Wang a declarat că nu intenționează să renunțe la meseria sa și că vrea să muncească până la vârsta de 60 de ani.

"Din punct de vedere financiar, nu am nevoie de această slujbă pentru a-mi câștiga existența, dar îmi place atmosfera și mă ajută să mă mențin în formă. Îmi doresc o viață simplă, cu picioarele pe pământ, iar premiul nu va schimba niciodată cine sunt", a spus el, potrivit "Global Times".

Volumul "Zbor la joasă altitudine", publicat în 2024, cuprinde poezii inspirate din interviurile și chestionarele realizate de Wang în rândul a aproximativ 200 de curieri. "Cine spune că a-ți întinde aripile înseamnă neapărat să zbori sus? Și zborul la joasă altitudine este tot zbor", se arată într-unul dintre poemele sale.

Premiul obținut de Wang vine într-o perioadă în care tot mai mulți muncitori din China reușesc să se facă remarcați în lumea literară.

Volumul autobiografic "Livrez colete în Beijing", publicat în 2023 de fostul curier Hu Anyan, a devenit rapid un bestseller în China și a atras atenția presei internaționale. Traducerea în limba engleză a cărții a fost publicată anul trecut.

Un alt text, "Eu sunt Fan Yusu", eseul autobiografic al unei muncitoare migrante despre dificultățile prin care a trecut, a devenit viral în China în 2017. Reacția publicului a fost atât de puternică, încât Fan a fost nevoită să-și părăsească temporar locuința din cauza solicitărilor neîncetate primite din partea presei.

Lu Xun, cel care dă numele premiului literar, este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori chinezi ai secolului al XX-lea. El este cunoscut pentru textele sale satirice, prin care a criticat societatea tradițională chineză.

Operele lui Lu Xun au început să aibă din nou ecou în rândul tinerei generații din China. În urmă cu câțiva ani, Kong Yiji, personajul uneia dintre povestirile sale, a devenit un simbol pe internet al dezamăgirii tinerilor chinezi care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă.