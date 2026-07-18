Un cuvânt din limba "maori" a fost ales drept cel mai frumos din lume. Care este şi ce înseamnă

3 minute de citit Publicat la 12:32 18 Iul 2026 Modificat la 12:42 18 Iul 2026

Un cuvânt din limba "maori" a fost ales drept cel mai frumos din lume. Sursa foto: Getty Images

Un cuvânt din limba "maori" care descrie responsabilitatea de a îngriji natura a fost desemnat cel mai frumos cuvânt din lume de către platforma de învățare a limbilor străine Babbel. Acest cuvânt este "Kaitiakitanga", notează 1news. Maori este limba nativă a populației băștinașe din Noua Zeelandă.

Cuvântul "kaitiakitanga" s-a clasat pe primul loc într-o listă de 223 de cuvinte din 75 de limbi, după ce Babbel a analizat discuții din comunități online precum Reddit și TikTok, iar un grup internațional format din lingviști, scriitori și experți culturali a desemnat câștigătorul.

Cuvântul semnifică tutelă și protecție. Acesta reprezenta o modalitate de a proteja și de a îngriji mediul înconjurător pentru generațiile prezente și viitoare, bazată pe viziunea maori asupra lumii.

Reprezentanții Babbel au afirmat că termenul "kaitiakitanga" s-a remarcat prin sonoritatea sa distinctă, semnificațiile multiple și importanța culturală:

„Kaitiakitanga reunește toate elementele care fac un cuvânt extraordinar: o sonoritate distinctă, o semnificație profundă și un concept care nu are un echivalent direct în multe alte limbi. Totodată, acesta vizează o temă definitorie pentru epoca noastră: gestionarea responsabilă a mediului înconjurător pentru generațiile viitoare. Astfel, kaitiakitanga ilustrează puterea unică a limbajului de a exprima valori și atitudini complexe printr-un singur cuvânt".

Kaitiakitanga aminteşte de grija pentru mediu

Esteban Touma Portilla, expert lingvist la Babbel, a declarat că acest concept a rezonat puternic într-o perioadă în care oamenii din întreaga lume resimt efectele schimbărilor climatice.

„Pe măsură ce oamenii din întreaga lume resimt efectele schimbărilor climatice, cuvântul distinctiv și plin de rezonanță Kaitiakitanga ne amintește de responsabilitatea noastră de a avea grijă de mediu și unii de alții.”

El a afirmat că sunetele repetitive din componența cuvântului evocă „planeta noastră, ciclurile sale naturale și locul pe care îl ocupăm în cadrul acestora”.

Babbel a întocmit lista scurtă, cuprinzând mii de propuneri, după analizarea discuțiilor din comunitățile lingvistice online, rezultând un catalog de 223 de cuvinte din 75 de limbi.

Criterii pentru alegerea cuvântului

Ulterior, un juriu internațional a evaluat cuvintele pe baza a patru criterii: sonoritate, semnificație, raritate și relevanță culturală.

„Deosebit de captivante sunt cuvintele care nu doar rezonează prin sonoritatea lor, ci exprimă și experiențe sau valori fără un echivalent direct în alte limbi”, a precizat Babbel.

„În special cuvintele din limbi minoritare sau pe cale de dispariție deschid perspective unice asupra lumii. Totodată, cuvintele capătă o semnificație aparte atunci când vizează teme care modelează societatea actuală.”

Maren Pauli, lingvist și expert în domeniul limbilor la Babbel, a declarat că impactul cuvintelor este maxim atunci când acestea exprimă experiențe sau valori care nu au un echivalent direct în alte limbi.

"Kaitiakitanga le reunește pe toate acestea și demonstrează modul în care limbajul poate deschide noi perspective asupra lumii noastre”, a spus ea.

"Frumusețea unui cuvânt nu derivă aproape niciodată doar din sonoritatea sau din semnificația sa. Cuvintele devin cu adevărat extraordinare atunci când sonoritatea, semnificația, contextul cultural și actualitatea se îmbină armonios. Deosebit de remarcabili sunt termenii care exprimă experiențe sau valori pentru care alte limbi nu au un echivalent direct.”

"Acestea deschid noi perspective asupra modului în care oamenii percep și descriu lumea".

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