O geacă de piele purtată de directorul Nvidia, Jensen Huang, s-a vândut cu aproape un milion de dolari la licitaţie

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, în martie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O geacă de piele purtată şi semnată de Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a fost vândută la o licitaţie organizată de Sotheby's pentru 960.000 de dolari. Prețul obținut este de peste 20 de ori mai mare decât estimarea iniţială, care era cuprinsă între 40.000 şi 60.000 de dolari, scrie CNBC.

După 65 de oferte şi competiţia dintre 45 de colecţionari, geaca a fost adjudecată pentru o sumă impresionantă, deşi valoarea sa de vânzare în magazine este de puţin sub 10.000 de dolari.

Jensen Huang este cunoscut pentru faptul că poartă aproape exclusiv geci negre din piele Tom Ford, devenite imaginea sa distinctivă în ultimii aproape 20 de ani. Modelul scos la licitaţie a fost purtat în 2023, la un eveniment organizat de Foxconn în Taipei.

Potrivit Sotheby's, interesul excepţional pentru acest obiect reflectă apetitul tot mai mare al colecţionarilor pentru obiecte asociate cu revoluţia inteligenţei artificiale şi cu personalităţile care au contribuit la dezvoltarea acesteia.

Casa de licitaţii a anunţat că încasările vor fi donate către Edge Institute, o organizaţie non-profit care finanţează burse, granturi şi programe dedicate inovării.

Jensen Huang a glumit de mai multe ori pe seama stilului său vestimentar, spunând că soţia şi fiica îi aleg hainele şi descriindu-se drept ”tipul cu geaca de piele”.

În 2024, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a făcut schimb simbolic de articole vestimentare cu Huang, iar ulterior a primit chiar geaca pe care acesta o purta în timpul unei conferinţe despre grafică pe calculator. Atunci, Zuckerberg a glumit spunând că ”aceasta valorează şi mai mult pentru că este deja purtată”.