Un mogul tech și-a comandat un Rolls-Royce unicat, inspirat din jocuri video vintage. Cum arată „Ghost Gamer” creat pentru milionar

3 minute de citit Publicat la 07:30 23 Noi 2025 Modificat la 09:41 23 Noi 2025

Rolls-Royce a creat un model unicat de mașină, inspirat de jocuri video: Black Badge Ghost Gamer. Sursa foto: Rolls Royce

Nu este un lucru obișnuit în lumea Rolls-Royce să comanzi modele unicat inspirate de jocuri video, însă marca britanică a încălcat această tradiție prezentând cel mai nou Ghost Gamer. Acest exemplar unicat a fost construit pentru un milionar pasionat de jocurile arcade vintage, potrivit Hotcar.

Pe exteriorul acestui Rolls foarte albastru — Salamanca Blue, mai exact — se află tradiționala linie de coachline vopsită manual, dar și un motiv realizat manual, denumit de companie „Cheeky Alien”.

Estetica 8-bit care a definit jocurile de la sfârșitul anilor ’70 și începutul anilor ’80 continuă în interior prin broderii personalizate, cu „Player 1” și „Player 2” pe scaunele din față și „Player 3” și „Player 4” pe cele din spate.

Pragurile de ușă inscripționate cu „Insert Coin”, „Press Start”, „Level Up” și „Loading…” adaugă un plus de nostalgie.

Semnătura „Cheeky Alien” își face loc și în interior, lucru evidențiat de cele patru extratereștri diferiți brodați pe fiecare tetieră. Și mai impresionantă este atenția la detalii prezentă în unele dintre aceste accente.

Numele jucătorilor, pixelate, sunt realizate într-un mix de alb, roșu și albastru, care nu au prea mult sens până când îți dai seama că trebuie să imite nuanțele pâlpâitoare afișate pe monitoarele vechilor jocuri arcade.

„O formațiune de 80 de nave de luptă bitmap traversează plafonul”

Merită subliniat faptul că la bază este un Ghost Black Badge, având astfel jantele „obișnuite” de 22 de inci forjate și grila iluminată Pantheon, ambele cu tratamentul specific Black Badge. Cerul Starlight, un element emblematic al fiecărui interior Rolls-Royce, are acum o estetică „Pixel Blaster”.

În cuvintele companiei, „O formațiune de 80 de nave de luptă bitmap traversează plafonul, fiecare realizată folosind fibre optice poziționate manual. Funcția distinctivă Shooting Star a fost reprogramată pentru a simula focuri de laser, iar raze de lumină pulsează din nave pe plafon, adăugând dramatism nostalgic cerului de noapte.”

Constructorul auto a dezvăluit primul său model Rolls-Royce Bespoke inspirat de cultura jocurilor video vintage, cum ar fi primele jocuri video, consolele vechi și formatele media timpurii.

Comandat de un mogul tech pasionat de jocurile arcade

Se numește Black Badge Ghost Gamer și a fost comandat de un antreprenor în tehnologie, rămas anonim, care și-a dorit ca Rolls-Royce-ul său unicat să aducă un omagiu universului video 8-bit al jocurilor — respectiv primelor jocuri video, consolelor vintage și formatelor media timpurii. Acest client este profund pasionat de cultura arcade de început, iar asta se reflectă în vehiculul încărcat de referințe nostalgice la epoca timpurie a jocurilor video.

Printre detaliile realizate minuțios se numără motivul exterior „Cheeky Alien” pictat manual pe coachline, broderia „Player One” de pe scaune, plafonul Starlight „Pixel Blaster” și un panou iluminat unic, numit „Laser Base”. De asemenea, acest Rolls-Royce Ghost include multe „Easter eggs” ascunse, descoperirea lor transformând mașina însăși într-un „joc realizat spectaculos”, potrivit comunicatului de presă. Rolls-Royce spune că mai mulți clienți ai săi sunt „activ implicați în această piață în creștere” a colecțiilor inspirate de cultura jocurilor arcade, ceea ce sugerează că Black Badge GhostGamer nu va fi ultimul Rolls-Royce Bespoke cu temă de gaming.

Black Badge Ghost unic

Potrivit constructorului, interesul clienților pentru cultura gamingului arcade este alimentat nu doar de creșterea valorii obiectelor de colecție, ci și de o conexiune personală nostalgică și de dorința de a păstra artefactele timpurii ale jocurilor video.

Acest lucru este cu atât mai adevărat în cazul proprietarului acestui Black Badge Ghost unic, care și-a imaginat mașina ca pe un joc de descoperire în sine. Totul începe cu vopseaua exterioară în două tonuri: partea principală a caroseriei este finisată în Salamanca Blue, iar partea superioară în Crystal peste Diamond Black, cu reflexii puternice.

Tema evocă estetica super-metalică și luminată în neon a hardware-ului arcade clasic.