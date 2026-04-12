Un Picasso de un milion de dolari va fi vândut cu doar 100 de euro

Pentru prețul unei cine la Paris, cineva ar putea pleca în curând acasă cu o lucrare de Pablo Picasso evaluată la peste 1 milion de dolari, scrie CNN. Tombola „1 Picasso pentru 100 de euro” le oferă participanților șansa de a câștiga pictura „Tête de Femme”, realizată de artist în 1941. Prețul unui bilet este, așa cum sugerează și numele campaniei, de 100 de euro.

Pentru extragerea programată pe 14 aprilie sunt disponibile în total 120.000 de bilete. Fondurile strânse vor fi donate Fundației pentru Cercetarea Alzheimer, care finanțează cercetarea clinică a bolii în întreaga Europă.

Aceasta este a treia ediție a campaniei. Prima ediție „1 Picasso pentru 100 de euro” a avut loc în 2013, iar fondurile au fost direcționate către conservarea orașului istoric Tir, din sudul Libanului. A doua ediție, organizată în 2020, a sprijinit programe de apă curată și igienă în perioada de vârf a pandemiei de Covid-19.

Olivier Widmaier Picasso, nepotul celebrului artist spaniol, a declarat pentru Paula Newton de la CNN că bunicul său a realizat „Tête de Femme” în același atelier în care a pictat și capodopera „Guernica”. El consideră că lucrarea este subevaluată.

„Valoarea este mult mai mare de 1 milion de dolari”, a spus Widmaier Picasso. „Așa că va fi, într-adevăr, un premiu extraordinar.”

Lucrările lui Picasso au atins de-a lungul timpului sume impresionante la licitații. În 2015, „Les Femmes d'Alger (Versiunea 'O')” a fost vândută cu peste 179 de milioane de dolari.

Galeria Opera, care a donat tabloul, precizează că Pablo Picasso se afla la Paris atunci când a pictat „Tête de Femme”. Al Doilea Război Mondial devasta Europa, iar o mare parte a Franței se afla sub ocupație germană.

Lucrarea are aproximativ 38 de centimetri înălțime și 25 de centimetri lățime. Chipul femeii, redat în diferite nuanțe de gri, este intenționat distorsionat, în stilul cubist inconfundabil al lui Picasso.

Potrivit Galeriei Opera, tabloul surprinde un moment de introspecție și reflectă o perioadă de muncă intensă și concentrată în atelier.

Widmaier Picasso spune că ideea campaniei „1 Picasso pentru 100 de euro” a aparținut unei prietene de-ale sale. „Ea credea că este o formă modernă de caritate, oferindu-le oamenilor șansa de a dobândi o operă autentică a bunicului meu și, în același timp, de a contribui la operațiuni umanitare”, a explicat el.

Nepotul artistului crede că Pablo Picasso ar fi susținut fără rezerve această inițiativă. „Bunicul meu a fost un pionier în multe privințe”, a spus el. „Cred că a fost mereu atras de lucrurile noi. Aș spune că, astăzi, ar fi fost interesat de materiale video sau poate chiar de inteligența artificială.”

Widmaier Picasso a subliniat că persoana care va câștiga „Tête de Femme” va fi liberă să facă orice dorește cu lucrarea. Câștigătorul primei ediții, de exemplu, a ales să își expună premiul într-un muzeu.

„Oricine poate face ce vrea”, a spus el. „Poate să o păstreze în sufragerie, să o expună într-o expoziție sau să o revândă.”

El a adăugat că bunicul său ar fi fost de acord să lase această decizie în mâinile câștigătorului, pentru că așa obișnuia să procedeze.

Widmaier Picasso a vorbit și despre bunica sa, Marie-Thérèse Walter, ale cărei trăsături au inspirat numeroase lucrări ale lui Picasso în deceniul care a urmat începutului relației lor.

Potrivit acestuia, artistul a răsplătit-o pentru anii în care i-a fost muză.

„Când bunicul meu oferea opere de artă, le oferea pentru totdeauna”, a spus el. „Era o decizie clară — făceai ce voiai cu ele. Pablo i-a dăruit multe lucrări femeii pe care a iubit-o, iar ea le-a păstrat pe toate până la moarte. Așa că eu ofer toate opțiunile.”