Un preot și-a deschis cont pe plaforma OnlyFans ca să strângă bani pentru o „cafenea creștină”

Părintele Rafał Główczyński, cunoscut sub numele de Preotul din Cartier, este activ online de mai mulţi ani. Sursa foto: captura instagram/ksiadz_z_osiedla

Un preot polonez a stârnit un val de controverse după ce a anunţat că şi-a deschis cont pe platforma pentru adulți OnlyFans. Acesta a explicat că a făcut acest lucru ca să strângă fonduri pentru clubul său creștin deschis într-o fostă agenție de escorte din centrul Varșoviei, în Polonia.

Părintele Rafał Główczyński, cunoscut sub numele de „Preotul din Cartier”, este activ online de câțiva ani. Astfel, încearcă să ajungă cu mesajul său la cât mai mulți oameni. De data aceasta, preotul și-a creat un cont OnlyFans pentru a finanța deschiderea unui nou club religios în centrul Varșoviei, relatează presa poloneză.

Noua cafenea se numește „Preotul de la moșie”, și a fost inaugurată sâmbătă seară. În respectivul local nu se consumă alcool, iar prețurile nu sunt fixe, astfel fiecare client plătește cât poate. De asemenea, aici vor avea loc evenimente pentru familiile care au copii cu dizabilități, seri de dans pentru seniori, discuții despre credință sau proiecții de filme.

Însă pentru finanţarea acestui proiect caritabil, excentricul preot s-a gândit să facă rost de bani într-un mod inedit: un profil deschis pe platforma pentru adulţi Onlyfans. Iniţiativa sa a stârnit multă indignare în rândul opiniei publice, dar preotul şi-a motivat decizia astfel: „Sunt sigur că în curând vor apărea întrebări cu privire la motivul pentru care nu strâng bani pe Patronite sau pe o altă platformă similară. Răspunsul este simplu: există multe strângeri de fonduri similare pe Patronite și, din câte știu eu, niciun preot nu a cerut vreodată sprijin pentru activitățile sale pe acest tip de platformă”.

Părintele a adăugat că susţine „ideea de a ajunge cu lumina Evangheliei în locuri care nu sunt asociate cu Dumnezeu și cu Biserica și unde se întâmplă multe lucruri rele”. „Domnul Isus a vizitat și vameși, păcătoși și prostituate. El a mers în locuri asociate cu păcatul, unde «evreii respectabili» contemporani săi refuzau să meargă. De aceea vreau, la fel ca El, să intru în locuri asociate cu păcatul și să vorbesc despre El acolo”, a explicat acesta.

Respectiva cafenea gestionată de preot a fost amenajată în locul unei foste agenţii de escorte: „ Există o tendință în Occident în care se construiesc cluburi de noapte în biserici abandonate. Inversăm această tendință; vom crea un club-cafenea evanghelizator în fosta locație a unei agenții de escorte”, a declarat părintele Rafał Główczyński, care administrează canalul de YouTube „Ksiądz z Mieszkań” (Preotul din moșie).