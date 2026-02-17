Un sat din Spania cu vedere la mare este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere în Pipera

1 minut de citit Publicat la 07:00 17 Feb 2026 Modificat la 07:16 17 Feb 2026

Satul Candelago din Spania se vinde cu 150.000 de euro. FOTO: Idealista

Un sat părăsit din Spania este scos la vânzare la un preț surprinzător de mic. Proprietatea a fost listată inițial la 200.000 de euro în 2021, însă, potrivit Idealista.com, prețul a fost redus acum la 150.000 de euro.

Satul, numit Candelago, este așezat pe Costa da Morte și oferă priveliști spectaculoase spre mare. Scăderea de preț a stârnit un nou val de interes din partea cumpărătorilor. Nu e greu de înțeles de ce. Zona are peisaje sălbatice și trasee pentru drumeție foarte căutate și apreciate, scrie Daily Express.

În Candelago sunt aproximativ zece case tradiționale din piatră, hambare folosite pentru depozitarea și păstrarea alimentelor și alei năpădite de vegetație. Satul a fost abandonat treptat, după un declin al populației începând din anii ’70.

Totuși, localitatea nu este izolată complet. La doar câțiva kilometri se află satul Corme, un punct pescăresc cunoscut, unde se găsesc farul istoric Rocundo și Muzeul de Artă Contemporană Costa da Morte.

Pentru cei interesați, ar putea fi un loc potrivit pentru renovare și transformare fie într-un refugiu privat, fie într-o investiție turistică.

Candelago nu este însă singurul sat spaniol care ajunge în această situație.

În ultimii ani, în mai multe regiuni ale Spaniei au apărut oferte similare, în care cumpărătorii au ocazia rară de a achiziționa un sat întreg pentru reamenajare și dezvoltare.