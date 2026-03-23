Un vlogger a vizitat un sat idilic care le dă 27.000 de euro celor care se mută acolo, dar a fost uimit de ce a aflat. "Era o capcană"

Satul idilic Albinen, situat în sud-vestul Elveției, în cantonul Valais, are doar 262 de locuitori. FOTO captură Youtube Ben Morris

Un sat idilic, cu priveliști montane demne de o carte poștală, dealuri și case fermecătoare le oferă celor care se mută acolo 27.000 de euro (24.000 de franci elvețieni). Poate părea un vis, dar un vlogger de călătorii a mers la fața locului să vadă despre ce e vorba și a fost uimit de ce a aflat.

Satul idilic Albinen, situat în sud-vestul Elveției, în cantonul Valais, are doar 262 de locuitori. Oamenii au votat ca cei care se mută în satul lor să primească 25.000 de franci elvețieni, scrie Express.

Ben Morris a plecat în Alpii elvețieni ca să vadă cu ochii lui care e realitatea.

El a spus că a fost impresionat de priveliști în timp ce se apropia de sat și a descris peisajul ca fiind "incredibil".

În videoclipul postat pe canalul său de YouTube, el a povestit: "De fapt, nici nu aveam de gând să vin în acest oraș. M-am simțit atât de obosit și de abătut în această dimineață. Dar simplul fapt că pot sta aici acum și admira această priveliște... doar asta merită totul."

Părea ciudat că un loc atât de frumos ar avea nevoie să ofere stimulente financiare, însă ulterior el a explicat care era capcana: mutarea în Albinen vine cu un set strict de condiții care trebuie îndeplinite.

"Știu la ce vă gândiți cu toții. Satul acesta pare minunat. Cum vă înscrieți ca să primiți banii? Din păcate, există câteva cerințe. Asta îl face puțin mai puțin atrăgător. Iată care sunt cerințele pentru a vă muta în Albinen și a primi banii. Este vorba despre 25.000 de franci elvețieni. Trebuie să cumpărați, să construiți sau să renovați consistent o locuință principală în Albinen, cu o valoare minimă de 200.000 de franci elvețieni. Această locuință trebuie să fie reședința principală. Nu poate fi o casă de vacanță. Iar asta este, de asemenea, destul de nebunesc.

Trebuie să vă angajați că veți locui în sat timp de cel puțin 10 ani. Probabil că tocmai această condiție îi va dezamăgi pe cei mai mulți dintre voi care vă uitați la acest clip.

De asemenea, trebuie fie să fiți cetățean elvețian, fie să dețineți un permis elvețian C pentru rezidență permanentă." a povestit Ben.

El a adăugat că, după ce a aflat toate aceste detalii, oferta nu i s-a mai părut "atât de atrăgătoare" pe cât părea la început.

Potrivit House Beautiful, trebuie, de asemenea, să ai sub 45 de ani.