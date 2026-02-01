Unde ai internet în avion și unde nu. Lista companiilor aeriene din Europa care folosesc Starlink

Starlink, o companie deținută de SpaceX, oferă acces la internet în întreaga lume printr-o rețea de sateliți. Foto: Getty Images

Lufthansa a anunțat recent că a semnat un parteneriat cu Starlink, firma lui Elon Musk. Cu toate acestea, cea mai mare companie aeriană din Europa a spus „nu” internetului gratuit la bord.

Aviația este într-o continuă schimbare, de la extinderea utilizării combustibililor verzi până la revenirea planificată a zborurilor supersonice. Una dintre aceste inovație, poate cea mai vizibilă pentru pasageri, este internetul rapid în timpul zborului.

Au trecut vremurile în care îți puneai telefonul pe modul avion și deschideai o carte pe care o abandonai după câteva pagini. Astăzi suntem conectați permanent: dacă înainte abia reușeai să trimiți un mesaj text, acum poți urmări clipuri video la calitate bună. Iar o mare parte din acest lucru se datorează furnizorului de internet prin satelit Starlink.

După ce grupul Lufthansa a devenit cel mai recent operator care a anunțat introducerea acestei tehnologii pe avioanele sale, Euronews a analizat cum funcționează sistemul și cu ce companii aeriene poți zbura dacă nu te mulțumești doar cu divertismentul de la bord.

Ce este Starlink și cum funcționează?

Starlink, o companie deținută de SpaceX, oferă acces la internet în întreaga lume printr-o rețea de sateliți.

Când un utilizator se conectează la internet prin Starlink, datele sunt transmise către unul dintre cei peste 6.750 de sateliți aflați în prezent pe orbită, iar de acolo către o antenă de recepție montată pe avion.

Spre deosebire de sateliții tradiționali, care orbitează Pământul la aproape 36.000 de kilometri deasupra Ecuatorului, sateliții Starlink se află pe orbită joasă.

Deși informația se deplasează cu viteza luminii, distanța mult mai mică până la satelit reduce semnificativ timpul de răspuns. Acest timp, numit latență, este măsurat în milisecunde: aproximativ 25 ms în cazul Starlink, față de circa 600 ms la sateliții clasici.

Numărul foarte mare de sateliți aflați pe orbită a permis companiei să creeze o rețea globală, care oferă internet inclusiv în unele dintre cele mai izolate zone ale lumii, ceea ce face sistemul ideal pentru utilizarea la bordul avioanelor.

Ce companii aeriene oferă Starlink

SpaceX a început să lanseze sateliții Starlink în 2019, iar serviciul de internet a intrat în faza beta în 2020.

Abia la începutul lui 2024 prima companie aeriană a început să introducă serviciul pe scară largă: Hawaiian Airlines, care a echipat întreaga flotă până în octombrie 2024. Qatar Airways a urmat rapid, tot din aceeași perioadă, iar în prezent aproximativ 120 de aeronave ale companiei sunt dotate cu Starlink.

Compania letonă airBaltic a fost prima din Europa care a introdus serviciul, în februarie 2025. Air France și SAS au implementat, de asemenea, Starlink anul trecut.

Grupul Lufthansa, care include companiile naționale ale Austriei, Belgiei, Germaniei, Italiei și Elveției, a anunțat un parteneriat cu Starlink la jumătatea lunii ianuarie și plănuiește să instaleze sistemul pe avioane din a doua jumătate a anului 2026.

Virgin Atlantic va deveni prima companie din Marea Britanie care va avea Starlink, începând cu trimestrul al treilea al acestui an.

În Orientul Mijlociu, compania națională a Bahrainului, Gulf Air, a anunțat recent că va introduce serviciul din mijlocul anului 2026. Alte companii din regiune care folosesc deja Starlink sunt Emirates, Qatar Airways și flyDubai.

În majoritatea cazurilor, serviciul este oferit gratuit pasagerilor, deși uneori este necesar să fii membru al programului de fidelitate al companiei aeriene (care, de regulă, este gratuit).

Ce companii nu vor avea Starlink

Pentru cei care preferă zborurile fără internet, vestea bună este că nu toate companiile adoptă această tehnologie, inclusiv cea mai mare din Europa.

Directorul Ryanair, Michael O’Leary, a declarat pentru Reuters că operatorul nu va introduce Starlink, din cauza duratei scurte a zborurilor și a costurilor ridicate de instalare a echipamentului.

În prezent, nicio companie low-cost nu oferă Starlink, deși Eurowings face parte din grupul Lufthansa și va introduce serviciul în lunile următoare. De asemenea, compania Level, cu sediul în Barcelona, va începe să folosească Starlink până la finalul acestui an.