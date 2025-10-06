Vârsta la care oamenii încep să „dea înapoi”. Cât pierdem din înălțime an de an

1 minut de citit Publicat la 20:52 06 Oct 2025 Modificat la 20:57 06 Oct 2025

Oamenii pierd din înălțime după vârsta de 40 de ani. Foto: Getty Images

Da, este adevărat: oamenii se micșorează odată cu vârsta. Potrivit medicilor, după vârsta de 40 de ani, oamenii pierd în medie aproximativ un centimetru din înălțime la fiecare zece ani.

În cazul bărbaților, pierderea anuală este de aproximativ 0,08-0,1% din înălțime, iar la femei de 0,12-0,14%, explică Adam Taylor, profesor de anatomie la Facultatea de Medicină din Lancaster, potrivit The Guardian.

O parte din această scădere are legătură cu postura. Pe măsură ce îmbătrânim, mulți oameni adoptă o poziție tot mai aplecată, fie din obișnuința de a sta mult la birou, fie pentru a-și găsi un centru de greutate mai stabil. În timp, coloana vertebrală poate ajunge să se curbeze natural în acea poziție.

Procesul de „micșorare” se produce însă și la nivel microscopic. În jurul vârstei de 30–35 de ani, înălțimea tinde să se stabilizeze, iar apoi începe declinul treptat al masei osoase și musculare. Discurile dintre vertebre își pierd din conținutul de apă și se micșorează, iar structura osoasă, asemănătoare unui fagure, devine mai densă.

„Pe măsură ce densitatea osoasă crește, oasele se compactează ușor și devin mai scurte”, explică Taylor.

Scăderea masei musculare accentuează acest efect, pentru că mușchii ajută oasele să-și mențină forma și dimensiunea.

Procesul este inevitabil, dar poate fi încetinit

O alimentație bogată în calciu și vitamina D, exercițiile care implică susținerea greutății corporale și evitarea alcoolului și a tutunului pot reduce pierderea de masă osoasă și musculară. Menținerea unei posturi corecte este, de asemenea, benefică.

Profesorul adaugă însă că a deveni mai scund nu este, în sine, un semn rău.

„De fapt, cu toții ne scurtăm ușor între dimineață și seară, deoarece gravitația comprimă discurile dintre vertebre”, explică el.

Totuși, pierderea accentuată de masă osoasă și musculară odată cu vârsta este asociată cu afecțiuni cronice, precum insuficiența cardiacă, osteoporoza, artroza sau alte probleme articulare și de mobilitate. De aceea, este important să ne protejăm sănătatea oaselor cât mai devreme.