Când trebuie băută cafeaua și ce cafea trebuie să bem? Vlad Ciurea explică

Specialistul subliniază importanța unui ritual echilibrat de dimineață și a modului în care cafeaua trebuie integrată în acesta. Sursă foto: Antena 3 CNN

Prof. Dr. Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România, a oferit sfaturi despre momentul ideal pentru consumul cafelei și despre tipul de cafea care este cel mai potrivit pentru sănătate. Specialistul subliniază importanța unui ritual echilibrat de dimineață și a modului în care cafeaua trebuie integrată în acesta.

Cafeaua de dimineață: nicioadată pe stomacul gol

Medicul povestește despre propriul său ritual matinal, subliniind că trezirea devreme și o rutină echilibrată sunt esențiale pentru o zi productivă. „M-am trezit la ora 5:00, vă rog să mă credeți. Nici nu știți ce fericit am fost. Am deschis geamul, mi-am făcut niște treburi. Am reușit să mănânc și eu micul dejun în liniște. Am dat drumul la muzică, și da, recunosc, am băut cafea, dar nu la început, ci după masă, să nu fie exact pe stomacul gol, ca o lovitură”, a explicat medicul la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN.

El recomandă consumul unei ape la temperatura camerei înainte de cafea, precum și câteva mișcări de înviorare pentru a activa organismul. „Toate acestea le-am făcut în liniște. La 6:30 eram deja în mașină, în drum spre serviciu”, adaugă el.

Evitați cafeaua tare

În ceea ce privește consumul de cafea în timpul zilei, medicul spune că evită băuturile foarte tari, deoarece acestea îi provoacă agitație. „Nu dorm la prânz. De exemplu astăzi am avut o mică pauză în care am mâncat foarte puțin – o salată, nimic mai mult – și, recunosc, am băut un cappuccino. Nu consum cafele foarte tari, mă agită”, explică el.

Moderația este cheia

Și în trecut medicul a atras atenția asupra obiceiului răspândit de a consuma energizante, cafea sau alte stimulente pentru a susține activitatea cerebrală în orele de seară sau noapte, o practică ce suprasolicită creierul și sistemul nervos. Deși în primă fază această strategie poate părea eficientă, pe termen lung ea duce la epuizarea rezervelor de energie ale creierului, ceea ce poate determina un colaps mental și fizic.

„Îl luăm exemplu pe Balzac, care după petreceri își făcea o cană mare de cafea și scria toată noaptea, până la ora 5:00 dimineața. În timp, și-a epuizat sistemul nervos și inima, și a murit de infarct. Creierul și inima nu au mai rezistat”, a explicat specialistul.

Prof. Dr. Ciurea recomandă celor care lucrează în intervale atipice, fie că este vorba de nevoi profesionale, fie de dorința de a fi mai productivi, să fie atenți la semnalele organismului și să evite folosirea excesivă a stimulentelor. „Orice lucru biciuit se supără și clachează”, avertizează el, subliniind că nu putem forța la nesfârșit capacitățile naturale ale corpului fără consecințe.