Ce este mitocondria și cum o menținem sănătoasă. "Nu acționează singură, ci este influențată de întreg organismul"

Tot mai mulți oameni se plâng că se trezesc dimineața obosiți, fără energie, deși au dormit suficient și chiar dacă analizele sunt în limite normale. În multe cazuri, cauza nu este vârsta, ci felul în care funcționează „bateria” organismului: mitocondria.

Medicul Mihai Băican a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, despre rolul mitocondriilor și de ce acestea sunt tot mai des asociate cu sănătatea pe termen lung și longevitatea.

„Mitocondria este ceea ce denumim uzina de energie a celulei și implicit a corpului. Ea produce ATP-ul, această sursă de energie”, a spus medicul.

Specialistul a subliniat că mitocondria nu acționează singură, ci este influențată de întreg organismul, de mediul intern și de conexiunile dintre structurile celulare. „Funcționarea ei nu este independentă. Este în legătură cu tot ce înseamnă comunicațiile cu nucleu, cu structura ADN, cu celelalte organite celulare”, a explicat specialistul.

Întrebat cum putem simți că mitocondriile nu mai funcționează bine, medicul a atras atenția asupra inflamației din organism, care poate consuma rapid resursele de energie și poate duce la stări persistente de epuizare. „Existența inflamației în corpul nostru, existența oricărei patologii cronice sau acute, presupune că este un nivel crescut de inflamație și aceasta consumă resurse de energie în mod accelerat”, a spus el.

Potrivit medicului, inflamația afectează metabolismul și contribuie la acumularea unor efecte negative în interiorul celulelor, iar în timp mitocondriile își pierd randamentul. „Practic duc către o intoxicare, dacă vreți, a mediului extracelular, a mediului intra-celular și pe cale de consecință, și această mitocondrie nu va mai avea într-o primă fază o funcție optimă”, a precizat specialistul.

Pentru a sprijini mitocondriile și a ne menține energia, medicul recomandă reducerea inflamației printr-un stil de viață echilibrat, care include atât alimentația și somnul, cât și controlul stresului emoțional din viața de zi cu zi.

„Trebuie să ne preocupe să scădem permanent inflamația din corpul nostru”, a punctat medicul, oferind și un exemplu concret: momentele tensionate din trafic sau situațiile care ne enervează pot amplifica inflamația dacă nu sunt gestionate corect.

„Să nu suprapunem emoțiile negative, presiunea, lipsa de răbdare, relațiile mai puțin cordiale cu ceilalți, astfel încât să nu contribuim la creșterea inflamației din corpul nostru”, a spus acesta.

Recomandările medicului includ alimente cât mai puțin procesate, mese luate la ore relativ fixe, odihnă suficientă noaptea și pauze de la ecranele digitale. „Alimentație cu alimente cât mai puțin procesate, odihna, care să fie atunci când nu avem lumină, deci noaptea… să avem pauze în expunerea la tot ce înseamnă ecrane digitale”, a mai spus medicul.

În plus, mișcarea rămâne esențială pentru o bună vascularizare și pentru reducerea inflamației, chiar și atunci când este vorba despre exerciții ușoare, făcute acasă.

„Este foarte important să facem mișcare exerciții de mobilitate. Toate aceste lucruri contribuie la o mai bună vascularizați a țesuturilor și la scăderea inflamației”, a mai spus el.