Cum diminuăm riscul de prediabet. De ce produse trebuie să ne ferim | #atentieladieta

Și mai grav este că riscăm să depășim doza zilnică recomandată chiar și atunci când mâncăm un banal sandviș, avertizează specialiștii. Asta pentru că mezelurile și sosurile conțin extrem de mult zahăr.

Zahărul a fost, de-a lungul istoriei, o ciudăţenie, un înlocuitor al mierii, un medicament, un condiment, un mijloc de dominare, un produs de lux, ajungând azi un produs de larg consum.

80 de kilograme, consumul mediu al unei persoane pe an

Dacă la începutul secolului trecut un om consuma, în medie, 8 kilograme de zahăr pe an, am ajuns în prezent la un cosum mediu de 80 de kilograme. Asta pentru că se găseşte în orice, de la sucuri, prăjituri, la produse considerate in mod obisnuit a fi sarate, precum ketchup, fulgii de porumb, pâine sau conserve.

Simona Carniciu, medic nutriţionist: "Uităm să ne uităm pe etichetele produselor"

"Este destul de dificil să ne calculăm pentru că noi de obicei când vorbim de zahăr adăugat ne gândim aproape exclusiv la ce punem noi. Linguriţa de zahăr în cafea sau la limonadă sau prăjitură. Uităm să ne uităm pe etichetele produselor sau de multe ori chiar dacă ne uităm pe etichetele produselor nu scrie că este zahăr adăugat şi scrie doar că are în componenţa sa carbohidraţi", spune Simona Carniciu, medic nutriţionist.

Ce se întâmplă în ogranism când mâncăm alimente încărcate cu carbohidraţi

Când mâncaţi alimente încărcate cu carbohidraţi, aceştia din urmă se transformă în glucoză şi provoacă o creştere prea mare a nivelului de zahăr din sânge.

Drept consecinţă, pancreasul începe să secrete cantităţi mari de insulină, pentru a normaliza nivelul glicemiei şi, lucrând la foc continuu, cu timpul îşi pierde din acastă capacitate şi apare prediabetul.

Specialiştii estimează că 20% din populaţia cu vârste mai mari de 20 de ani suferă de prediabet, fără să conştientizeze însă acest lucru.

"Diabetul în momentul în care este simptomatic el rulează în spate cu 10 chiar 15 ani înainte prin distrugerea celulelor care secretă insulina, a celor beta-pancreatice. Lucrul acesta se întâmplă cronic, constant.până când se distrug între 50 şi 80 % dintre ele şi atunci organsimul nu mai poate face faţă mai ales dacă este asociat cu obezitatea", adaugă Simona Carniciu.

Povestea Ruxandrei, tânăra care a învăţat cum să aibă o alimentaţie sănătoasă, fără zahăr

Tânăra trăieşte cu această boală încă din adolescenţă. A învăţat însă ce însemană o alimentaţie corectă care să includă zahar puţin spre deloc.

Desi aţi auzit de "dieta pentru diabet zaharatˮ, adevărul este că nu există o dietă iniversal valabilă. Exista in schimb un regim alimentar sanatos, care este recomandat inclusiv pentru cei care nu suferă de această boală.

"Diabetul se poate trata prin stilul de viaţă corect şi medicaţie, dar când spun că se poate trata mă refer să îl controlezi. Încă nu s-au descoperit metode ingenioase care să aducă starea pancreasului la ce era cu mult timp în urmă înainte de momentul în care încep să se distrugă celulele secretoare de insulină", adaugă medicul nutriţionist.

"Viaţa mea este mult, mult mai organizată decât a unui om care nu are această condiţie, în mod evident, pentru că trebuie să am o stricteţe când vine vorba de mese, să am grijă la orele la care iau mesele, numărul de carbohidraţi pe care îi ingerez", măturisteşte Ruxandra, pacient diabetic.

Mult timp, dietele pentru persoanele cu diabet au fost foarte restrictive

Astăzi, graţie descoperirilor medicale şi a aparaturii moderne care permite, de exemplu, măsurarea glicemiei oricând sau injectarea mai uşoară a insulinei, regimul alimentar este mult mai permisibil.

În funcţie de tipul de diabet, este posibil să fie nevoie de adaptarea planului de masă la anumite cerinţe.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal