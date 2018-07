Cum recunoști o cădere de calciu și ce trebuie să faci imediat

Crampele musculare si “ochiul care bate” sunt semnele cele mai intalnite ale unei caderi de calciu.

In mod gresit, hipocalcemia este pusa in relatie cu ameteala care apare brusc si care este cauzata de fapt de o scadere a glicemiei ori a tensiunii, conditii intalnite mult mai frecvent decat caderea de calciu.

Cauze

Caderea de calciu are loc in momentul in care concentratia ionilor liberi de calciu din sange scade sub minima acceptata ca normala, de 4,0 mg/dl. Cauzele pentru care nivelul de calciu poate atinge cote mai mici sunt diverse, iar una dintre acestea este insuficienta renala cronica. O lipsa de calciu, asa cum o numim in termeni general, mai poate fi cauzata si de scaderea magneziului si cresterea fosforului din sange, pancreatita, deficitul de vitamina D, unele medicamente citostatice si anticonvulsive, precum si de lipsa unui consum de alimente care sa contina cantitatile necesare de calciu.

Simptome

In cazul unei asa-numite caderi de calciu, pacientul poate resimti pe moment: spasme musculare, pierderi de memorie, tremor, ameteli, intunecarea vederii, senzatie de sufocare sau chiar lesin, furnicaturi in membre, insomnie, irascibilitate si halucinatii. Pe termen mai lung, simptomele ce pot da de banuit sunt: caderea parului, asprirea pielii, fragilitatea unghiilor, lipsa poftei de mancare ori candidoze frecvente.

Cum se trateaza

Daca, intr-adevar, este vorba de o carenta de calciu, trebuie vazute cauzele care duc la aceasta problema, ce pot fi multiple: incepand cu lipsa vitaminei D si pana la pierderile acestuia din organism. Deci diagnosticul este complex, iar tratamentul este cel al cauzei, astfel ca „revenirea” din starea de rau se face rapid in functie de tratamentul bolii care a provocat-o. Daca se ajunge la medic in timp util, este posibil sa fie nevoie de solutii perfuzabile, hidroelectrolitice sau de reechilibrare, care pot fi salvatoare. Lipsa de miscare, abuzul de diuretice si anticonceptionale luate perioade indelungate, diabetul, anemia si dereglarile netratate ale tiroidei duc si ele la aparitia „caderilor de calciu”.

In cazurile in care ati mai suferit episoade de hipocalcemie, iar problema este deja diagnosticata si simptomele sunt clare (carcei si contracturi musculare), e important sa nu va panicati in momentul in care incepeti sa va simtiti rau. Luati o tableta efervescenta de calciu, apoi incercati sa va odihniti si sa va hidratati corespunzator. Rugati oamenii din jur sa se indeparteze de dumneavoastra si, eventual, sa deschida o fereastra sau sa porneasca aparatul de aer conditionat. Modificarea temperaturii aerului va ajuta persoana sa-si revina mai usor din starea de panica.

Pentru a evita „caderile de calciu”, trebuie sa aveti o alimentatie sanatoasa, bazata cat mai mult pe fructe si legume crude, dar care sa cuprinda si produse bogate in calciu și vitamina D, cum ar fi: fasolea alba, galbenusul, broccoli, lapte de soia, spanac, somon, migdale sau produse lactate degresate. Apoi, nu faceti exces de carne, paine, cafea, alcool si lapte.

