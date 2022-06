Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Scapă de retenţia de apă

Prin prezentarea la medic, acesta este in masura sa analizeze cauzele edemului si sa recomande conduita terapeutica de urmat (care favorizeaza eliminarea rapida a fluidelor in exces).

Este important de stiut insa, ca exista si alimente care pot ajuta la imbunatatirea vitezei de eliminare a lichidelor retinute in exces de organism.

Primul ingredient alimentar care trebuie redus pana la excludere (pana cand dispar edemele) este sarea sodica. Aceasta va fi inlocuita cu sare fara sodiu sau cu sare cu potasiu, disponibila in farmacie. Iata prezentate mai jos si cateva alimente care au rol diuretic si ajuta la eliminarea retentiei hidrice.

Ciresele sunt fructe bogate in apa, zaharuri, complex de vitamine B (B1, B2, B6), vitamina C, minerale (magneziu, potasiu), lignani, fitoestrogeni and taninuri. Delicioasele cirese contin toate aceste componente nutritive care nu doar ne hranesc, ci sunt recomandate si-intr-o serie de afectiuni, care impica retentia de apa; asadar, consumul de cirese are efect diuretic, fiind util in indepartarea edemelor.

Sparanghelul este o leguma ce contine asparagina, un alcaloid care stimuleaza activitatea rinichilor si imbunatateste procesele circulatorii la nivel renal. Tot sparanghelul mai contine si o serie de substante care ajuta la eliminarea toxinelor din oganism prin descompunerea acidului oxalic (care are tendinta de a uni celulele grase).

Merisoarele sunt un fruct diuretic puternic si actioneaza favorabil asupra functiilor ficatului si rinichilor, si are un puternic efct detoxifiant. In plus, merisoarele contin proantocianine si potasiu, care ajuta la imbunatatirea diuresei. Clorul continut in merisoare ajuta la eliminarea depozitelor de grasime prin mobilizarea functiilor sistemului limfatic.

Varza este o leguma cu actiune diuretica, bogata in iod si sulf ceea ce ajuta la curatarea mucoaselor intestinale, de aceea este indicata persoanelor cu depuneri de grasimi abdominale.

Morcovul este o leguma cu actiune detoxifianta datorita continutului mare de beta-caroten (o forma de vitamina A).

Telina are un continut ridicat in calciu aflat intr-o forma biodisponibila, pura si care poate accelera functiile sistemului endocrin, conducand inclusiv la reglarea echilibrului hidric.

Castravetele are un continut mare de sulf si siliciu, minerale care stimuleaza functia renala, ajuta la indepartarea acidului uric si stimuleaza procesele de ardere a grasimilor.

Usturoiul si ceapa proaspete (nu uscate!) sunt alimente cu efect diuretic si care sunt listate intotdeauna printre alimentele care ard grasimi. Uleiurile continute in usturoi au efect detoxifiant, favorizand un peristaltism (contractie) accentuat. Ceapa, ca si usturoiul, contine minerale si uleiuri organice care stimuleaza metabolismul si echilibreaza balanta hidrica.