La ce vârstă trebuie să începi controalele pentru depistarea cancerului de sân. "Se face chiar dacă nu sunt simptome"

Depistarea precoce a cancerului de sân rămâne esențială pentru salvarea vieților, iar investigațiile simple, precum ecografia și mamografia, joacă un rol crucial. Medicul radiolog Elena Teodorescu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, de ce controalele regulate nu trebuie amânate și cum se completează cele două metode de diagnostic.

Depistarea timpurie a cancerului de sân poate face diferența dintre un diagnostic tratabil și unul descoperit prea târziu, atrage atenția medicul radiolog Elena Teodorescu.

„Este foarte bine să facem o ecografie mamară pentru că ne ajută să fim sigure că suntem bine, iar dacă avem o problemă să putem să descoperim lucrurile din timp, foarte devreme”, a explicat medicul.

Aceasta subliniază că ecografia este o metodă sigură și accesibilă: „Se bazează pe ultrasunete, nu iradiază, nu este dureroasă și rezultatul este pe loc. Poate fi făcută la orice vârstă, inclusiv în timpul sarcinii sau alăptării.”

Totuși, specialista avertizează că ecografia nu este suficientă de una singură. „Nicio metodă nu este perfectă. De aceea este nevoie și de mamografie”, a mai spus aceasta.

Mamografia devine esențială mai ales după o anumită vârstă: „Se face ca metodă de screening începând cu 40 de ani, chiar dacă nu există simptome, doar pentru un control de rutină.”

În ceea ce privește disconfortul, medicul liniștește pacientele: „La peste 90% dintre paciente nu este dureroasă. Este bine să fie făcută după menstruație, când sânii nu mai sunt sensibili.”

Cele două investigații nu se exclud, ci se completează, explică specialistul: „Ecografia vede foarte bine formațiunile chistice și leziunile solide, în timp ce mamografia poate evidenția microcalcificările și asimetriile. Împreună ne ajută să avem un diagnostic corect.”

Mesajul final al medicului este unul clar: „Ecografia mamară poate fi făcută anual începând cu 25 de ani, iar mamografia de la 40 de ani. Doar așa putem descoperi precoce o afecțiune gravă, cum este cancerul mamar.”

Concluzia este întărită și de realizatorii emisiunii: prevenția rămâne cea mai sigură armă. „Nu așteptați simptomele, programați-vă la un control. Prevenția salvează vieți.”