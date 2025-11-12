Medicina viitorului, discutată la Longevity Forum Fest. Dr. Mihai Băican: "Ozonoterapia își confirmă eficiența de sute de ani”

1 minut de citit Publicat la 15:44 12 Noi 2025 Modificat la 15:44 12 Noi 2025

Dr. Mihai Băican, medic specializat în ozonoterapie și oxigenoterapie. foto: captura video Antena 3 CNN

Medicina modernă intră într-o nouă eră, sub impactul tehnologiilor avansate și al biologiei moleculare. Conceptul de auto-vindecare capătă o nouă dimensiune, bazată pe procese de regenerare celulară și pe prevenirea îmbătrânirii premature. Aceste idei au fost dezbătute în cadrul conferinței „Medicina regenerativă – Forța auto-vindecării”, desfășurată la Longevity Expo Forum Fest, unde specialiștii au adus în prim-plan terapiile moderne de stimulare celulară.

„Medicina de astăzi se transformă sub impactul tehnologiilor avansate și al biologiei moleculare. Nu mai vorbim doar despre terapii de susținere, ci despre procese profunde de regenerare celulară, despre refacerea funcțiilor organismului și despre prevenția îmbătrânirii premature”, a declarat medicul Mihai Băican.

Invitat special la eveniment, dr. Mihai Băican, medic specializat în ozonoterapie și oxigenoterapie, a subliniat importanța discernământului medical și a experienței clinice în aplicarea terapiilor alternative.„Simțul clinic și raționamentul clinic îi aparțin medicului. Decizia de a aplica un anumit tratament sau o combinație de tratamente într-o anumită succesiune este responsabilitatea medicului”, a explicat medicul.

Acesta a amintit și originile terapiilor bazate pe oxigen, precum oxigenoterapia hiperbară și ozonoterapia, care au o istorie de sute de ani: „Prima cameră hiperbară a fost realizată cu aproximativ 100 de ani înainte de descoperirea oxigenului. Ozonul, la rândul său, a fost descoperit accidental și a început să fie folosit empiric, pentru că s-au observat rezultatele clinice.”

Medicul a subliniat că, în ciuda progresului tehnologic, medicina rămâne un domeniu aflat într-o continuă evoluție:

„Astăzi avem terapii pe bază de oxigen care funcționează din ce în ce mai bine, datorită progresului tehnologic și al cercetărilor biochimice și fiziopatologice. Totuși, nu am ajuns încă la capătul înțelegerii mecanismelor implicate.

Participarea la eveniment este gratuită, iar publicul interesat are ocazia să descopere cele mai noi direcții din medicina regenerativă, un domeniu aflat la granița dintre știință, tehnologie și vindecarea naturală a organismului.