Recomandări ANSVSA: La ce să fim atenți când cumpărăm alimente de post şi peşte în Postul Crăciunului, ca să nu ne îmbolnăvim

3 minute de citit Publicat la 13:16 21 Noi 2025 Modificat la 13:16 21 Noi 2025

În unele zile din Postul Crăciunului e permis consumul de peşte. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor îi avertizează pe consumatori ca, în Postul Crăciunului, să fie atenți de unde cumpără produse de post și pește, deoarece alimentele vândute pe rețelele sociale sau în spații neautorizate pot reprezenta un risc pentru sănătate. În acest sens, ANSVSA a transmis vineri o serie de recomandări.

ANSVSA recomandă publicului să acorde o atenţie sporită etichetelor produselor, provenienţei şi condiţiilor de comercializare, pentru a evita achiziţionarea unor produse neconforme sau chiar nesigure.

„Le recomand tuturor celor care achiziţionează produse alimentare să verifice cu atenţie etichetele şi să cumpere doar din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Produsele comercializate în spaţii necontrolate sau pe reţele de socializare de persoane neînregistrate pot fi neconforme şi pot reprezenta un risc real pentru sănătate. Siguranţa alimentelor începe cu informarea corectă şi cu alegeri responsabile.” - dr. Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA

1. Verificarea etichetei şi a ingredientelor pentru produsele alimentare de post

Pentru a respecta corect postul şi pentru a evita produsele care pot induce în eroare, ANSVSA recomandă:

- Verificaţi lista completă a ingredientelor pentru a putea alege produsul de post dorit în deplină cunoştinţă de cauză

- Fiţi atenţi la alergeni (gluten, soia, nuci, arahide, seminţe de susan etc.) în situaţia în care sunteţi intolerant la aceste tipuri de produse .

- Ţineţi cont de valorile nutriţionale, în special conţinutul de sare, zahăr şi calorii, în cazul produselor procesate.

- Observaţi menţiunile suplimentare precum "poate conţine urme de lapte/ou". Acestea reprezintă o informare voluntară a producătorului, indicând posibilitatea unor urme accidentale, fără ca produsul să fie încadrat ca neconform.

- Verificaţi existenţa datelor despre producător şi lot.

2. Verificarea siguranţei, calităţii şi integrităţii produselor

- Produsele preambalate trebuie să aibă ambalaj intact, fără rupturi sau deteriorări.

- Produsele vrac trebuie expuse în condiţii igienice, protejate de praf şi contaminare.

- Evitaţi produsele cu miros, culoare sau consistenţă modificate.

- Nu cumpăraţi produse cu data durabilităţii minimale sau data limită de consum depăşită sau modificată.

- Produsele de post perisabile (precum salatele, cremele vegetale, preparatele ambalate) trebuie păstrate la temperaturi corespunzătoare. Evitaţi achiziţia produselor ţinute la temperatura ambientală dacă acestea necesită refrigerare.

3. Evitaţi achiziţiile din locuri neautorizate

Dacă achiziţionaţi produse alimentare de post din locuri neautorizate, unde comerciantul nu poate asigura condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare, riscaţi ca produsele să fie neconforme sau chiar nesigure, putând afecta sănătatea.

ANSVSA recomandă ferm ca produsele alimentare să fie cumpărate doar din unităţi autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

4. Recomandări privind cumpărarea peştelui şi a produselor din peşte

În zilele în care este permis consumul de peşte în perioada postului, ANSVSA recomandă:

Peşte proaspăt:

- Aspect: suprafaţa peştelui nu trebuie să fie lipicioasă, deshidratată sau acoperită de mucus excesiv.

- Miros: miros specific de mare/râu, nu rânced sau înţepător.

- Ochi: limpezi, proeminenţi, cu pupila neagră bine conturată.

- Branhii: de culoare roşie, umede, fără mucus urât mirositor.

- Carne: fermă, elastică, aderentă la oase; la apăsare, urma degetului trebuie să dispară rapid.

Peşte congelat:

- Strat de gheaţă: să nu fie gros, discontinu sau murdar; o glazură exagerată poate ascunde o calitate slabă.

- Ambalaj: intact, fără rupturi, deformări sau acumulări de gheaţă în exces în interior.

Peşte afumat:

- Aspect şi culoare: uniforme, fără pete de mucegai.

- Miros şi gust: specifice de produs afumat, fără mirosuri străine sau neplăcute.

„Paşi esenţiali pentru prevenirea îmbolnăvirilor”

Alte recomandări:

- Cumpăraţi peşte şi produse din peşte doar din unităţi autorizate, care pot garanta condiţiile adecvate de lanţ frigorific şi igienă.

- Citiţi eticheta pentru a verifica ingredientele, alergenii şi valorile nutriţionale.

Siguranţa alimentelor reprezintă un element fundamental pentru protejarea sănătăţii publice. Citirea cu atenţie a etichetelor, alegerea produselor din unităţi autorizate şi evitarea ofertelor aparent „avantajoase” din locuri necontrolate sunt paşi esenţiali pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi evitarea dezinformării consumatorilor în perioada postului.

Vă încurajăm să faceţi alegeri informate, pentru a vă bucura de produse de calitate şi sigure.

În situaţiile în care observaţi potenţiale neconformităţi, ANSVSA pune la dispoziţia consumatorilor linia telefonică cu apelare gratuită TELVERDE nr. 0800.826.787 sau adresa de e-mail [email protected] unde puteţi efectua sesizări / reclamaţii în domeniul siguranţei alimentelor.