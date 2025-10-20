Top 5 alimente care te pun pe picioare rapid când ești răcit. Leguma verde considerată cel mai puternic antiinflamator natural

În plin sezon al virozelor, alimentația joacă un rol esențial în recuperarea rapidă a organismului. Medicul Anca Hâncu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, care sunt alimentele care accelerează vindecarea și ce ar trebui evitat cu orice preț.

„Încercăm să avem o alimentație cât mai corectă, de tip antiinflamator. Multe vegetale și vitamina C — citrice, ardei roșu, pătrunjel — toate sunt extrem de valoroase”, a precizat medicul. Ea a subliniat și importanța vitaminei E, pe care o găsim în oleaginoase, dar și a zincului: „În caju găsim foarte mult zinc”.

Top 5 alimente pentru răceală:

-supă de pui sau legume

-fructe bogate în vitamina C

-usturoi și ghimbir

-ceaiuri calde cu miere și lămâie

-semințe de dovleac și ouă (pentru zinc și seleniu)

Printre recomandările clasice care rămân valabile se află și supa de pui. „Ce face în primul rând? Hidratează. Cisteina produsă din carnea de pui are efect mucolitic și ajută la drenarea secrețiilor, deci ne revenim mult mai ușor”, a explicat Anca Hâncu.

Broccoli este un alt aliment cu efect terapeutic real. Este considerat un superaliment. „Conține sulforafan, cu proprietăți antiinflamatorii puternice”, spune specialistul.

Alimentele care ajută corpul să se refacă

-alimente bogate în vitamina C: citrice, kiwi, ardei gras, pătrunjel

-zinc și seleniu: semințe de dovleac, pește, ouă, usturoi

-antioxidanți și fitonutrienți: fructe de pădure, ceai verde, usturoi, turmeric

-supe, ciorbe calde: efecte asupra hidratării, ameliorează congestia nazală

-hidratare: apă, infuzii de ghimbir, miere, lămâie

De asemenea, usturoiul rămâne „antibioticul natural” al sezonului rece. „Alicina pe care o găsim în usturoi are efect antiinflamator, antibacterian și antiviral. Recomand să fie mărunțit, pentru că atunci se eliberează această substanță.”

Medicul atrage însă atenția asupra alimentelor nerecomandate: „Nu mâncăm pizze, paste și foarte mulți carbohidrați, pentru că aceștia au efect proinflamator și întârzie vindecarea.”

Cât despre miturile tradiționale legate de alcool, răspunsul este ferm: „Nu bem alcool. Alcoolul ne încurcă, este proinflamator, distruge echilibrul microbiomului și scade imunitatea.”

Specialistul insistă și pe hidratare, mese mici și dese, ceaiuri (nu foarte fierbinți) și evitarea cafelei în exces.

Smoothie vitaminizant pentru imunitate

Ingrediente:

-portocală

-kiwi

-morcov

-ghimbir

-miere

-apă

-kefir