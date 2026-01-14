Truc simplu pentru un ten protejat şi hidratat iarna. "Pe timp de noapte, să folosim acest ciment al pielii"

Femeie cu prosopul în cap, uitându-se în oglindă. foto: pexels.com

Zilele cu temperaturi extreme, care pot ajunge chiar și la –10 grade Celsius, au un impact direct asupra pielii, iar protecția corectă devine esențială.

Dermatologul Cristina Safta a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, cum afectează temperaturile scăzute pielea și ce măsuri sunt esențiale pentru protecția acesteia în zilele geroase.

„Cel mai la îndemână, firește, este să ne îmbrăcăm corespunzător, să fim cât mai feriți de interacțiunea cu frigul”, spune medicul, recomandând haine în straturi și materiale blânde cu pielea, precum bumbacul.

În sezonul rece, hidratarea pielii devine o regulă de bază. „Trebuie să folosim creme hidratante, fie că ne place, fie că nu”, subliniază dermatologul. Aplicarea corectă este la fel de importantă: „atunci când ieșim din duș, imediat după, până apucă pielea să se usuce, să ne aplicăm o cremă hidratantă cât se poate de grasă, sub formă de balsam sau chiar unt de corp”.

Ce ingrediente să căutăm în cremele de iarnă

ceramide

glicerină

uree

panthenol

Greșeli frecvente când e ger

spălat excesiv cu apă fierbinte

creme nepotrivite sezonului

ignorarea SPF-ului

exfoliere agresivă

Mâinile și buzele sunt cele mai afectate de frig. „Foarte, foarte important, mâinile și buzele sunt zonele cele mai afectate în sezonul rece de uscăciune și chiar de dermatite”, explică medicul.

Referitor la trendurile din mediul online legate de folosirea vaselinei, dermatologul clarifică rolul acestui produs: „vaselina este un ocluziv, adică îmi păstrează apa pe care o am deja în piele. Dacă pielea mea nu mai are apă, o folosesc degeaba”.

De aceea, ingredientul-cheie în sezonul rece nu este vaselina, ci ceramidele. „Ceramidele sunt niște lipide esențiale ale pielii pe care noi le pierdem instantaneu în contact cu frigul sau, și mai important, le pierdem considerabil atunci când facem un duș sau baie mai fierbinte”, explică dermatologul.

Hidratarea corectă a pielii în sezonul rece se face în mai mulți pași, nu doar prin aplicarea unui produs gras. Mai întâi, pielea are nevoie de ingrediente care să atragă apa, precum ceramidele și ureea, iar abia apoi trebuie sigilată hidratarea. „Natural avem nevoie de mai mulți umectanți să-mi atragă apă în piele și după care, pe timp de noapte, să folosim acest ciment, această vaselină ocluzivă”, spune medicul.

Totodată, dermatologul atrage atenția și asupra hidratării din interior. Chiar dacă iarna nu este sezonul ideal pentru multe fructe și legume proaspete, „citricele sunt foarte la îndemână, sunt bogate în vitamina C și alți antioxidanți care vor ajuta pielea să se mențină mai sănătoasă”. De asemenea, dieta cu sardine ne ajută să avem o piele mai frumoasă și mai hidratată.

În ceea ce privește semnele de alarmă, Cristina Safta avertizează că dacă avem dureri intense după ce venim de la frig și zona pare că nu-și revine, este vorba despre o urgență medicală. Mult mai frecvent, însă, apar acutizările dermatitelor, care se manifestă prin zone roșii, cu usturime și mâncărimi, ce nu sunt potolite aproape deloc după ce folosim o cremă hidratantă obișnuită.

Simptomele pielii pe timp de ger

piele uscată, aspră

senzație de ”piele care ține”

roșeață, mai ales pe față

mâncărime

descuamare

fisuri dureroase, în special la mâini și călcâie

crăpături care pot sângera

usturime sau senzație de arsură