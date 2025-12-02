Un nou studiu a demonstrat: Adolescenţii care deţin un smartphone sunt mai predispuşi la depresie, obezitate şi somn insuficient

Adolescenții care folosesc un smartphone se expun unor riscuri pentru sănătate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Deţinerea unui smartphone la o vârstă fragedă este asociată cu unele riscuri pentru sănătate, conform unui nou studiu publicat luni, citat de agenţia Xinhua şi CNN.

În cadrul cercetării, publicată în jurnalul ştiinţific Pediatrics, au fost analizate date prelevate de la peste 10.000 de copii de 12 ani din Statele Unite, care au participat la Studiul asupra dezvoltării cognitive a creierului adolescenţilor.

Studiul a constatat că adolescenţii de 12 ani care aveau un smartphone prezentau riscuri mai mari de depresie, obezitate şi somn insuficient, comparativ cu cei care nu deţineau un astfel de dispozitiv.

Concluziile oferă „informaţii esenţiale şi oportune” care ar trebui să informeze persoanele responsabile cu privire la utilizarea smartphone-urilor de către adolescenţi şi să ajute la elaborarea de politici publice menite să îi protejeze pe tineri, se arată în studiu.

„Spuneţi-le adolescenţilor că deţinerea unui smartphone le poate afecta sănătatea”

La vârsta de 13 ani, dintre cei 3.486 de adolescenţi care nu deţinuseră un smartphone la 12 ani, cei care dobândiseră un astfel de dispozitiv în ultimul an (1.546) prezentau un risc mai mare de probleme din sfera psihopatologiei şi somn insuficient comparativ cu cei care nu aveau un telefon inteligent, se arată în studiu.

„Mulţi experţi i-au îndemnat pe părinţi să amâne momentul în care copiii primesc primul lor smartphone din cauza posibilelor efecte negative asupra sănătăţii adolescenţilor, însă până acum au existat puţine dovezi empirice care să susţină acest sfat”, a declarat doctor Ran Barzilay, autorul principal al studiului şi psihiatru la Spitalul de Pediatrie din Philadelphia, SUA, citat de CNN. „Acest studiu contribuie la completarea acestei lacune folosind un eşantion naţional de mari dimensiuni”, a precizat el.

Barzilay, care este şi profesor asistent de psihiatrie la Universitatea din Pennsylvania, a declarat că studiul nu a analizat modul în care adolescenţii îşi foloseau telefoanele mobile sau cât timp petreceau în faţa lor - factori care le-ar putea afecta, de asemenea, sănătatea. El a adăugat că acest studiu nu precizează dacă există modele similare în rândul utilizatorilor de smartphone mai tineri şi mai în vârstă.

„Spuneţi-le adolescenţilor că deţinerea unui smartphone le poate afecta sănătatea şi că doriţi să-i ajutaţi să-şi formeze obiceiuri sănătoase în ceea ce priveşte utilizarea telefonului”, a sugerat Barzilay.