VIDEO Alexandru Cazzaniga, italianul de origine română, a purtat flacăra olimpică în Italia

Alexandru Cazzaniga, italianul de origini române care a împărtăşit povestea incredibilă a vieţii sale pentru Antena 3 CNN, a purtat flacăra olimpică aseară, 3 februarie.
Tânărul adoptat la vârsta de 4 ani şi jumătate dintr-un orfelinat din România de o familie de italieni, la rugămintea Maicii Tereza, a salutat oamenii strânşi să vadă solemnul moment, apoi a acceptat să facă poze cu cei prezenţi.
Vizibil emoţionat, Alexandru a transmis momentul preluării torţei olimpice în direct pe contul său de facebook şi a vorbit despre ce simbolizează acest gest şi valorile esenţiale ale sportului: “ pace în lume, uniunea între toate popoarele şi atenţie şi grijă pentru cei nevoiaşi ”.
