VIDEO Alexandru Cazzaniga, italianul de origine română, a purtat flacăra olimpică în Italia

Publicat la 15:37 04 Feb 2026 Modificat la 15:40 04 Feb 2026

Alexandru Cazzaniga, italian de origine română, va fi unul dintre cei 10.001 purtători ai flăcării olimpice în Italia cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina. Sursa foto: arhiva personală a lui Alexandru Cazzaniga

Alexandru Cazzaniga, italianul de origini române care a împărtăşit povestea incredibilă a vieţii sale pentru Antena 3 CNN, a purtat flacăra olimpică aseară, 3 februarie.

Tânărul adoptat la vârsta de 4 ani şi jumătate dintr-un orfelinat din România de o familie de italieni, la rugămintea Maicii Tereza, a salutat oamenii strânşi să vadă solemnul moment, apoi a acceptat să facă poze cu cei prezenţi.

Vizibil emoţionat, Alexandru a transmis momentul preluării torţei olimpice în direct pe contul său de facebook şi a vorbit despre ce simbolizează acest gest şi valorile esenţiale ale sportului: “ pace în lume, uniunea între toate popoarele şi atenţie şi grijă pentru cei nevoiaşi ”.